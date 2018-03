ALEKSANDRA VUČIĆA IŽIVCIRALA PITANJA NOVINARA O GOVORU U GLINI: ‘Izmislili ste dio o Velikoj Srbiji! Želite me osobno poniziti’

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić ponovno se danas u Vrginmostu izbjegao ograditi od svog govora “o srpskoj Glini” iz 1995. godine, ali je kazao da nema “nikakvih teritorijalnih problema s Hrvatskom” i usput optužio novinare da ga žele osobno poniziti. Svoj će posjet Hrvatskoj završiti sudjelovanjem na skupštini SNS-a u zagrebačkoj dvorani Lisinski.

NOVO: 12:15 – Vučić je, očekivano, bio upitan o svom govoru u Glini. Odgovor je zaobišao poručivši novinarima koji su inzistirali na odgovoru da im je na to pitanje već odgovorio nekoliko puta jasno davši do znanja da nema nikakvu namjeru za isprikom.

‘Ja sam od vas čuo jučer bezbroj istih pitanja. Zanimljivo mi je da je mjera vaše podrške, poštovanja i ljubavi direktno proporcionalna mjeri poniznosti koju očekujete od nekoga koga očekujete da dođe među vas. Kod mene nećete vidjeti potrebu da vam se dodvoravam. Srbija i Hrvatska danas imaju granicu na Dunavu na kojoj imamo i neke sporove, ali osim toga nemamo nekih teritorijalnih problema.

‘Bio sam veoma pristojan ozbiljan i odgovoran ne želeći nijedne sekunde na uvrede i klevete odgovarati uvredama i klevetama. I danas sam o sebi slušao neistine i nemam problem na to odgovoriti’, rekao je Vučić.

‘Čini mi se da vi ne razumijete da imamo sasvim različite poglede na ono što se događalo prije 23 i 28 godina’, rekao je novinarima.

‘Sretan sam što nijedan hrvatski premijer ili predsjednik nikada neće doživjeti ovako nešto u našoj zemlji. I sinoć sam se nasmijao na emisije koje je hrvatska nacionalna televizija imala o meni, slušao sam priče o sebi kao bahatom četniku, a ’92 godine su sve kuće Vučićevih spaljene u selu Čipuljić. Naišli su neki Hrvati, nije bilo nikoga da ih može braniti jer u njima nije bilo ljudi, nisam došao tražiti ničiju ispriku nego sam došao razgovarati o budućnosti’, rekao je.

Novinari su inzistirali na njegovu odgovoru, a nakon što se s njima upustio u raspravu rekao im je: ‘ Zanima li vas tko je spalio moju kuću? Ili ne? Jedna rečenica vam je bitnija od toga’, rekao je.

‘Ta mjera ponižavanja i poniznosti koju očekujete od svakoga iz Srbije je pogrešan put i ni do kakvih posebnih rezultata neće dovesti’, kaže.

Ponovio je još nekoliko puta da hrvatsko i srpsko viđenja istih događaja nije nimalo isto. ‘Vi kad slavite Oluju, to je ovdje praznik, nama je dan tuge, to je isto kod svih Srba’, rekao je Vučić.

Tijekom odgovaranja na pitanje o Glini, Vučić je rekao kako tom prigodom nije rekao da će Glina i Banija biti dio Velike Srbije te da su mu to novinari stavili u usta, no kratkim pregledom tog govora postaje jasno što je rekao te da mu nitko nikakve riječi nije stavio u usta.

12:50 – Po završetku susreta s građanima, Vučić je održao mali govor.

‘Ljudi u Srbiji i brinu o vama i poštuju vas i vole, to vam ne moram govoriti i ja mislim da je to nešto što je prirodno i normalno. Uvijek ćete imati podršku u srpskom narodu, trudit ćemo se da ozbiljnom i odgovornom politikom ne dovedemo vašu poziciju u pitanje, a da je, koliko je moguće, pomognemo. Mislim da će Srbi i Hrvati u budućnosti, ma kako to teško izgledalo i ma kako se neki bunili,bolje surađivati.

Kad vas nazovu bahatim četnikom, nije problem. Srbi i Hrvati će u budućnosti morati biti mnogo bliži. Odgovarat ćemo ozbiljnošću i upornošću, pristupom koji odgovara miru i suradnji.

