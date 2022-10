Pavao Vujnovac, vlasnik i predsjednik uprave ENNA grupe, bio je gost na N1. U desetak godina od preuzimanja PPD-a, od male vukovarske plinarske kompanije u gubitcima, Vujnovac je stvorio moćno poslovno carstvo, a ovih dana u završnici je operacija i formalnog preuzimanja upravljačkih poluga u Fortenovi, bivšem Agrokoru.

Ruski plin i solarne elektrane, vlakovi i lučki dokovi, prehrambeni lanci i turistička zemljišta, kruške i jabuke – sve je to danas u vlasničkom protfelju Pavla Vujnovca.

Na pitanje, kako je umirovljenica iz Šibenika njegovim novcem u nekoliko dana zaradila desetak milijuna, Vujnovac je rekao da se o tome puno piše i pretpostavlja, neki su u pritvoru, rade se istrage. "Sad nije trenutak da komentiram te akcije", rekao je.

Na pitanje, je li znao za što posuđuje novac Jurčeviću koji je od te gospođe kupio dugove, rekao je: "Posuđivao sam mu za više njegovih poslova, ali nije trenutak za komentiranje te teme." Na pitanje, je li on sam dio te istrage, rekao je: "Čak i da jesam, ne bih to mogao s vama komentirati."

Na pitanje, je li sporan model poslovanja da se kupcima nude tzv. fiksni ugovori s fiksnom cijenom, rekao je da to ne želi komentirati.

"Mogu komentirati da se mi bavimo prodajom plina i mi s jedne strane kupujemo i dobavljamo plin koji je većinom vezan na burzu. Ta je cijena više manje ista svima u Europi. S druge strane imamo kupce s drugačijim potrebama – oni ne žele svaki dan istu količinu plina po toj cijeni pa žele razne cjenovne proizvode – fiksnu cijenu, nekad floating cijenu, postoje razne burze, koriste se razni indeksi i kupci žele, osim cijena, određene fleksibilnosti, odgode plaćanja… Mi svi imamo razne ugovore i svaka trading kompanija, tvrka koja opskrbljuje plinom, sama sebi određuje razinu rizika. Taj model funkcioniranja je bio do covida. Davanje fleksibilnosti u ovim trenucima kad cijene luduju i imaju ogromne oscilacije, svi su postali konzervativniji u tome, ali to je dio risk managementa svake firme ponaosob. O konkretnim ugovorima znam iz medija. Fiksna cijena se daje svima, morate imati pristup burzama, hedging nosi određeni rizik. To se većinom daje industrijskim kupcima, ali pitanje je apetita rizika koji trading kompanija želi preuzeti", rekao je.

O odnosu sa Škugorom i Vrdoljakom

Na pitanje, poznaje li Damira Škugora iz plinskog biznisa te postoje li ugovori sa zajedničkim potpisima, rekao je: "PPD surađuje s Inom i s njima su partneri u Petrokemiji, ali ne bih komentirao sad suradnju. Škugora zna cijela energetska javnost, bio je direktor raznim sektorima."

Na pitanje, odakle mu prvi milijun, rekao je da je preuzeo firmu u dugovima: "Preuzeo sam firmu u dugovima i dobio obveze da iz rasta poslovanja platim određene benefite njima u budućnosti gdje smo odmah počeli suradnju. Ja i moji ljudi počinjemo učiti od Eona plinski biznis."

Tezu da je Ivan Vrdoljak pridonio razvoju PPD-a i njega te rastu biznisa, kaže Vujnovac, ne stoji.

"Osim te teze s Vrdoljakom postoji još mnogo teza, ali to je čak malo uvredljivo. Mislim i znam da razvoj tih kompetencija ljudi u mojoj firmi, razvoj naših znanja i komunikacija s partnerima, u početku 2010. do 2012. liberalizacije smo učili od Eona. Išli smo u Mađarsku i učili. Dvije godine smo se pripremali za liberalizaciju. Liberalizacija tržišta se trebala formalno dogoditi 1. siječnja 2011. No tad je zbog cjenovnih pomaka, Popijač je bio ministar, donesena odluka da se zaustavi liberalizacija na godinu dana. Vrdoljak s liberalzacijom nema veze, a mi smo pioniri liberalizacije tržišta. Prva firma koja je uvezla plin u Hrvatsku mimo Ine bio je PPD, tad smo prodali dio plina Gradskoj plinari Zagreb na natječaju. Kasnije su došli HEP, Petrokemija itd."

Pojasnio je da je Vrdoljak tada bio ministar graditeljstva i da je on, Vujnovac, sudjelovao na natječaju u HEP-u gdje je trebao dobiti, ali bio je poništen natječaj i nije prošao. To je bilo 2012. "Mi smo pod velikom lupom javnosti, radimo 80% biznisa u Europi, zar mislite da nam u svakoj državi u kojoj radimo povlađuju i daju pozicije? Mnogi to koriste kao što koriste moje ime za svoje političke obračune, ali to su insinuacije, to nema veze sa stvarnošću", rekao je.

