Nakon ispovijesti oca pretučenog srednjoškolca te svjedočanstva još jednog roditelja koji je za RTL ispričao kako je napadnuto i njegovo dijete - banda nasilnika iz Dugog sela i dalje je bez kazne.

"To je naš najveći strah - što će se dogoditi kada se sretne sa svojim vršnjacima koji su izvršili nasilje, a neminovno je da će se sresti na školskom hodniku", kazao je za RTL Danas otac napadnutog dječaka.

Ravnateljica škole: Nasilnike treba otkriti policija

A dječakovu školu o napadu nije službeno obavijestila niti jedna institucija, a ni zatražila pomoć djelatnika škole.

"Čula sam da spominju neku skupinu. Ja sad ne znam koja je to skupina, nisam imala baš susret s njima. Netko bi trebao reagirati i otkriti tko su, a znamo tko bi to trebao odraditi - policija", kaže Darinka Svetec, ravnateljica Srednje škole Dugo Selo.

Nije čak obaviješten ni Centar za socijalnu skrb u Dugom Selu, tvrdi ravnateljica Nada Petković.

"Imamo saznanja iz medija, službenu obavijest nikakvu nemamo. Kroz medije se provlači pitanje radi li se o istoj skupini djece. Mi to ne možemo u ovom trenutku ni reći ni opovrgnuti, jer ne znamo tko su bili sudionici ni tko je bio umješan u ovaj nemili događaj", kazala je Petković.

O premlaćivanju dječaka oglasio se i gradonačelnik Dugog Sela Nenad Panian, koji inzistira na tome da su krivi roditelji nasilnika.

"Svi zajedno moramo zapeti i uvijek ću ponavljati: roditelji, roditelji, roditelji… A onda oni koji su odgovorni. Grad je ovdje samo support, mi nemamo nikakve ingerencije", kazao je Panian.

'Nitko ništa ne radi, ni socijalni radnici niti policija'

Velikih ingerencija za mlađe 14-godišnje počinitelje nema ni sudstvo. Oni kazneno ne odgovaraju, a za one od 14 do 16 propisane su odgojne i sigurnosne mjere. Maloljetnici stariji od 16 godine koji nisu navršili 18 mogu dobiti maloljetnički zatvor. Odgojne mjere uključuju sudski ukor, pojačani nadzor i odlazak u odgojne ustanove.

"Nitko ništa ne radi, niti socijalni radnici, niti policija. Nitko ništa, sve je natrag", kazao je za RTL Franjo iz Dugog Sela.

"Strašno mi je sve to. Sve me strah kada moja djeca narastu hoću li ih morati voziti do škole i vraćati, ne znam kako dijete pustiti samo na cestu", kazala je Nikolina iz Dugog Sela.

U Dugome Selu sada postavljaju nadzorne kamere

U Dugom Selu najavljuju postavljanje nadzornih kamera na ulice.

"Kada se podigne svijest građana da ne smiju jer ih netko nadgleda i kada mi policiji i centru dostavio snimke to će doprinijeti i u ovakvim slučajevima i funkcioniranju sustava", kazao je RTL-u Boris Savić, pročelnik Upravnog odjela u Dugom Selu.

Situacija neće biti normalna sve dok su djeca po bolnicama umjesto u školskim klupama.

"Nama je najbitnije da on bude dobro i trenutno smo fokusirani na medicinsku pomoć koju treba primiti", kazao je otac napadnutog dječaka.