Predsjednica Grabar-Kitarović će na izuzetan način biti dočekana u Srbiji, gdje god bude htjela ići. Time ćemo pokazati da samo tražimo za Srbe isto ono što smo spremni dati Hrvatima.

Mislim da je to nešto na što imamo pravo, nešto što je prirodno, logično i normalno.

Hvala vam što štitite svoja ognjišta i obitelji, želim vam više djece, dobru budućnost i da sljedeći Božić imate barem pokrivenu crkvu.

Čast mi je što ponosno nosite srpsko ime i prezime, što ne vrijeđate nikoga, što poštujete svoje susjede Hrvate. Tako se ponašajte i ubuduće, a naša politika će ići da vam osigura siguran i miran život, a gledat ćemo i da isto imaju Hrvati u Srbiji.’

12:25 – Vučić se dotaknuo i broja Srba u Ministarstvu unutarnjih poslova ustvrdivši kako za veći broj Srba u MUP-u treba imati strpljenja jer ‘Hrvati još nemaju povjerenja’.

12:06 – Mještani su povukli i pitanje otkupa državnih stanova. Vučić je rekao kako će Srbija tu financijski pomoći s oko osam milijuna za tristotinjak Srba u Hrvatskoj. No, ističe kako će to biti isključivo za Srbe koji žive u Hrvatskoj, a ne za one koji bi stanove željeli preprodati.

11:58 – U Domu kulture Vučić je rekao kako je u našu zemlju došao kako bi se uspostavili bolji odnosi između dviju zemalja, a ne da bi netko nekoga pobjeđivao zbog čega, kaže, ne razumije one koji napadaju predsjednicu Grabar Kitarović.

‘Došao sam da bismo uspostavili odnose suradnje, gdje bismo se poštovali i gdje bi Srbi u Hrvatskoj mogli biti mirniji i sigurniji u svoju budućnost, i da se Hrvatima u Srbiji osigura bolji život’, rekao je Vučić i dodao kako je spreman da se sve ono što se traži za Srbe u Hrvatskoj osigura i Hrvatima i drugim manjinama u Srbiji. ‘Mi nastojimo da svi oni žive u Srbiji kao u svojoj kući’, istaknuo je i dodao da Srbi imaju pravo tako se osjećati u Hrvatskoj.

‘Važno je razgovarati o bržem infrastrukturnom povezivanju, cestama i željeznici, da istodobno gledamo kako da u svakom selu, gradu i mjestu u kojem žive Srbi pomognemo’, rekao je Vučić.

Poručio je Srbima u Vrginmostu kako želi da “s ponosom nose srpsko prezime, da se nikoga ne srame i ne boje”, kao i da imaju pravo reći što očekuju i od Srbije i od Hrvatske. Vučić je kazao i kako će uskoro uputiti poziv hrvatskoj predsjednici da posjeti Srbiju, javlja RTS.

Vučić je rekao i kako su u Hrvatskoj tražili dozvolu za rad srpskih radijskih postaja koje su spremni financirati ‘da Srbi mogu slušati svoje vijesti, na svojem jeziku uz svoju glazbu’.

11:45 – U Domu kulture nalazi se i Milorad Pupovac koji, s Vučićem, odgovara na pitanja tamošnjih mještana, pripadnika srpske nacionalne manjine. Među pitanjima našlo se i ono neisplate mirovina pojedincima. Pupovac je rekao kako je zbog toga formirana radna skupina u kojoj sudjeluju oni, članovi resornog ministarstva te umirovljeničkih udruga te da se ta radna skupina sastala prvi put prošlog tjedna.

‘To je dogovoreno sporazumom o sukcesiji, ali to nije do sada bilo poštivano, ali kako otvaramo i sve druge teme, pitat ćemo i za to. Ne bih bio iskren da vam kažem da će tu biti velikih pomaka’, rekao je Vučić na ovu temu.

11:20 – Vučić se nakon posjeta školi uputio prema lokalnom Domu kulture gdje će razgovarati s pripadnicima srpske manjine.

