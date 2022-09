Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ušao je u raspravu s hrvatskom novinarkom nakon sastanka u okviru ovogodišnjeg skupa Procesa Brdo-Brijuni. Kako javlja Nova.rs, Vučiću nije sjelo pitanje oko toga hoće li na odnose Srbije i Hrvatske utjecati to što je Srpska pravoslavna crkva dodijelila orden osuđenom ratnom zločincu Vojislavu Šešelju.

"Od koga je odlikovan? Od jedne eparhije. Pa, vi svaki dan odlikujete one koji su ubijali Srbe, o njima pravite filmove, a na to nimalo niste osjetljiviji", rekao je Vučić.

Na konstataciju novinarke da je Šešelj osuđeni ratni zločinac, Vučić je odgovorio:

"A da… Ovim vašima su okrenuli tu presudu na tri prema dva. Kad ih prvo osude, pa ih onda vrate, pa su onda postali junaci zbog tri prema dvije presude. To pitajte presude nadležne eparhije SPC. Nisam ni pop, ni vladika, ni patrijarh, niti bilo što drugo i ne pada mi na pamet ni biti. A kod nas je Crkva veoma nezavisna u odnosu na državu. Ne znam kako je kod vas Hrvata, ali mi se sekularnošću naše države veoma ponosimo", rekao je on.

Na inzistiranje novinarke da ipak iznese svoje mišljenje, Vučić je rekao da je upravo to i učinio.

"Ne znam što bih vam rekao… To je moje sve što vam imam reći. Svatko od njih ima pravo da kao slobodni ljudi donose odluke, a u to država nije upletana. Da vam kažem, vidim da vi čeznete da dođem u Jasenovac da vam na sva pitanja odgovorim. Ja uživam u tome i jedva čekam da dođem i položim taj cvijet i da vam odgovorim na ta pitanja", rekao je on.