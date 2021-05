VRUĆE U POSLJEDNJOJ DEBATI: HDZ-ovac nije ni došao, a zaiskrilo oko žičare: ‘Kad o tome govorimo, najprije moramo osigurati automobile’

Svi prisutni su odbacili ikakvu povezanost s telefonom s kojeg se blate kandidati

Na posljednjem sušeljavanju prije predizborne šutnje na N1, pozvana su prva četiri kandidata prema anketi te televizije nije došao drugopozicionirani HDZ-ov Davor Filipović, a osvrt na njegov nedolazak ubrzo se pretvorio u raspravu anketama.

Dok je Tomislav Tomašević isticao kako su „jedno izbori, drugo anketa“, a Miroslav Škoro kako i ankete pokazuju da su troje kandidata u „razini statističke pogreške“ za ulazak u drugi krug, Jelena Pavičić Vukičevič je žestoko napala ankete, „Znam da će građani 16. svibnja izabrati ono najbolje, vidjeti tko su ljudi na listama, što su radili protekle četiri godine. . Ne bih bila dramatična kao gospodin Tomašević, mislim da on time traži jedan alibi u tome ako ne uspije despotski zavladati Zagrebom“, rekla je.

Kandidati su se osvrnuli i famozni broj s kojeg se glasače zvalo i blatilo druge kandidate. Ispostavilo se radi o tvrtki Akter Public koja je radila kampanju za Miroslava Škoru.

„Čim smo to saznali, odmah smo to prijavili DIP-u. To se nije zaustavilo, kasnije smo saznali da nismo jedina “meta”. Mislim da je to žalosno. Mi u tome nismo sudjelovali, pogledajte naše objave, imali smo pozitivnu kampanju. Ništa nismo slagali“, istaknuo je Tomašević, a i i Škoro i Pavičić Vukičević su odbacili da imaju ikakve veze s tim.

Govoreći o problemu parkinga, osobito onome ispred bolnice u Klaićevoj, Škoro je istaknuo kako nedostaje čitava vizija problema. dok je v.d. gradonačelnika za sve krivila SDP, koji je stopirao gradnju garaže ispod Srednješkolskog igrališta „samo zato što im je smetao planirani shopping centar“ koji je planiran. Tomašević je istaknuo kako nitko u Skupštini nije bio protiv gradnje parkirališta ispod Srednješkolskog igrališta baš zato što je bolnica u blizini.

‘Nevjerojatno mi je da sada priča o tužbi projektanta’

Škoro je podsjetio i na parking uz žičaru, na što se Pavičić Vukičević pravdala kako će „tužiti projektanta. „. Naručili smo studije i analize, čim dođu ja ću ih učiniti javnima“. Uvjerava kako će žičara uskoro dobiti sve dozvale.

„Meni je nevjerojatno slušati dosadašnju zamjenicu gradonačelnicu koja kaže da se svi slažemo da treba tužiti one koji su krivi za cijenu, a pokojni gradonačelnik je potpisao anekse zbog kojih je do te cijene došlo.“

Škoro je u svojoj replici jasno aludirao na zapaljeni BMW osobe koja je prijavila žičaru za buku.

„Moramo vidjeti koliko ima gondola, kolika je protočnost, koliko sati će raditi dnevno… Kad budem tamo, onda ću vam reći. Kada govorimo o žičari, najprije moramo osigurati automobile“, rekao je. Na floskulu Pavičić Vukićević, kako „ako ima saznanja mora ih prijaviti policiji“, odgovorio je: “To je meni pod nosom, znam kako se zove moja susjeda kojoj je izgorio automobil i samo sam oprezan. Ja znam isto koliko i vi.