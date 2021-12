Posljednji tjedan stare i zbog mnogočega već prežaljene 2021. godine započeo je hladnim i tmurnim vremenom. Snijeg je konačno zabijelio nizine, naročito Slavoniju, a svi su nakon proslave Božića već skrenuli svoje misli na posljednji ispraćaj ove godine.

Mnogi će slaviti na otvorenom, odnosno na trgovima, ulicama, promenadama i korzima, a vrijeme će ih, sudeći prema sadašnjim prognozama, itekako poslužiti. Meteorologinja Državnog hidrometeorološkog zavoda, Ivana Havrle Kozarić za Net.hr najavila je iznadprosječno toplo, sunčano i suho vrijeme na Silvestrovo i Novu godinu.

"Najvažnija stavka u ovoj priči je zatopljenje, koje će podići temperature na iznadprosječne vrijednosti. Zatopljenje dolazi zbog jugozapadnog strujanja, blage južine, koja nas očekuje za Silvestrovo i Novu godinu. Zato će se i temperatura dosta naglo podići tijekom petka na oko 10-11 stupnjeva kroz dan, dok će kroz Silvestarsku noć biti negdje između tri i šest stupnjeva", prognozirala je Havrle Kozarić temperaturu za zagrebačko područje.

Podnošljivo i za zimogrozne

No, i drugdje će biti toplo za ovo doba godine ili podnošljivo, za one zimogrozne. "Zatopljenje će biti kratkotrajno, iznadprosječne će se temperature zadržati u petak, subotu i možda kratko u nedjelju, ali onda će se to spustiti, pa će u nastavku tjedna biti u normalnijim brojkama. Jačeg zahladnjenja nema na vidiku. Tijekom petka će na kopnu biti i do 13 stupnjeva kroz dan, a na Jadranu i 15-16 stupnjeva, a slično očekujemo i u subotu. Kroz Silvestarsku noć i ujutro ne bi trebalo biti negativnih vrijednosti na kopnu. Posvuda će biti temperatura između jedan i šest. Na Jadranu će biti između šest i 12 stupnjeva", rekla je meteorologinja.

Dakle, atmosfera će biti itekako zagrijana, govoreći u doslovnom, meteorološkom smislu, ali i u prenesenom značenju, odnosno na dočecima diljem zemlje. A posljednji dan stare i prvi dan nove godine će više nalikovati posljednjem danu zime i prvom proljeća.

"Možda se koja kap kiše pojavi rano ujutro u petak u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj. Ima nešto mogućnosti za maglu u središnjoj Hrvatskoj i uz Istru, ali dan će biti sunčaniji, dosta ugodan i povoljan na obali. Silvestarska će noć biti uz obalu vedra, u većini unutrašnjosti uz nešto malo oblaka. Prvi dan nove godine će biti dosta sličan, uz dosta sunca, pogotovo na Jadranu. Što se vjetra tiče, ni na Silvestrovo, ni za Novu godinu, on neće biti značajan. Na Silvestarsku noć će biti slab, ponegdje uz obalu sjeverozapadni, uz malo bure ili burina", istaknula je Havrle Kozarić.

Najpovoljniji dani za proslavu

Naglasila je kako će upravo petak i subota biti meteorološki najpovoljniji dani u sljedećih sedam do osam dana te dodala da će vrijeme za proslavu Nove godine na otvorenom biti vrlo povoljni. Dakle, svi preduvjeti za odličnu zabavu na otvorenom su ispunjeni, čak i uz ograde, covid potvrde i druge epidemiološke mjere.