Boris Vujčić je uvjeren da možemo izdržati još jedno zatvaranje: ‘Međutim, mora se imati na umu da je to vrlo skupo, kao što se pokazalo i ovaj put’

Guverner HNB-a Boris Vujčić izjavio je u intervjuu za Media servis da hrvatsko gospodarstvo može preživjeti i izdržati još potpuno jedno zatvaranje (“lockdown”) o kojemu se u Hrvatskoj sve češće priča zbog pogoršane epidemiološke situacije.

“Možemo, sigurno možemo preživjeti čak i da dođe do punoga lockdowna. Međutim, mora se imati na umu da je to vrlo skupo, kao što se pokazalo i ovaj put. Vidite da smo završili godinu s proračunskim deficitom od 29.5 milijardi kuna. To je posljedica upravo takvog tipa lockdowna. Ako je moguće, dobro je izbjeći takav tip lockdowna jer ostavlja posljedice u smislu velikog duga koji će se sutra morati vratiti”, rekao je.

Udar na životni standard stanovništva

HNB bi kaže mogao izfinancirati potrebe kao što su mogli i na proljeće, a ako duže vrijeme nastavimo uz trenutne epidemiološke mjere, tvrdi da će to biti udar na životni standard stanovništva. Prema posljednjim procjenama pad BDP-a u ovoj godini bit će 8 posto, dok se iduće godine očekuje rast za 5 posto i već krajem 2022. godine potpuni oporavak.

Postotke i predviđanje oporavka mnogi iz političkih krugova i struke smatraju nerealnima, pogotovo tko uzima u obzir da nam je javni dug 330 milijardi kuna i da nam se proračun većinom temelji na osobnoj potrošnji i zaduživanjima.

“Taman nakon što smo mi izašli van s projekcijom i broj slučajeva zaraze koronavirusom je naglo porastao. Znači da su se počeli materijalizirati neki od tih negativnih rizika. Međutim, opet je vrlo teško reći što će se sad događati do kraja kvartala”, rekao je Vujčić.

Važnost cjepiva

Na pitanje ima li već sad naznaka da će taj procijenjeni pad BDP-a u ovoj godini ipak biti veći i da nam slijedi sporiji oporavak, odgovorio je da HNB svoje procjene daje samo svaka tri mjeseca i da su u posljednjima rekli da prevladavaju negativni rizici.

“U jesenskom temeljnom scenariju mi podrazumijevamo da ćemo u prvom kvartalu imati cjepivo. Ja mislim da je to u ovom trenutku najrealnija pretpostavka jer koliko čujem od epidemiologa, cjepiva su u zadnjim stadijima testiranja”, kaže te dodaje da ćemo imati brži oporavak gospodarstva ako se stvari budu tako razvijale.

Ako dođe do komplikacija, upozorava da nas očekuje lošija situacija. Smatra da u ovom trenutku dobro balansiramo između restriktivnih mjera i očuvanja gospodarstva.

Dostatnost zaliha

Kada su u pitanju bruto međunarodne pričuve HNB-a, na pitanje je li bilo kritično u vrijeme proljetnog “lockdowna” i je li se pitao u tom razdoblju jesu li dostatne, odgovorio da kad krene tako nešto onda se uvijek pita jesu li dostatne.

“Kada je ovo počelo, bila je nagla potražnja za devizama. Mi smo reagirali intervenirajući s međunarodnim pričuvama u visini 5.1 posto BDP-a, što je ogromna intervencija. U par tjedana morali smo potrošiti 2.6 milijardi eura i u tom trenutku naravno da čovjek gleda kolike su te rezerve i što ako se ovim tempom nastave smanjivati. Koliko mogu izdržati”, rekao je.

Upitan ako ne uspijemo izbjeći novi “lockdown”, hoćemo li se opet dovesti u sličnu situaciju da se pitamo imamo li dostatne zalihe, Vujčić kaže da smo sad i spremniji nego ranije. “Mislim da smo ovom trenutku čak spremniji nego što smo bili na početku. Temeljni razlog je to što smo u srpnju ušli u tečajni mehanizam Europske unije – ERM II. Mi u tom mehanizmu imamo automatski pristup swap liniji Europske središnje banke”.

