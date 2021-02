VUCO O GRIJESIMA IZ PROŠLOSTI: Zašto nije stao policajcu, na koga je potegao oružje, a za obiteljsko nasilje kaže: ‘Bila je malo ljubomorna…’

Siniša Vuco je uvjeren da na lokalnim izborima u Splitu može pobijediti Keruma. Kaže da želi da mu on bude zamjenik

Siniša Vuco kandidat je HSS-a na lokalnim izborima u Splitu. Vuco je poželio biti splitski gradonačelnik i vjeruje da su Splićani spremni na radikalnu promjenu. Gostovao je u RTL Direktu gdje je govorio o ulasku u politiku i tome zašto smatra da je došlo njegovo vrijeme da bude na čelu Splita.

“Prvi potez kao gradonačelnika Splita je da moj zamjenik bude Željko Kerum“, rekao je Vuco i dodao kako će sutra imati sastanak na kojem će razgovarati hoće li on doista biti kandidat za gradonačelnika.

“Mislim da je to izgledno i da će to biti. Imamo ljude po terenu i javno mnijenje je za. I Split je grad koji voli sport i u svemu vidi natjecanje i u svemu vidi duel. To se sada već dueliziralo. Sada je Vuco-Kerum, ali moramo paziti i na druge kandidate”, rekao je Vuco.

Kaže kako Kerum nije vidio godinama, no da su uvijek bili u dobrim odnosima.

“Oboje smo ljudi iz naroda. Kod mene je što na umu to na drugu. E sad već, on se etablirao kao političar i ne znam koliko ga je to promijenilo. Više smo se družili kada je bio gospodarstvenik. Ali uvijek smo zapjevali i popričali”, rekao je glazbenik.

SINIŠA VUCO KAŽE DA JE ON – SVJEŽA SNAGA: ‘Nisam službeno još kandidat HSS-a za gradonačelnika, mislim da ću to biti’

‘Naravno da mogu pobijediti Keruma’

Dodaje kako su Kerum i on slični ljudi, ali tvrdi da imaju različite birače. “Ja sam ipak dijete splitskog asfalta. Odgojile su me splitske ulice. Dio života sam živio u Kaštelima, a interesantno je da sa Hrvatska seljačka stranka, dok je Kerum iz lijepog sela iz Dalmatinske zagore, rođen je tamo, a on je građanska stranka. Znači, Split je legendaran samo po tome”, rekao je.

Dodao je i kako smatra da je veći fajter od Keruma. “Naravno da ga mogu pobijediti”, kaže te podsjeća kako je Kerum imao jednu šansu i drugi puta nije uspio. “Split je specifičan po ekstremnim iznenađenjima”, dodao je.

Upitan koji su njegovi politički stavovi, rekao je kako je on “svaki stav i nijedan stav”. “I nije to bježanje od odgovora. Ako je neki prijedlog dobar, ne gledam iz koje je stranke”, kazao je.

‘Mislim da će se sa Sinišom Vucom stranka malo vratiti se prema desno’

Na pitanje je li za istospolne brakove nije htio odgovoriti.

Komentirao je predsjednika HSS-a Krešu Beljaka. “Krešo Beljak je sličan kao ja i on nije ni lijevo ni desno nego je pošten. Mislim da će se sa Sinišom Vucom stranka malo vratiti se prema desno”, rekao je Vuco.

Ekscesi iz prošlosti

Osvrnuo se i na neke svoje ekscese iz prošlosti. “Ajmo prvo vožnja. U Omišu je iskočio policajac žešće nego gerilski partizani od Che Guevare. Zašto bi mu stao? On meni maše, pa zašto bi mu stao”, kazao je i odao da ga je skoro pregazio.

Potom se referirao i na prijetnju oružjem.

“To su bile 90-te godine. Ja sam putovao kroz UNPA zone i riskirao svoj život i svoju publiku i koncerte, u Slavoniju se išlo na svoju odgovornost. I ja sam išao prema gumi od autobusa, gumi, nije živo biće, i vratio nazad. I kada su novinari plasirali da sam uperio u čovjeka. Gospodin Ante Romić iz Livna, vozač autobusa je nazvao novinare i rekao da mu Siniša Vuco nije prijetio nego je samo u gumu i otišao. I bitna je stvar, nikada Siniša Vuco nije krivično osuđen, ne vode se nikakve kaznene prijave, čist kao suza”, dodaje.

‘Moja žena je opasna’

Voditeljica ga je podsjetila da ga je supruga prijavila za obiteljsko nasilje. “Bila je malo ljubomorna što su me slikali u žiriju s nekom crnom damom. Ja sam joj rekao: ‘Ženo, daj brate!’ Neki dan smo baš imali 25 godina braka. Tako da je i ona rekla da je krivo shvatila”, kazao je i dodao da nikada nije udario ženu.

“Moja žena je Hercegovka iz Tomislavgrada. Da sam ja nju udario, ona bi mene izbola nožem na spavanju. Ona je opasna”, kazao je. Dodao je i kako je oružje predao 2002. te da ga više nema. “Dobio sam i pohvalnicu jer sam ga predao”.