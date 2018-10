VRLO NEUGODAN INCIDENT U ČEPINU: Domar škole pred izaslanstvom iz Njemačke pustio nacističku verziju himne

Ravnatelj Osnovne škole Vladimira nazora u Čepinu, Ilija Pavić, ispričao se zbog neugodne situacije ustvrdivši kako je domar vjerojatno na YouTubeu kliknuo na pogrešan link

Vrlo neugodan, no čini se nenamjeran incident izazvao je domar Osnovne škole Vladimira nazora u Čepinu kod Osijeka kada je prilikom svečanosti potpisivanja ugovora te škole s Goethe-Institutom preko razglasa pustio njemačku himnu, ali danas nepoćudnu verziju koja se izvodila u Trećem Reichu, s uvodnim stihom “Deutschland, Deutschland über alles, über alles in der Welt…” (“Njemačka iznad svega, iznad svega na svijetu”).

Iako ta dva uvodna stiha službeno nisu zabranjena, ne pjevaju se u svim službenim prigodama. Domar je nepoćudnu verziju njemačke himne pustio preko računala, odmah nakon hrvatske himne, piše Glas Slavonije.

‘Nein, nein… To nije dobra verzija!’

Na to je moderatorica programa, Milka Jurković iz Goethe-Instituta, vidljivo uznemirena počela vikati “Nein, nein, to nije dobra verzija! Ugasite to!” Na to je domar odvratio: “Ali upisao sam kako mi je rečeno. Što nije u redu?”

Među uzvanicima koji su svjedočili ovom incidentu bili su Arne Hartig iz njemačkog veleposlanstva, ravnatelj Goethe-Instituta Matthias Müller-Wieferig, zatim Dragan Vulin, predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije i Vladimir Ham, gradski vijećnik i predsjednik Njemačke zajednice Osijek. Tamo su bili i predstavnici škole, učenici i njihovi roditelji, a nakon kratke pomutnje, puštena je službena verzija njemačke himne no svečani program nastavljen je bez ikakve javne isprike.

Inače, sama svečanost upriličena je povodom proglašenja škole u Čepinu tzv. PASCH školom, jednom od pedesetak odabranih u Hrvatskoj s kojima će surađivati Goethe-Institut u Hrvatskoj. Riječ je o programu s ciljem unapređenja i poboljšanja učenja i podučavanja njemačkog jezika kroz redovnu nastavu i projekte.

Domar kliknuo pogrešan link na YouTubeu

Budući da je svečani program nastavljen bez isprike zbog incidenta na početku, novinarka Glasa Slavonije upitala je moderatoricu programa hoće li se ipak ispričati okupljenima, na što je ova eksplozivno uzvratila: “Zato ste vi došli, da to pišete?! Ako nećete pisati o PASCH programu, bolje idite!”

Na koncu, kada je došlo vrijeme da se potpiše ugovor, ravnatelj škole Ilija Pavić ispričao se zbog neugodne situacije ustvrdivši kako je domar “vjerojatno na YouTubeu kliknuo na pogrešan link.”

“Sigurno nije bilo namjerno, ispričali su se i to je najvažnije. Ne bih više o tome”, kazao je za Glas Slavonije Arne Hartig, voditelj Odjela za kulturu i obrazovanje njemačkog veleposlanstva u Hrvatskoj.