Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u dvodnevni posjet Hrvatskoj na poziv predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović.

Aleksandar Vučić je oko 10 sati sletio u Zagreb nakon čega se uputio na Pantovčak

U Zagrebu su organizirani prosvjedi koji su prošli bez većih incidetana

Vučić je na Pantovčak donio popise i matične knjige iz Dvora na Uni

Srbijanski predsjednik kaže da je vidio transparente koji su ga dočekali, ali tvrdi: ‘Ja nisam četnik!’

Kolinda: ‘Ne mogu podržati vrijeđanje i govor mržnje’

Predsjednici su razgovarali o pitanjima iz prošlosti, nestalima, graničnom sporu, gospodarskoj suradnji…

Grabar-Kitarović i Vučić otkrili su da će u iduće dvije godine pokušati riješiti granični spor nakon čega će, ukoliko se dogovor ne postigne, krenuti u arbitražu

NOVO 15:06 – Svaki korak koji vodi poboljšanju odnosa u jugoistočnoj Europi važan je i dobrodošao, izjavila je danas glasnogovornica Komisije Maja Kocijančič, komentirajući posjet Hrvatskoj srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

“Dobrosusjedski odnosi i regionalna suradnja iznimno su važni, što je naglašeno i u strategjiji za zapadni Balkan i bilo koji koraci koji vode prema poboljšanju u tom području iznimno su dobrodošli”, rekla je Maja Kocijančič, odgovarajući na upit novinara da komentira posjet srbijanskog predsjednika Vučića Zagrebu.

13:57 Vučić se s Pantovčaka odmah uputio u Banske dvore gdje se na ulasku pozdravio s premijerom Andrejem Plenkovićem.

13:44 Završila je novinska konferencija Grabar-Kitarović i Vučića.

13:43 Jeste li spremni ustupiti dokumente iz vukovarske bolnice u kojima ima podataka o mnogim nestalim osobama? Također, s kojim stavom idete kardinalu Bozaniću?

“Otvorili ste pitanja koja su za nas veoma teška. Ali, možda ću vas iznenaditi odgovorom. Sve ćemo učiniti što možemo kako bismo pomogli po pitanju nestalih. Napravit ćemo pomak i vjerujem da ćemo ga napraviti vrlo brzo. Nije mi problem reći da je počinjen zločin u kojem je ubijeno 200 Hrvata, ali se nadam i da Hrvatima nije problem reći da je počinjen zločin nad Srbima”.

“Pitanje Stepinca i Jasenovca je jako bolno za nas. Kod kardinala idem s dobrom namjerom i zahvaljujem predsjednici što je taj sastanak organizirala”.

Gdje su dokumenti iz Vukovarske bolnice? Zašto to nitko ne pita? — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 12, 2018

13:38 Jedan srpski novinar podsjetio je da su ustaše ubile Vučićeva djeda i istaknuo da su sigurnosne prognoze uoči njegova posjeta bile negativne, no srbijanski predsjednik nije htio razgovarati o prošlosti. “Ovdje sam došao pričati o budućnosti, a sigurnosno se nisam osjetio ugroženim ni u jednom trenutku. Prisutne su ovdje i osobe koje su i s druge strane također izgubile najmilije”, rekao je Vučić.

“A to što mene nazivaju konjem, to je sitnica”.

13:32 Bojite li se blokade Hrvatske?

“Prije svega razmišljamo o unapređenju bilateralnih odnosa. Ako mislite da ćemo nešto rješavati brže zato što to tako piše u nekom poglavlju, a ne zato što je u interesu dvaju naroda, varate se. Želimo da Hrvati koji žive u Srbiji, kao i svi drugi, da se osjećaju dobro, da vide Srbiju kao svoju domovinu, da pridonose napretku Srbije. Naravno, europski put Srbije je važan, a nadam se da Hrvatska to neće kočiti. Moliti nećemo nikoga. Niti Hrvatsku, niti Europsku uniju. Ako smatrate da trebamo otvoriti poglavlje, otvorite. Ako smatrate da trebamo zatvoriti poglavlje, zatvorite”.

13:22 Vučić i Grabar-Kitarović potom su odgovarali na pitanja novinara.

“Ne znam koliko je prosvjednika bilo. Pisalo je: ‘Konju, ne laži”, nešto oko isprike, “Četnik-početnik”. Nisam se strašno uznemirilo. Rekli su mi da ima nekoliko stotina ljudi. To je njihov posao u demokraciji. I u Srbiji protestiraju protiv mene pa ne vidim u tome ništa strašno. Ja nisam nikakav četnik, da je i u prošlom ratu obitelj Vučić stradala, a ne znam da je bilo koji dio moje obitelji sudjelovao u zločinima. Što se tiče Srba, naš posao je da se brinemo o hrvatskoj manjini u Srbiji, a Hrvatsku molimo da se brine o srpskoj manjini u Hrvatskoj”, rekao je Vučić.

