VUČIĆ POSTAVIO NEZGODNO PITANJE PUPOVCU: ‘Zašto, Milorade, nisi glasao protiv Zakona o braniteljima?’

“Svi znamo da su odnosi između Srbije i Hrvatske opterećeni raznim problemima i znamo da jedino zajedničkim naporima možemo prevazići te probleme i to će se dogoditi želio to netko u hrvatskoj ili srpskoj politici ili ne”, kazao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj skupštini Srpskog narodnog vijeća u Zagrebu

Drugog dana službenog boravka u Hrvatskoj, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost skupštine Srpskog narodnog vijeća održanoj u dvorani Lisinski u Zagrebu. Vučić je tom prigodom održao i govor za koji je rekao da ga dijelom čita, a dijelom govori iz srca.

“Dragi Srbi, koji ste došli na ovaj skup, želim vam reći hvala na tome što čuvate svoja ognjišta, svoje obitelji i svoje srpsko ime i prezime. Ne želim nikoga napadati i govoriti ružne riječi, možda tu ima našeg pretjerivanja, ali vidio sam ljude koji su se sklonili u kut dvorane, da kamera ne može doći do njih. Pitao sam poslije prijatelje o čemu se radi, a nema tu racionalno objašnjenje. A najgore je kad nemate racionalno objašnjenje i nikoga ne možete okriviti”, kazao je Vučić na početku svoga govora.

“Pa što, Milorade, nisi glasao protiv Zakona o braniteljima?”

Potom se u govoru obratio predsjedniku SNV-a i saborskom zastupniku SDSS-a Miloradu Pupovcu.

“Htio sam bezbroj puta pitati Milorada Pupovca, a nisam to učinio, jedno pitanje. Mislite li da smo mi u Srbiji bili oduševljeni Zakonom o braniteljima? Pa što, Milorade, nisi glasao protiv? Dođe mi 15 puta da ga pitam, a nisam ga pozvao nijednom. Znam da mu je teže nego meni”, kazao je Vučić.

Potom je ispričao i anegdotu koju je, kaže, doživio s Pupovcem.

“Rekao je pljunuli su me, zalijepili su mi na leđa BBB i prvi put sam kod njega vidio, možda je teška riječ, vidio sam neku vrstu straha, osjetio sam ne samo nelagodu, nego i nešto više od toga. Naravno da ne mislim okriviti hrvatski narod za to. Takvih budala ima kod nas u Srbiji koliko hoćete, budala svuda ima koliko hoćete, ali sam tada razumio koliko ja sebe moram promijeniti i iz vaših cipela gledati političku situaciju u Hrvatskoj, a ne iz svojih. Danas sam vodio računa o svakoj riječi, jer ću koliko sutra biti u Beogradu, biti u Predsjedništvu Srbije i nitko me neće ugrožavati i nemam nikakav problem nigdje. Zato je politika kakvu vodim takva da vama pomognemo da vi možete živjeti sa susjedima Hrvatima”, kazao je zahvalivši svima koji se, kako je rekao, ponašaju odgovorno i ozbiljno.

“Naš je cilj da izbrišemo granice i barijere između nas”

Potom je obećao da će učiniti sve kako bi se u Srbiji čuo glas Hrvata i shvatile njihove potrebe i želje, bez ugoržavanja njihovih interesa.

“Svi znamo da su odnosi između Srbije i Hrvatske opterećeni raznim problemima i znamo da jedino zajedničkim naporima možemo prevazići te probleme i to će se dogoditi želio to netko u hrvatskoj ili srpskoj politici ili ne. To je od presudnog značaja ne samo naše dvije zemlje, nego i cijele regije. Budućnost je uvijek preča od prošlosti i Hrvatska i Srbija su prešle težak put u protekla tri desetljeća. Kako god i na koji god način da razmišljamo, naš cilj mora biti da brišemo granice i barijere između nas i danas moramo razmišljati o budućnosti cijele regije, da je transformiramo i da veze među susjedima budu čvršće i da svi zajedno stremimo istom cilju, a to je mir i stabilnost koji moramo očuvati po svaku cijenu”, kazao je predsjednik Srbije.

“Regija počiva na miru između srpskog i hrvatskog naroda

Naglasio je da treba riješiti pitanja nestalih, pitanje kulturnih dobara, granice na Dunavu te prava Srba u Hrvatskoj, kao i Hrvata u Srbiji.

“Treba svakako kazniti zločine nad civilima. Treba otvoriti spiskove za ratne zločine. Vjerujem u zajedničku budućnost naša dva naroda i tijekom proteklih mjeseci rješavaju se prepreke u rješavanju otvorenih pitanja. Ova regija počiva na miru između srpskog i hrvatskog naroda i ne postoji važniji, preči i veći interes i zato će Srbija uložiti sve napore da čuva mir s Hrvatskom, ali i da čuvamo identitet vlastitog srpskog naroda”, dodao je.

Svoj govor Vučić je završio poručivši: “Živjelo prijateljstvo Srbije i Hrvatske, živio srpski narod i želim da me u još boljem raspoloženju dočekate drugi put.”

Grabar Kitarović pozdravljena gromoglasnim pljeskom

Okupljenima na Skupštini SNV-a obratila se i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović rekvši na početku da ih pozdravlja i kao njihova predsjednica, za što je, kako javlja N1, pozdravljena gromoglasnim pljeskom.

“Nadolazeća vremena, nažalost, u znatnoj su mjeri umanjila osjećaj međusobne bliskosti i povjerenja između dvije zemlje. Ratovi su ostavili iza sebe traume i frustracije i mi ih i danas osjećamo. Vjerujem doista da smo raspravili pitanja od važnosti za obje države i oba naroda. Sudbine nestalih bilo je jedno od glavnih pitanja. Rješenje toga pitanja važno je za obitelji koje traže svoje bližnje, ali i za naše nacije. To je ujedno preduvjet uspjeha dijaloga o ostalim otvorenim pitanjima”, kazala je.

Dodala je da je Vučićev posjet izraz zajedničkog uvjerenja, da se bez obzira na mnoge razlike, mogu postaviti temleji trajnog odnosa koji neće poremetiti povremeni ekscesi i incidenti.

Predsjednica poručila Srbima: “Hrvatska je vaša domovina”

“Budući dani, nadam se, pokazat će to konkretnim i mjerljivim rezultatima na dobrobit Hrvatima i Srbima, na dobrobit državama Srbiji i Hrvatskoj. Republika Hrvatska članica je EU i NATO-a, članstvo Srbije u EU i hrvatski je interes. U njezinu pristupnom procesu postoje otvorena pitanja za koja vjerujem da možemo i trebamo međusobno riješiti bez vanjskih uplitanja. Važno je ustrajno proširivati područja suradnje”, kazala je.

Na koncu je rekla da nitko u Hrvatskoj ne može i ne smije biti građanin drugoga reda te da problemi poput nezaposlenosti, socijalnih problema ili blokiranih računa pogađaju sve hrvatske građane.

“Naša je zajednička poruka svim Srbima koji žive u Hrvatskoj – Hrvatska je vaša domovina! Hvala vam i živjeli!”, poručila je predsjednica.

