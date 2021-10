Govoreći o rastu cijena nekretnina i stanju na tržištu, stručnjak za nekretnine Boro Vujović rekao je da je dio "hrvatskog genetskog koda" da se štedi u nekretninama. "Rekao bih da nismo educirani ni za dionice, ni za fondove, kod nas se jednostavno ulaže u nekretnine", dodao je Vujović za HRT.

Naime, građani Hrvatske su u vrhu Europe po postotku vlasništva te posjeduju više od 80 posto svih dostupnih nekretnina na domaćem tržištu. Prosjek Europske unije je ispod 50 posto.

Zemljišta su tijekom ove godine u pojedinim županijama porasla za 50 do 100 posto, u odnosu na prethodnu godinu. Cijene na tržištu nekretnina do daljnjeg neće padati, a kada se u ovu utrku 2022. uključi i Europa, tek onda izazov počinje. Nakon ulaska u Schengen i strani će građani moći kupovati hrvatske nekretnine, ali s francuskim ili njemačkim plaćama.

"Tu se ne može ništa napraviti, mi smo dio Europske unije, punopravna članica, a Europska unija je jedinstven teritorij, tako da se tu nažalost ili na sreću ne može ništa", objašnjava Vujović.

Svi žele novogradnju

Iako se čini da su kuće izvan grada postale atraktivnije nego ikad prije, to ipak nije baš tako. "Znate kako je to bilo nekada, prizemlje za roditelje, pa kat za djecu, kat za unuke. To su kuće koje nisu prilagođene potrebama današnjih kupaca, zato se kuće baš i ne prodaju previše jer ne zadovoljavaju ono što kupci traže", tvrdi Vujović

"Novogradnje su apsolutni hit zato što su tu ljudi sigurni da su protupotresni, novo je, ima lift, parkirno mjesto, i sve ono što stil života danas traži. Kad pričamo o Zagrebu to je tramvaj zona, najtraženiji su uvijek stanovi preko 40-50 kvadrata, odnosno do 100 tisuća eura", dodao je.

Promjena mentaliteta?

Vujović je pokazao za HRT stan u centru grada koji je prodan za samo nekoliko dana. "Radi se o stanu od 80 kvadrata, s tri spavaće sobe, s dvije kupaonice, lođom, parkingom i garažom", nabrojio je.

"Mislim da se polako mijenjaju mentaliteti i da su ljudi spremni iznajmiti svoj stan i otići negdje drugdje unajmiti nekretninu, ali znati da imaju nešto svoje", kaže Vujović.

Vrtoglave cijene

Puležanin Dan Pauletta, ispričao je za HRT kako se zgrozio nad cijenama nakon što se iz Pule vratio s obitelji u Zagreb nakon godinu i pol. Tvrdi da je razlika između stanovanja u Puli i Zagrebu minimalno 100 eura.

"Tražili smo stan baš dugo, cijene su vrtoglave, 450 eura je standard za male, nikakve, bijedne stančiće. Ima stanova koji su lijepi i komotni za 700-800 eura, ne znam tko si to može priuštiti u Hrvatskoj", kaže podstanar Dan.