O odnosu s Gazpromom i nervozi na tržištu

Komentirajući ugovor s Gazpromom 2017. rekao je: "Radili smo s Eonom i 2013. ili krajem 2012. Gazprom nije bio prisutan na hrvatskom tržištu već par godina. Došli su kod PPD-a jer im je u strategiji bilo da direktno sudjeluju. Plin koji sam kupovao od Eona, to je bio plin od Gazproma. Praktički sam Gazpromov plin kupovao preko Eona. Tad su došli u PPD-u i rekli da žele direktno sudjelovati na tržištu. Rekli su da bi rado potpisali ugovor s PPD-om. Taj ugovor je bio na godinu dana i u dogovoru s Eonom, jer sam Eonov partner, nastavili smo kao na dvije strane. Budući da je Eon u strategiji imao izaći iz Mađarske, što su na kraju i prodali mađarskoj vladi, počeli smo raditi paralelno. Kad je Eon prodao mađarski portfelj, s Gazpromom sam nastavio i 2017. smo zaključili da bi bilo dobro da suradnju učvrstimo s desetogodišnjim ugovorom. Do 2027. imamo ugovor."

Istaknuo je da mnoge kompanije u Europi kupuju plin od Gazproma. "Nije nam Gazprom glavni dobavljač, velik je partner, ali od njih kupujemo 20 do 25 posto naših potreba. Kupujemo sa svim velikim partnerima u regiji – u Mađarskoj, Italiji, Austriji, puno plina kupujemo na burzama", rekao je.

O plinu u Europi

Na pitanje, hoće li i njegova kompanija ostati bez plina, ako Putin zavrne plin prema Europi usred zime te što će biti s Europom, odgovorio je:

"Postoji tok kroz Ukrajinu koji sad ide. Trenutno taj tok ide. Postoji južni tok s kojim se snabdjeva kroz Bugarsku i Srbiju. Mi smo u poziciji da su skladišta u Europi puna, temperature kratkoročno toplo je vrijeme svuda u Europi, vidimo da pada zbog cijena potražnja u industriji, jednostavna potrošnja je rapidno pala. Cijene padaju na dnevnom nivou. Iza covida se plinski biznis jako promijenio. Nekad se mogao predvidjeti fizički utjecaj na cijene, to je sad jako palo, sad se gleda percepcija – izjave, tvitovi, igre oko plinovoda. To danas kreira veliku nervozu na tržištu.

Mislim da je Europa u boljoj poziciji. Određeni kapaciteti LNG-a dolaze u Europu. Vidimo mjere europske komisije koje pridonose cijeloj priči. Imali smo nervozu ljetos zbog struje, danas se malo mijenja i politika Europe. Mislim da će cijene ići dole kao što već idu. Moja pretpostavka je da će se cijene relaksirati", rekao je.

O ovisnosti Europe o ruskom plinu rekao je: "Nije bila ovisnost 50-60 posto. Europa je bila lokalno tržište koje se namirivalo iz četiri izvora – ruski plin, norveški plin, velike lokalne proizvodnje (nizozemska recimo) i određeni plin iz Alžira, Afrike… Tržište je bilo zatvoreno pa nije bilo velikih oscilacija cijena. Izgradnjom LNG-a Europa je postala globalno tržište. Na LNG tržištu ruski plin nije toliko zastupljen, dolazi masa američkog plina (njega mi recimo kupujemo), tu postoji plin koji je realno ugovoren za Kinu, plin iz Katara, Alžira itd, nije to samo ruski plin. Amerika je povećala jako svoje kapacitete, ali Europa je postala dio globalnog tržišta. Sad se već cijena balansira između Azije, Europe, Amerike… Kad sam startao, gledao sam samo indekse po Europi, sad gledamo po cijelom svijetu."

Priča o poslovima u turističkom sektoru s mirovinskim fondovima

"Ta slika je stvorena kroz medije. Postira – u toj firmi oko nekretnina ja sam financijski investitor. Ono što se desilo kod Postire da smo partneri, Jurčević i ja kupili projekt nakon što su svi planovi odrađeni – prostorni plan, lokalna zajednica odredila što želi… Nakon što su sve iskomunicirali s općinom i sve je završeno, mi smo kupili projekt – zemljište. Napravili smo hotel koji je manji od onoga što je bilo nacrtano za dva kata. Uložili smo okvirno 40 milijuna eura u gradnju tog hotela, mirovinci su odradili jednu sezonu preoduševljeni potencijalom hotela. Ovu sezonu su vidjeli da je brutalan što se tiče poslovanja i mi smo im prodali hotel za 47 milijuna. S tim da ga nitko više nikad neće izgraditi za te novce.