10:46 – Sa 45 minuta zakašnjenja u odnosu na predviđeni protokol, Aleksandar Vučić stigao je u osnovnu školu u Vrginmostu. Medijima nije previše govorio, samo je rekao kako je zadovoljan dosadašnjim posjetom Hrvatskoj i da će se u međusobnim odnosima u budućnosti mnogo toga promijeniti. Kašnjenje je uzrokovano, navodno, promjenom protokola zbog koje je Vučić prvo otišao u posjet jednoj srpskoj obitelji.

Predsjednik Srbije posjet školi je započeo druženjem s učenicima s naglaskom na rad u informatičkoj učionici kojoj je donirao deset laptopa. Ravnateljica škole Osnovne škole Gvozd, Barbara Ljubišić, zahvalila se predsjedniku na donaciji računalne opreme zbog koje će, sukladno malom broju učenika, svaki učenik moći raditi na svom računalu. Upitana o potencijalnoj netrepeljivosti na nacionalnoj osnovi u njihovoj školi, ravnateljica Ljubišić kaže kako toga nema.

Zbog kritika iz Srbije koje su stigle na račun pristupa obrazovanju srpskoj manjini u Hrvastkoj, ravnateljica je bila upitana i o toj temi. ‘U našoj školi imamo srpski jezik kao izborni predmet i opciju pohađanja pravoslavnog vjeronauka. Sva djeca ovdje imaju ista prava’, rekla je ravnateljica.

Vučić je u školi pratio i nastup malih folkloraša.

Poručio je Srbima u Vrginmostu kako želi da “s ponosom nose srpsko prezime, da se nikoga ne srame i ne boje”, kao i da imaju pravo kazati što očekuju i od Srbije i od Hrvatske.

Drugi, ujedno i posljednji, dan svog posjeta Hrvatskoj, predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, obilazi Vrginmost, mjesto u općini Gvozd u kojem većinsko stanovništvo čine pripadnici srpske manjine, a koje se nalazi u neposrednoj blizini Gline u kojoj je Vučić održao svoj notorni govor kojeg se hrvatska javnost često sjeti. Ruta kojom se Vučić kreće pod jakim je osiguranjem s obzirom na to da je njegov posjet ocijenjen visokorizičnim.

Siromašna općina oslobođena u Oluji

Vučić prilikom obilaska mjesta koje, prema posljednjem popisu stanovništva, ima 1095 stanovnika, što je ujedno za trećinu manje od broja stanovnika 1991. godine, obilazi i tamošnju osnovnu školu kojoj će, neslužbeno, donirati računalnu opremu. No, Vučić je prije posjeta školi odlučio posjetiti jednu srpsku obitelj s tog područja. Taj posjet, budući da je mimo protokola, neće biti zabilježen kamerama.

Oko 45 minuta nakon što je to bilo predviđeno protokolom, Vučić je došao u osnovnu školu u Vrginmostu.

Gvozd je vrlo siromašna općina u Sisačko-moslavačkoj županiji u kojoj se stanovništvo bavi stočarstvom i poljoprivredom, te u kojoj pogon ima jedna ciglana i nekoliko manjih pilana. Na tom je području drvoprerađivačka industrija prije rata zapošljavala na stotine ljudi, no danas ih u toj industriji radi svega 12.

Tijekom rata Vrginmost su okupirali pobunjeni Srbi, a oslobođen je vojno-redarstvenom akcijom Oluja. Nakon rata ime mjesta promijenjeno je u Gvozd, no odlukom SDSS-a, od 2012. godine vraća se ime Vrginmost.

Posjet završava na skupštini SNS-a

Načelnik općine Gvozd, Milan Vrga, kazao je kako je posjet predsjednika Srbije njihovoj općini velik događaj te da Vučić nosi poruku pomirenja, a Vučić je već ranije rekao kako od Srba iz Vrginmosta ne očekuje da javno govore o diskriminaciji, ali da vjeruje kako će znati prepoznati njihove probleme.

Po povratku iz Sisačko-moslavačke županije, Vučić će u Lisinskom sudjelovati na Velikoj skupštini Srpskog narodnog vijeća na čijem je čelu Milorad Pupovac. Na Skupštini će biti usvojene izjave koje će dostaviti institucijama Republike Hrvatske i javnosti te institucijama Republike Srbije i relevantnim međunarodnim organizacijama.

