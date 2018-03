VUČIĆ TVRDI DA U GLINI 1995. NIJE SPOMINJAO VELIKU SRBIJU: Pogledajte video pa sami recite je li danas govorio istinu

Srpski predsjednik se nakon pitanja hrvatskih novinara na završetku posjeta Vrginmostu ponovno nije htio izravno ograditi od svog govora u tada okupiranoj Glini 1995. kada je hrvatsku vlast proglašavao “ustaškom” i kazao da Glina više nikada neće biti Hrvatska. Vučić je, među ostalim, danas rekao da u Glini 1995. godine nije spominjao taj grad kao dio Velike Srbije. Srećom, video zapis tog govora je zauvijek sačuvan i javno dostupan.

Za nekoga tko je nekoliko puta ponovio da se ne nervira previše zbog toga što o njemu govore neki hrvatski mediji i političari, Aleksandar Vučić se neočekivano lako iživcirao na pitanja hrvatskih novinara tijekom današnjeg posjeta Vrginmostu. Konkretno se radilo o jednom pitanju na koje su novinari opetovano tražili odgovor smatrajući da ono što je predsjednik Srbije rekao odgovarajući na pitanje prvi put nije bilo dovoljno blizu pravog odgovora.

Tema je, jasno, Vučićev govor u Glini 1995. u kojem je uz četničkog vojvodu Vojislava Šešelja govorio kako Glina i Banija više nikada neće biti dio Hrvatske.

UŽIVO na N1: @avucic – To za Veliku Srbiju ste izmislili, toga u govoru u Glini nema #n1info pic.twitter.com/8yZ9W9B8vm — TV N1 Zagreb (@N1infoZG) February 13, 2018

Vučić je prilikom odgovaranja na postavljeno pitanje rekao puno toga, što o tome da se on nikada neće dodvoravati Hrvatskoj, što o uvredama koje je čuo na svoj račun, no jedino što se iole može izvući kao kakav-takav odgovor na postavljeno pitanje je sljedeće – ‘Hrvatska i Srbija imaju granicu na Dunavu i nemam nikakvih teritorijalnih sporova’. Konstatirajući ono što je očito i prosječnom osnovnoškolcu, Vučić je kazao da priznaje teritorijalnu suverenost Hrvatske.

Reporter @Elvir_Mesanovic inzistira na odgovoru Vučića o govoru u Glini. Odgovar: "4. put me pitate isto, ja sam mislio da N1 samo u BG ima tu navadu.Jeste me pitali tko je spalio moje kuće?Jel teža jedna rečenica nego paljenje,ubojstva? Nećete poniznost od mene vidjet! #n1info — Natasa Bozic (@Najtasa) February 13, 2018

VUČIĆA IŽIVCIRALA PITANJA NOVINARA O GOVORU U GLINI: ‘Nijedan hrvatski političar ovo neće doživjeti u Srbiji’

Usput je pokušao prebaciti lopticu prozvavši novinare da samo žele “nešto što mogu iskoristiti za osobno ponižavanje predsjednika Srbije ili nekog iz Srbije”, ali novinari su i dalje zahtjevali odgovor na postavljeno pitanje. Vučić je kazao kako je čuo klevete i laži, a upitan da pojasni na što misli kazao je kako se radi o tome da ga je netko u medijskom prostoru okarakterizirao kao ‘bahatog četnika’.

Predsjednik Srbije nije rekao istinu kad je reporteru @Elvir_Mesanovic tvrdio da je "dodao dio o velikoj Srbiji" u njegov govor iz 95-e u Glini. U medjuvremenu je internet uznapredovao… #n1info https://t.co/vKjh2RmREi — Natasa Bozic (@Najtasa) February 13, 2018

Uporno traženje odgovora nastavio je i kolega koji je Vučiću ponovno postavio pitanje rekavši kako je 1995. godine govorio o ovom dijelu Hrvatske kao o dijelu Velike Srbije. Vučić se na to posebno naživcirao i rekao novinaru da je taj dio s Velikom Srbijom sam ubacio te da on u govoru u Glini nije o tome govorio. – Ja nikada u govoru u Glini nisam spomenuo Veliku Srbiju. I to ste vi Hrvati nadodali – rekao je danas Vučić.

Pa poslušajmo kako je taj govor prije 23 godine glasio.

‘Nikada Srpska Krajina, nikada Glina neće biti hrvatska! Nikada Banija neće nazad u Hrvatsku!… Nitko više ne zna ni u ovoj sali za kakvu se državu zalaže Slobodan Milošević. Hoće li mu to biti beogradski pašaluk ili nekakva AVNOJ-ska Jugoslavija, kakva će to država biti? Ako srpski radikali pobijede i poraze predsjednika Srbije, vi znate da ćete živjeti u Velikoj Srbiji, jedinstvenoj srpskoj državi i tu odstupanja biti neće’, govorio je Vučić 1995.

Sasvim očito da je danas u Vrginmostu skočio sam sebi u usta.