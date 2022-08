Ministrica poljoprivrede Marija Vučković komentirala je posljedice suše za RTL Danas.

"Ja bih rekla da je to samo jedna od mjera koje provodi Ministarstvo poljoprivrede i Hrvatska Vlada, kao što smo imali do sada prilično velik broj tako ćemo očito morati nastaviti dalje. Pritom se ne smiju zanemarivati investicije ulaganja jer to onda ne bi bilo dobro. Što se tiče procjena, u ovom je trenutku to teško reći preciznije, ja bih pričekala da ih unesu u registar", kaže Vučković.

Odgovorila je i čini li joj se milijardu kuna realno.

"Prošle godine su bile nešto više od 600 milijuna kuna procjene štete od suša, tj. od svih elementarnih nepogoda je bilo nešto više od 900 milijuna. Suša iako nije bilo toliko spominjana, ali svugdje u svijetu je pa tako i u Hrvatskoj najgora, stoga ništa nije nerealno, ali ne možemo prognozirati", poručuje.

Ministrica poljoprivrede poručila je i da imaju neke mjere u planu.

"Mi smo dali uputu proizvođačima, najprije onima koji se suočavaju s elementarnim nepogodama koji ne mogu izvršiti svoje obveze koje su vezane za zelenu gnojidbu, a ta obveza znači 30% plaćanja kako ih mogu ostvariti s obzirom na to da su suočeni s višom silom. Pripremamo mjeru koja će vrijediti približno 200 milijuna kuna koja će pomoći proizvođačima koji se susreću s različitima vrstama problema. U tijeku je obrada mjera koja se odnosila samo na stočare vrijedna 80 milijuna kuna i tom mjerom naročitom nastojimo zaštiti domaći uzgoj. Ono što moram istaknuti jest činjenica da se ova suša odražava na kukuruz koji je najvažniji za prehranu stoku, naravno i za stanovništvo. Mi smo očekivali više od 2 milijuna i 200 tona, hrvatske potrebe su oko milijun i pola. Ako se ostvare procjene da je riječ o gubitku od najmanje 30% mi dolazimo na samo milijun i pola koliko su i hrvatske potrebe. Ekonomska teorija nam govori da ukoliko su manje količine da cijena raste. Mi nismo sami za sebe, stoga ako takav prinosa ne bude u drugim zemljama, onda to neće utjecati na cijenu", objašnjava ministrica.

Odgovorila je i može li se zabraniti izvoz kukuruza iz Hrvatske i je li realna opcija otvaranje robnih zaliha što također zazivaju stočari.

"Nema pravne podloge za zaustavljanje tijeka robe u EU. Osim što nema pravne podloge ja doista ne vidim što bi nam to moglo dobro donijeti. Takve odluke uvijek imaju svoje značajne negativne strane. Naravno određeni rizici postoje, zato se održava odlučila nabaviti dodatnu količinu kukuruza. Ako ćemo trebati još i o tome ćemo razmisliti. Strateške robne rezerve služe za prehrambenu sigurnost, a ne za regulaciju tržišta", govori Vučković.

Zakazujemo li o sustavu navodnjavanja ili se ipak imamo čime pohvaliti.

"Dugo se priča o tim postotcima koji ne idu u prilog Hrvatskoj. Međutim posljednjih godina Hrvatske vode i Hrvatske županije su dovršile niz projekata. Pripremili su sve za financiranje, a putem našeg programa ruralnog razvoja mi smo u nekoliko proteklih godina isfinancirali 17 sustava navodnjavanja koji bi trebali biti dovoljni za nešto manje od 7 tisuća hektara. Ovih dana imat ćemo neke nove odluke i nastavit ćemo u idućem programskom razdoblju, osigurali smo sredstva od 82 milijuna eura, naravno treba spomenuti i one sustave koji se ne mogu financirati putem programa ruralnog razvoja, ali ja vjerujem da će putem cijelog okvira i ti projekti se isfinancirati. Jer nama projekt ne završava s izgradnjom javne infrastrukture nego s javnim korištenjem", zaključila je ministrica poljoprivrede.