VUČIĆ POTVRDIO NAGAĐANJA: ‘Tražio sam od Kolinde da ne koristi izraz ‘velikosprska agresija’, ali nešto je i ona tražila od mene’

Domaći mediji pisali su o tome kako je predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, tražio od hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović da se prestane stalno koristiti izraz “velikosrpska agresija”. Do tada su to bila nagađanja, ali gdje ima dima ima i vatre, pokazalo se i u ovom slučaju, budući da je sam Vučić za RTS potvrdio da je to istina.

“Tražio sam ‘nemojte ljudima govoriti o velikosropskoj agresiji sve vrijeme’ jer to nema smisla. Ali tražila je i ona od mene. Nije ona bila netko tko sve prihvaća, već je i ona tražila od nas. Gdje smo mogli mi smo Kolindi izašli u susret, a gdje nismo mogli nismo”, rekao je Vučić.

Što je Kolinda tražila od Vučića?

Vučić je dodao da je hrvatska predsjednica od njega tražila da se posebno pozabavi nestalim osobama.

‘Nije lako, mnogo je teško’

“Kada je riječ o komunikaciji između kabineta dvoje predsjednika, nema tu bog zna kakve tajne. Kolinda Grabar-Kitarović je od mene tražila da se posebno pozabavim nestalim licima. Ja u sljedećem periodu očekujem prve rezultate po tom pitanju, a nije lako, mnogo je teško”, rekao je srbijanski predsjednik.

Premda se Vučić ne slaže uvijek s izjavama hrvatske predsjednice, on smatra da je ona odigrala pozitivnu ulogu kada je riječ o odnosima sa Srbijom.