“Demokratsko je pravo prosvjedovati, ali ne mogu podržati vrijeđanje i govor mržnje. I srpskoj javnosti želim poslati poruku – ne smijemo dopustiti da nam ljudi s ruba političkog spektra definiraju politiku. Moramo razgovarati za boljitak naših država i naroda”, rekla je Grabar-Kitarović.

To je govorila i za satorase. Cekaj… nije. Tri puta je odlazila u sator i davala podrsku takvim pojedincima. Stovise, ne "takvim", nego tim istim pojedincima. #politikahr https://t.co/yD2qdtmIHl — Bojan Glavasevic (@bglavasevic) February 12, 2018

13:12 “Zahvaljujem na pozivu i na dobrodošlici. Dobro razumijem da ni za vas to nije bio nimalo lak potez zbog atmosfere koja je stvarana i u Zagrebu i u Hrvatskoj i na tome vam čestitam. Došao sam da razgovaramo o otvorenim pitanjima kojih je mnogo. Srbija i Hrvatska će morati imati mnogo bolje odnose u budućnosti. Morat ćemo gledati u budućnost drugačijim očima. Razgovarali smo o granicama i imamo različite stavove i pokušat ćemo riješiti bilateralnim putem, a ako to nećemo učiniti, ići ćemo na arbitražu”, rekao je Vučić.

“Učinit ćemo sve da se pitanja nestalih otklone i riješe”.

“Dobar dio problema hrvatske manjine u Srbiji smo riješili”, rekao je Vučić i nabrojio projekte koji su završeni. “Uložit ćemo i u vjerske objekte, katoličke crkve za koje hrvatska manjina želi da se riješe. Mi s tim nemamo nikakav problem. Mi želimo da se Srbi osjećaju sigurno u Hrvatskoj i da se time ponose”.

“U narednih 100 dana ćemo pokušati promijeniti atmosferu. Svi državni službenici imat će obvezu da ne provociraju i ne odgovaraju hrvatskim kolegama. To će biti dobar signal s naše strane. Ne zato da se ulizujemo, nego što je odnos hrvatskog i srpskog naroda važan za cijelu regiju”.

“Po pitanju prošlosti ni oko čega nismo suglasni, ali razumjeli smo da ona druga strana ima potpuno drukčiji pogled. Ali barem smo uvidjeli zašto imaju takav pogled”.

Vučić je pripremio i uručio Grabar-Kitarović spisak dokumenata državljana iz Dvora na Uni.

Uoči početka izjave dvoje predsjednika, pred javnost su izneseni ovi dokumenti; navodno se radi o matičnim knjigama iz Dvora na Uni, sto bi trebao potvrditi A. Vučić #n1info pic.twitter.com/KN8QhzvXJ2 — Hrvoje Kresic (@hkresic) February 12, 2018

13:05 Počela su obraćanja predsjednika.

“Veseli me interes za današnji susret. Kao što znate, ovaj smo posjet pripremali mjesecima. Željela sam da se održi u drukčijim okolnostima. Odlučila sam prekinuti verbalni rat i pozvala Vučića da razgovor obavimo što prije. Nažalost, naši odnosi su označeni bremenitom poviješću. Ali naša je obveza kao predsjednika nalaziti se, razgovarati, tražiti dodirne točke, ali i rješavati pitanja koja nas razdvajaju. Danas smo se dotaknuli mnogih pitanja. U mnogim se stvarima nismo složili, u nekima smo napravili korak unaprijed, a u nekima smo se složili. Složili smo se oko pitanja nestalih da učinimo sve kako bismo pomogli i da se to pitanje riješi čim prije. Ali ohrabruje me ta odgovornost koju smo pokazali. Razgovarali smo i o manjinama, o njihovu položaju u našim zemljama”, rekla je Kolinda Grabar-Kitarović.

“Razgovarali smo o pravosudnim pitanjima, o graničnom pitanju koje je otvoreno. Dogovorili smo da ćemo se okrenuti međunarodnoj arbitraži ako ne uspijemo naći rješenje.”

“Jedan od projekata o kojem smo razgovarali je željeznička pruga od Zagreba preko Tovarnika i Šida do Beograda”.

Svi su primijetili da je Vučić dočekan uz taktove pjesme 'Mi smo garda hrvatska', no rijetki su vidjeli da je Kolinda na rukavu kaputa imala ispisanu zanimljivu poruku.

Zanimljivo, Vučić se Zagrebom vozio u svom blindiranom Audiju beogradskih registracija.

10:45 Dvoje dužnosnika na Pantovčaku razgovaraju u četiri oka, a kasnije će im se priključiti izaslanstva u kojima je nekoliko ministara, koordinatora za otvorena pitanja kao i predstavnici manjina i udruga nestalih u ratu.

Grabar-Kitarović i Vučić razgovarat će o otkrivanju sudbine 1945 nestalih osoba, povratu kulturnog blaga opljačkanog u Hrvatskoj za vrijeme rata, suradnji u progonu osumnjičenih ratnih zločinaca, položaju manjina i neriješenoj granici.

Nakon izjava za novinare oko 12.30 sati, Vučić odlazi na Markov trg na odvojene sastanke s premijerom Andrejem Plenkovićem i predsjednikom Sabora Gordanom Jandrokovićem.

