"Umjesto što se hvali da se uz Arkana tukao s Bad Blue Bojsima na Maksimiru, treba bi se ispričati Hrvatima. Delije ga nisu htjeli za vođu pa je iskompleksiran, građani Srbije više se ne boje diktatora Vučića - sve to su riječi Milojka Pantića koji je u intervjuu za RTL Direkt prošloga tjedna žestoko kritizirao srpskog predsjednika.

Njegove riječi imale su veliki odjek pa je Direkt dobio i jednog vrijednog novog gledatelja - Aleksandra Vučića koji je, gostujući na Prvoj srpskoj televiziji rekao:

'Bolje biti Putin nego Pavelić'

"Da se ispričam navijačima Dinama i Hrvatima što sam bio na utakmici nekoj. Da se ispričavam Dinamovim navijačima i Hrvatima neću nikad i nemam zašto. Jesam li bio s Arkanom? Ne, nisam, i to je slagao. Nisam ga čak ni vidio. Znam tko je bio, ja nisam. Bolje biti Putin iz bilo čijeg susjedstva nego Pavelić iz susjedstva, a pri tome ne želim ni za koga to reći, a znam da ima mnogih koji bi se time ponosili. Kada ovakvu kampanju vodite, ovo su vam sve dokazi pravog hibridnog rata", rekao je Vučić u gostovanju na Prvoj Srpskoj televiziji.

"Da, mi sudjelujemo u hibridnom ratu, zajedno sa zapadnim silama smo dio urote kojoj je jedini cilj napakostiti Srbiji. Ili je možda, samo možda - gospodin Vučić nenaviknut na bilokakvu kritiku", kazala je Mojmira Pastorčić u RTL Direktu te nastavila:

"Pa mu smeta i par rečenica jednog komentatora koje većina medija u Srbiji ili ne može ili ne želi objaviti. Kao što ispočetka nisu htjeli objaviti ni stvarne brojke ni snimke s prosvjeda. Koji su ovog vikenda bili najmasovniji do sada. I to je problem srpskog predsjednika: Deseci tisuća ljudi koji nisu zadovoljni vlašću, koji misle da je ona odgovorna za porast i toleriranje nasilja, građani koji žele predsjednika, ne cara. Ne Direkt. Prosvjede u ovoj emisiji pratimo od prvog dana, zanima nas zašto su ljudi nezadovoljni, zanima nas i što žele promijeniti. Činit ćemo to i dalje - pa nas gospodine Vučiću - samo gledajte."