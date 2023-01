Hrvatsku u srijedu očekuje promjenljivo oblačno vrijeme s povremenom kišom, uglavnom na Jadranu gdje kiša može biti i obilnija praćena grmljavinom, a u gorskim će područjima biti susnježice i snijega, prognoziraju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Umjeren, na Jadranu i u gorju jak jugozapadni i južni vjetar poslijepodne će postupno slabjeti. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati od 10 do 15, a u gorju između 5 i 8 Celzijevih stupnjeva.

DHMZ je na svojim stranicama izdao crveni meteoalarm za područje južne i srednje Dalmacije, gdje postoji opasnost od jakog vjetra.

Vrhunac ovotjednog pogoršanja vremena, što se tiče intenziteta oborine i jačine južine je glavninom iza nas, javlja RTL Danas. I dalje smo pod utjecajem prostrane ciklone sa sjevera kontinenta, koja će se sutra premjestiti malo istočnije i tako za sobom povući osjetno hladniji zrak i do naših krajeva.

U ostatku tjedna čekaju nas zimske prilike, uz manje oborina nego prijašnjih dana, ali već u četvrtak uz sjeverni vjetar stiže osjetno hladniji zrak, a kiša prelazi u susnježicu i snijeg.

Samog snijega bit će u nizinama izgledno posvuda za vikend uz stvaranje tanjeg snježnog pokrivača, koji bi se mogao podebljati početkom idućeg tjedna. U gorju će se do tada skupiti lokalno i preko pola metra snijega.

HRT piše da će u nastavku tjedna puhati sjeveroistočni i sjeverni vjetar, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će u ostatku tjedna biti umjereno do pretežno oblačno i postupno hladnije. Do petka povremeno s kišom, na sjeveru moguće i snijegom, a u subotu više suha vremena. Umjeren do jak jugozapadnjak, u okretanju na buru.

"Na put nikako ne krećite bez adekvatne zimske opreme!", upozorila je Tea Blažević za N1.

A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb otvorene za sav promet

Autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče i A6 Rijeka-Zagreb otvorene su za sav promet, poručuju u srijedu ujutro iz Hrvatskog autokluba (HAK), no vozače pozivaju na oprez zbog mokrih i skliskih kolnika te snijega.

Kolnici su mokri i skliski u većem dijelu zemlje, a u Gorskom kotaru i Lici mjestimice ima razmočenog snijega na cestama. Zbog niskih jutarnjih temperatura moguća je poledica, a ponegdje u unutrašnjosti magla smanjuje vidljivost.

Zimski su uvjeti i promet je zabranjen za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama u Lici na županijskoj cesti 5203 Srb-Otrić i 5217 Bruvno-Mazin te na lokalnim i županijskim cestama na području Donjeg Lapca.

Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su trajektne linije: Dubrovnik-Koločep-Lopud-Suđurađ, Sumartin-Makarska te katamaranske linije: Mali Lošinj-Cres-Rijeka, Novalja-Rab-Rijeka, Ubli-Vela Luka-Hvar-Split, Vis-Milna-Split, Korčula-Hvar-Split i Jelsa-Bol-Split.