10:43 Nakon intoniranja srpske i hrvatske himne, predsjednik Vučić pozdravio je počasnu gardu pred Pantovčakom.

10:36 Aleksandar Vučić i njegova delegacija stigli su na Pantovčak gdje ih je dočekala predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović i pjesma ‘Mi smo garda hrvatska’.

10:32 Nekoliko stotina udovica hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, branitelja i članova HVIDRA-e počelo je u ponedjeljak na Trgu bana Josipa Jelačića prosvjed protiv dolaska srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb. Prosvjed je počeo u 10 sati pod velikim transparentom “Srbija mora odgovarati za genocid u Hrvatskoj i platiti ratnu odštetu”.

Umirovljeni general Željko Sačić, jedan od organizatora prosvjeda, izvijestio je nazočne da je njihov prosvjedni skup na Trgu sv. Marka zabranjen, iako su policiji uredno najavili skup. Najavio je da će prosvjednici nakon skupa otići do Kamenitih vrata, do kuda mogu, kako bi se čuo i njihov glas. Nakon intoniranja hrvatske himne prosvjednici su povicima “Izdaja, izdaja” izrazili svoje nezadovoljstvo policijskim postupkom.

10:27 Nekoliko prosvjednika stoji kod Vukovarske ulice s transparentom ‘Vučiću, tražimo ispriku!’

10:26 Snajperisti s koncertne dvorane Vatroslav Lisinski budno osiguravaju Vučićevu kolonu.

10:26 Policija je u ponedjeljak izvijestila da je uoči dolaska srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića u Zagreb “temeljem sigurnosne prosudbe vezane za provođenja posebnih mjera sigurnosti, odnosno osiguranja štićenih osoba i objekata” privremeno ograničila pristup Markovu trgu.

“S obzirom na to da se ova odluka odnosi i na sudionike najavljenog javnog okupljanja za današnji dan na Markovu trgu želimo jasno razgraničiti da se ne radi o zabrani javnog okupljanja kako je to definirano Zakonom o javnom okupljanju”, priopćila je zagrebačka policija.

10:24 Aleksandar Vučić sletio je u Zagreb.

Zastave postavljene u zadnji tren

Iako je to uobičajeno pri dolasku stranih državnika u Zagrebu, zastave Republike Srbije zbog dolaska Aleksandra Vučića na trasu kojom će prolaziti nisu bile postavljene do posljednjeg trenutka.

Nakon što su ipak osvanule i u središtu Zagreba, ali i u Aveniji Većeslava Holjevca, pojašnjeno je kako je procijenjeno da bi protivnici Vučićeva dolaska, među kojima su i pripadnici nekih ekstremnih navijačkih skupina to mogli iskoristiti kao priliku za paljenje srpskih zastava, pa se informacija o postavljanju zastava nije objavila.

Najavljeni prosvjed povodom dolaska Aleksandra Vučića ipak neće biti na Markovu trgu, javlja RTL. Prosvjed je premješten na Trg bana Jelačića. MUP je tražio da se premjeste zbog sigurnosnih razloga i oni su to uvažili.

Jako policijsko osiguranje

Inače, policijske patrole nalaze se na trasi njegova prolaska, a u pripremi će biti i snajperski timovi ATJ Lučko, pripadnici interventnih postrojbi, deseci detektiva i tajnih agenata u civilu. Plan osiguranja davno je napravljen.

MUP na raspolaganju ima blindirano vozilo, u pripremi će biti i poseban tim Hitne pomoći te će se morati raspolagati dostatnom količinom krvi krvne grupe kakvu ima i Aleksandar Vučić. N1 navodi kako je riječ o standardnoj rutini kod svih državničkih posjeta.

Podsjetimo, Vučića je u posjet prije dva tjedna pozvala hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, sa željom da dvije države “nadiđu prijepore i događaje koji nas drže taocima prošlosti i time otvore novu stranicu u odnosima”.

Do njihova susreta dolazi manje od dvije godine od sastanka u Srbiji u lipnju 2016. kada su potpisali tzv. Subotičku deklaraciju o unapređenju odnosa i rješavanju otvorenih pitanja između Srbije i Hrvatske.

Krupni problemi

No, svi krupni problemi koji su postojali tada i danas stoje na putu potpunoj normalizaciji odnosa dviju država, opterećenih teškim nasljeđem rata i raspada zajedničke države 1990-ih.

Najmoćniji čovjek Srbije trebao je u Zagreb doći potkraj 2017., ali je posjet odgođen zbog nezadovoljstva službenog Zagreba što je u Beogradu podignut spomenik majoru JNA Milanu Tepiću koji je sudjelovao u napadima na Hrvatsku.

Vučić u Hrvatsku stiže u vrijeme eskalacije napetosti nakon nedavne srbijanske izložbe o ustaškom logoru Jasenovac u sjedištu UN-a u New Yorku, kao i zapaljive retorike srbijanskog ministra obrane Aleksandra Vulina i njegove vizija “ustaša koji Vučića čekaju u centru Zagreba”.