Branko Budiša, 62-godišnjak iz zaseoka Garjak kod Vrlike u Dalmatinskoj zagori, boluje od teškog oblika opstruktivne kronične bolesti pluća (KOPB) zbog čega je najmanje 16 sati tijekom dana prinuđen uzimati kisik putem oksigenatora i inhalatora. On živi u gotovo pustom mjestu (kaže nam da je u selu ostalo tek njih četvero), a s obzirom na njegovo zdravstveno stanje često je prinuđen zvati Hitnu pomoć. Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije u Vrlici nema ispostavu, nego tzv. punkt pripravnosti, a sudeći po onome što nam je ispričao, Budiša je proteklih mjeseci u tri navrata imao vrlo loša iskustva s Hitnom pomoći.

Jednom Hitna nije došla, drugi put 'debelo' kasnila

Prvo je bilo 23. ožujka, kada mu je pozlilo dok je bio u dućanu u Vrlici.

"Onesvijestio sam se, a ljudi koji su se zatekli u dućanu zvali su Hitnu. Tamo su rekli da su im sva kola na terenu, da nemaju koga poslati i prekinuli su poziv. Nakon pet minuta ipak su zvali i rekli da me netko odveze u ambulantu u Vrliku. Tamo mi je pružena pomoć i nakon sat i pol vremena došao sam k sebi. Onda mi je 7. travnja ponovno pozlilo. Trpio sam do predvečer i oko 18.30 sam zvao Hitnu pomoć. Dispečer je rekao da im je upravo smjena i da će poslati nekoga. Ali do 21 sat nitko nije došao. Tada sam ponovno zvao i došla je Hitna iz Vrlike. Dali su mi terapiju i nadošao sam", priča Budiša.

Već nakon prvog slučaja, poslao je dopis Ministarstvu zdravstva požalivši se na nedolazak Hitne pomoći kada mu je pozlilo u dućanu. Nakon drugog slučaja (kada je, doduše, Hitna pomoć stigla, ali satima nakon što ih je zvao) Budiša je pisao izravno ministru zdravstva tražeći da se provede inspekcijski nadzor u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije. A ravnatelja Zavoda Lea Luetića prozvao je da je javno objavio njegove osobne podatke te se, kaže, zbog toga obratio Pučkoj pravobraniteljici i Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

'Da su mi se ispričali, prihvatio bih, ali svi šute'

"Nitko mi do danas nije odgovorio niti išta poduzeo. Nitko me nije ni nazvao da kaže "Oprosti, takva je procedura, drukčije ne može". Ja bih to prihvatio, ali nažalost - ni od koga ni glasa", pojadao nam se Budiša.

A onda je 4. lipnja ove godine uslijedio događaj zbog kojeg se i javio našoj redakciji.

"Bila je subota koju neću zaboraviti dok sam živ. Bio sam kod kuće i pozlilo mi je. Zvao sam Hitnu i došli su. Liječnik mi je dao Solu-Medrol i kazao da će mi od toga biti bolje. Rekao sam mu da mi sigurno neće biti bolje jer su mi svi doktori prije toga davali Solu-Medrol i Aminofilin zajedno, u infuziji, od čega mi je uvijek bilo bolje. Od samog Solu-Medrola mi ne bude bolje. No, on mi je odgovorio: "Ja sam liječnik, ja znam". I na tome je tada završilo. Otišao je, a meni nije bilo ništa bolje. Nemilo sam se namučio tu noć", prisjeća se Budiša.

'Shvatio sam to kao prijetnju, ucjenu i poniženje'

Sljedećeg dana ponovno je zvao Hitnu i ponovno je došao isti liječnik kojemu, kaže, ne zna ime.

"Kazao mi je da ih mogu zvati ako treba i milijun puta i da će on doći svaki put, ali da da mi neće dati Aminofilin. Ja sam mu rekao da su mi dotad svi liječnici davali taj lijek, na što mi je on rekao: "Svi su ti davali da te skinu s one stvari, ja ti neću dati." Kada sam ga ponovno zamolio da mi dâ Aminofilin, rekao je: "Vi ste nas prijavljivali i tužili i ne dam vam. Još ću ja vas prijaviti da nas bezveze zovete." Shvatio sam to kao prijetnju, ucjenu i poniženje. A ako sam zvao bezveze, kako to da sam sljedeći dan dospio u bolnicu", pita se Budiša.

Sljedećeg dana, naime, Budišu je jedna poznanik odvezao u Opću i veteransku bolnicu u Knin. Tamo je bio čitavo popodne, od dobivene terapije stanje mu se malo poboljšalo, ali ne dovoljno. Vratio se kući, ali mu je tijekom noći ponovno pozlilo. Sutradan je liječnik u Vrlici pozvao Hitnu pomoć koja je Budišu prevezla u KBC Split. Tamo je proveo 16 dana na Jedinici intenzivne njege.

Odlučio javno istupiti nakon smrti Vladimira Matijanića

Sve što je ispričao spreman je, kaže, ponoviti i na detektoru laži. Povrh svega, traži da Ministarstvo zdravstva provede inspekcijski nadzor u Zavodu za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije te poziva Državno odvjetništvo da reagira.

"Pozivam Državno odvjetništvo u Splitu da obavi uvide na temelju članka 205 stavka 6 i članka 206 stavka 4 Zakona o kaznenom postupku zbog postojanja sumnje da je nepoznata osoba - budući da ne znam ime liječnika Hitne - počinila kazneno djelo nesavjesnog liječenja iz članka 181 Kaznenog zakona", rekao nam je Budiša.

Odlučio je, kaže, izaći u javnost ponukan tragičnim slučajem i preminućem splitskog novinara Vladimira Matijanića.

"Kada je on preminuo odlučio sam izaći u javnost. Da se nešto poduzelo u vezi mojih slučajeva, možda bi i on sada bio živ", rekao nam je Budiša na kraju.

Pitanja ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu

Slijedom onoga što nam je ispričao, poslali smo mail ravnatelju Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije Leu Luetiću. Postavili smo mu pitanja je li Budiši liječnik Hitne pomoći iz Vrlike 4. lipnja s pravom odbio dati lijek Aminofilin, je li njegova 16-dnevna hospitalizacija u KBC-u Split bila izravna posljedica eventualnog nesavjesnog postupanja liječnika Hitne pomoći, a zanimalo nas je i kako komentira Budišinu tvrdnju da mu je liječnik odbio dati traženi lijek zbog njegovih ranijih pritužbi na rad Hitne pomoći.

Do objave ovog teksta nismo dobili odgovor iz Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije pa ćemo ih objaviti naknadno, ako stignu.