Vraćamo se na Baško Polje. To se veže za firmu Club Adriatic koji je radio više natječaja za privatizaciju. Club Adriatic je prije privatizacije doveden do gubitaka od nešto manje od 200 milijuna kuna. Nitko nije pitao tko je nabio te dugove, što se tu radilo. Mirovinski fondovi se javljaju na natječaj za privatizaciju i kupuju kompletan Club Adriatic za cca 117 milijuna kuna. Nakon tri godine što su ubirali benefite od operativne dobiti, prodaju nama za 203 milijuna kuna. Ljudi su skoro dvostruko zaradili za tri godine", rekao je.

'Jako mi smeta što me uspoređuju s Todorićem'

Rekao je da bi radio na refinanciranju duga od Fortenove kada bi Sber izašao iz vlasništva. "Uložio sam značajan dio svoje imovine. Prvenstveno sam vidio određeni potencijal kompanije koja je izlazila iz stresnog perioda. S druge strane smatrao sam da mi Hrvati u Fortenovoj trebamo imati što za reći. Svoje novce ne investiram van Hrvatske, zato pričamo o gomili biznisa. Dosad sam u sve što sam investirao donio dodanu vrijednost. Nisam mogao gledati da hrvatska gospodarska zajednica nema što za reći, ali sam prvenstveno vidio perspektivu.

To što me uspoređuju s Todorićem, jako mi smeta. Ni ja ni jedna moja kompanija nismo narasli na privatizaciji, meni nitko nije nešto pogodovao. S druge strane nije narastao ni PPD ni ENNA na tuđim novcima, nisam dizao dugove, uzimao od dobavljača novce, cijeli sustav raste organski. Reinvestiram dobiti. Spominjalo se u usporedbama s Agrokorom sistemski rizik. Ja i mam dva sustava – ENNA-u (holding firma) i PPD. Imam privatne investicije gdje je i Fortenova, Pevex, neke nekretnine. Ne postoji povezanost ta dva sustava što se tiče dugova – ne postoje dugovi koji bi srušili taj sustav. To je velika razlika u modusu operandi – mi nismo rasli na dugovima i tuđim novcima nego organski. U strateškim investicijama – ja sam partner u projektima s velikim firmama, to Agrokor nije imao. Imam mnogo partnerstava koje puno govore o nama, od njih smo mi učili i nismo došli u loše odnose. Nema tog sistemskog rizika."

Kad Fortneova riješi probleme i refinancira se, onda je spremna za rast i za izlazak u regiju, ali šire. Tad će joj trebati kapitala, drugih znanja i investicija, tad treba više mozgova koji će definirati perspektivu Fortenove, rekao je Vujnovac te dodao da je većinu tada prodati, ali da će kao manjinski dioničar s više dioničara sudjelovati u budućosti Fortneove.

O proizvodnji u Petrokemiji

Na pitanje, proizvodi li Petrokemija mineralna goriva, rekao je: "Za sezonu je kupila određeni dio gnojiva i namirila hrvatsko tržište, a ne proizvodi već dulje vrijeme zbog cijene plina. Ne možemo s takvim cijenama proizvoditi i kreirati gubitke. Čekamo bolje vrijeme da plin padne. Mislim da Petrokemija ima budućnost i da će nakon stabilizacije situacije dobiti svjetlo u tunelu."

Ogrlica i posuđivanje novca HDZ-u

Komentirajući ogrlicu i carinski prekršaj, rekao je: "Htio bih iskoristiti priliku da se ispričam hrvatskoj javnosti i ljudima kojima sam donio neugodu, ljudima na carini prvenstveno. Ne bih ulazio u detalje. Da je bilo bilo kakve namjere u zatajivanju, ne bih tu ogrlicu platio sa svog tekućeg računa internet bankarstvom. Platio sam i kaznu i porez i carinu. Javno sad i s punom odgovornošću mogu ponoviti niti PPD ni Vujnovac niti bilo koja firma povezana sa mnom nema veze s plinskom aferom u Ini. To je bio poklon, nije u mom posjedu nego u posjedu moje žene."

Komentirajući posuđivanje novca HDZ-u kada je bio u nezgodnoj poziciji, rekao je da je pozajnica vraćena te da je stranka platila kamate od sedam posto koje su bile u ugovoru. "Više sam izgubio na svom rejtingu i izgubio sam godine života oko toga. Tu mogu reći da nema političke korupcije", rekao je.

Istaknuo je da ne utječe na politike ni na koji način. "Mi pratimo sve europske mjere i mjere hrvatske Vlade. Sve to podržavamo. Prijavili smo za platformu za EU za zajedničku nabavu plina, ali ne utječem. Ja sam jako apolitičan, rekao bih da sam suhi centar bilo kakvih političkih ideologija. Ne bih gledao da utječem na politiku. Svi mi gospodarstvenici u Hrvatskoj trebamo komunikaciju s politikom da dobijemo strategiju, da ne odemo u krivom smjeru. Naravno da želimo komunikaciju sa svakim kreatorom strategija, to je interes i države i građana i politike", zaključio je Vujnovac.