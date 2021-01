VRKLJAN OBJASNIO ZAŠTO JE OTIŠAO IZ DOMOVINSKOG POKRETA: ‘Dvije najvažnije pozicije vode ljudi koji su deklarirani ljevičari’

Jedan od dvoje donedavni saborskih zastupnika Domovinskog pokreta, otkrio je zašto je odlučio otići iz stranke

Milan Vrkljan, jedan od dvoje istaknutijih članova Domovinskog pokreta Miroslava Škore, koji su nedavno odlučili napustiti tu stranku za N1 je pojasnio kako je u nekoliko dana od predsjednika Kluba zastupnika postao čovjek “bez izbornog legitimiteta i talac Vilija Beroša“.

“Svojevremeno, kad je Miroslav Škoro došao do mene kući tražiti podršku, ponuđeno mi je da budem jedan od suradnika, najbliži suradnik, da između mene i njega nema posrednika. Jedan od uvjeta je bio da razgovaramo o politikama koje će provoditi DP. Moj prijedlog je bio da DP bude stranka centra i od centra desno, da bude svjetonazorski sljedbenik Starčevića, Radića i Tuđmana i da temeljem toga budemo pokret koji će okupljati široke simpatizere. On je rekao da prihvaća i ja sam vjerovao da mi vodimo takvu politiku”, opisivao je Vrkljan početak svog političkog angažmana.

Izabrao deklarirane ljevičare

Tvrdi kako se Škoro odmakao od toga čim je postao potpredsjednik Sabora, izabravši deklariranog ljevičara za svog predsjednika kabineta. Od Škore je tražio pojašnjenje, zbog čega je bivši SDP-ovac Igor Peternel preuzeo tu funkciju. “Bilo je objašnjenja, koje sam ja kao čovjek koji ima svoju širinu, prihvatio jer sam i sam tvrdio da moramo biti pokret. Da bude jasno, mene nisu smijenili saborski zastupnici DP-a nego Miroslav Škoro, to je njegovo pravo”, ustvrdio je i nastavio:

“Sad kad sam ja smijenjen s mjesta šefa kluba, tko je izabran? Gospodin Bartulica. Gospodin Bartulica je bio četiri godine savjetnik Josipovića, sjedio u istoj sobi s Dejanom Jovićem. On ne može biti i prijatelj Dejanu Joviću i savjetnik Josipoviću i predsjednik kluba DP-a. To nije priča koju smo mi pričali kad smo osnivali DP. Dvije najvažnije pozicije vode ljudi koji su deklarirani ljevičari.”

Hajka na Karolinu Vidović Krišto

Smatra da je raskol u stranci počeo zajedno s hajkom na pojedine saborske zastupnike, a osobito na Karolinu Vidović Krišto, koja je također izašla iz DP-a. “Miroslav Škoro je svakih par dana mene zvao na razgovor, najčešće sebi kući ili kod mene kod kuće ili u Saboru, gdje me je pokušavao uvjeriti da probam utjecati na Karolinu Vidović Krišto, odnosno da ona ne može tako nastupati. Tražio je od mene da ona svaki put prije nego što ima saborsku raspravu, mora meni, njemu ili nekome prezentirati o čemu će ona govoriti. Hasanbegović je rekao: ‘Ja nisam 8. c, da moram svako jutro dolaziti i reći što ću danas govoriti’”, rekao je Vrkljan i dodao da je tada osjetio kako se Škoro udaljava od njega te da bi on bio “sljedeći na redu”.

“Škoro je odlučio da ja budem drugi iza njega u izbornoj jedinici. Kad smo krenuli u kampanju, išao sam s Miroslavom Škorom. Bio sam potpuno u funkciji da Škoro dobije što više preferencijalnih glasova. Ja sam dobio 150 preferencijalnih glasova. Govorio sam ljudima: ‘Ne za mene, za Miroslava Škoru, to mi je jako važno’”, poručio je i dodao da su ga prozvali “taocem Vilija Beroša” jer obojica rade u istoj bolnici i poznaju se.

Dobivaju razne ponude

Za Beroša je rekao da je odličan kirurg, ali i da ga je prvi iskritizirao zbog 10 milijardi kuna u zdravstvu. “Danas imate da šefovi klinika imaju skoro svi svoje privatne klinike i svi uspješno posluju”, negoduje Vrkljan.

Dodao je kako razmatra osnivanje vlastitog kluba s Vidović Krišto, ali i da ima dosta ponuda za priključivanje drugim opcijama. “Trenutno u Saboru je desno od HDZ-a 24 mandata. Ali su razjedinjeni. To nikada nije bilo u povijesti Sabora. Milan Vrkljan je za suradnju svih koji imaju isti svjetonazor”, objašnjavao je i na jednom mjestu otkrio što je, kako je rekao, kazao Škori na sastanku u klubu u Saboru: “Da znaš, sve i jedan čovjek koji ovdje sjedi za stolom, žalio mi se na politiku koju vodiš, da to nije ono što smo dogovorili.”