VUČETIĆ: ‘HDZ čoporativno staje u zaštitu tog svog prekršitelja zakona, a onoga tko je razotkrio nepravilnosti pretvara u neprijatelja društva’

Nakon što je najveća oporbena stranka, SDP, sinoć raspustila ogranke svoje stranke u Vukovaru i Zagrebu, a istovremeno se HDZ povezuje s raznim aferama, bivši saborski zastupnik komentirao je situaciju pred lokalne izbore istaknuvši da se uobičajeno tenzije dižu među suparnicima, ali ne i unutar samih stranka

Šest mjeseci prošlo je od parlamentarnih izbora, a za svega nekoliko mjeseci, u svibnju, počinju lokalni izbori. Najveća oporbena stranka sinoć je raspustila zagrebački i vukovarski ogranak svoje stranke, a zbog afera s kojima se povezuju na izbore neće ni svi HDZ-ovi lokalni stranački dužnosnici. Bivši saborski zastupnik, Marko Vučetić, govori kako su obje stranke – SDP i HDZ; po definiciji interesne organizacije.

Također, istaknuo je kako je uobičajeno da se uoči izbora dižu tenzije između suparnika, no ne i unutar samih stranaka.

“U SDP-u imamo nešto što se kod nas nije događalo pred izbore, a to je da se stranka sama čisti i da shvaća da ne može preuzeti odgovornost za upravljanje Hrvatskom ako nije sama u stanju izaći na kraj s nepravilnostima i aritmijama unutar demokratskog i unutar stranačkog života. U HDZ-u imamo kontinuitet politike čopora, a to je da kad se razotkrije neki pojedinac koji je visokopozicioniran unutar stranačke hijerarhije da se njega pretvara u kreposnog čovjeka. Onoga tko je razotkrio nepravilnosti, protuzakonitosti, da se njega pretvara u neprijatelja društva, a HDZ čoporativno staje u zaštitu tog svog prekršitelja zakona”, rekao je Vučetić u HRT-ovu “Studiju 4” o situaciji s trenutnim aferama.

‘Kakvi su ljudi, takve su nam lokalne sredine’

Na pitanje jesu li ti događaji uobičajeni na lokalnim razinama, Vučetić je odgovorio da su to razine na kojima kako kaže prestaje politologija i nastupa zakonitost iz područja veterine. “Ako je išta animalno u Hrvatskoj politici, onda su animalni odnosi, promišljanje i javne politike jer su tu ljudi duboko ostrašćeni, što je razumljivo, ali nije razumljivo da ne možemo iz veterinarske discipline prijeći u politološku disciplinu. To je jedna spoznaja s kojom se ne možemo suočiti, a to je da lokalna sredina nama najbitnija sredina. Kakvi su ljudi, takve su nam lokalne sredine. Budući da nismo razvili građansku svijest u ovih 30 godina, mi smo se zadržali na ovom ostrašćenom neprijateljskom stavu u kojem ne shvaćamo da birajući ljude koji nas zastupaju na razini animalnosti da se i sami sve više pretvaramo u animalna bića i ne shvaćamo da je najveća uloga u demokratskoj državi biti građanin, a ne biti izabran od strane građana”, rekao je.

Premda su stranke po definiciji interesne organizacije, prema Vučetiću one bi trebale interese imati u funkciji ostvarivanja dobra zajednice. “Stranke nisu u stanju spoznati što je to javno dobro. Problem hrvatskog društva nije što mi imamo previše ideologije, nego što mi nemamo ideologiju. Trebamo shvatiti da su građani najmoćniji kad slijede građansku svijest. Ustav je iznimno moćan dokument i građanima daje svu moć”, naglasio je.

Vučetić je dodao da se neprestano nalazimo u stanju u kojem iz jednog ekscesa prelazimo u drugi, a u odnosu na ostali demokratski svijet Hrvatska kaska stotinjak godina. Također, komunikaciju predsjednika i premijera opisao je kao dva ozvučena monologa koja smo imali priliku slušati. “Imamo predsjednika koji je hirovit, čije djelovanje ne možemo u potpunosti podržavati, ali možemo pojedine etape. Predsjednik i premijer se često ponašaju na razini infantilne demoracije. I ta infantilnost dolazi do izražaja posebno kod premijera. Vidjeli smo da nije bio na obilježavanju akcije Maslenica jer je promatrao dijete kako se igra. Premijeru nedostaje ozbiljnosti, on je zakopan u narcističku infantilnost, a predsjedniku nedostaje kontinuitet da jednu misao razvija tijekom mandata, nego djeluje hirovito, ali iskreno. Predsjednik je ono što vidite, a premijer je infantilni demokratski subjekt”, zaključio je Vučetić.

