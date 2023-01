Iz Hrvatskog autokluba izvijestili su jutros o stanju na cestama, koje su na nekim djelovima zatvorene za određena vozila. Na autocesti A6 između 11. i 14. kilometra uočena je srna te se vozi uz ograničenje brzine 60 km/h.

U Slavoniji, Baranji, Lici i unutrašnjosti Dalmacije povremeno pada snijeg (moguća je i poledica). Zimski su uvjeti na pojedinim cestama u Lici i unutrašnjosti Dalmacije. U priobalju puše bura, povremeno sa olujnim i orkanskim udarima, a u prekidu su brojne trajektne, katamaranske i brodske linije.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto trenutno nema slobodnog cestovnog pravca, iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri mogu voziti autocestom A6 do čvora Delnice i dalje starom cestom kroz Gorski kotar prema Kikovici (DC3) i obrnuto.

Zatvorene su neke dionice

Za sav promet zbog vjetra su zatvorene dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak za sva vozila, osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, je državnim cestama preko Gračaca i Obrovca-DC50 i DC27), dionica Jadranske magistrale (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena, državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, Krčki most te Paški most.

Dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Orehovica-Kikovica-Delnice, brza cesta Solin-Klis (DC1), Jadranska magistrala (DC8) na dionici Bakar-Senj, DC25 na dionici Gospić-Karlobag, državna cesta između čvora i mjesta Križišće (DC99) te lokalna cesta LC58107 Kraljevica-Križišće otvorene su samo za osobna vozila.

Na brojnim dionicama na snazi su zimski uvjeti te je zabranjen promet za kamione, a karta se može pronaći na stranicama HAK-a. Iz HAK-a su upozorili da je jedan dio prometnica zatvoren i zbog vode na cesti.

Za cijelu Hrvatsku upaljen Meteoalarm

Iz DHMZ-a prognoziraju kako će vrijeme danas biti oblačno i vjetrovito uz povremene oborine. U većini krajeva padat će snijeg, češći na istoku i u gorskim predjelima, a uz obalu i kiša, osobito na jugu gdje će biti i pljuskova s grmljavinom.

Na kopnu vjetar većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na sjeverozapadu i u gorju jak. Na većem dijelu Jadrana puhat će jaka bura s olujnim udarima, na sjevernom dijelu i orkanskim, samo na krajnjem jugu jako jugo i južni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu uglavnom od -2 do 3, na Jadranu od 5 do 10 °C.

Za područje cijele Hrvatske izdan je meteoalarm, a za riječu regiju, Kvarner i Sjevernu Dalmaciju izdano je crveno upozorenje zbog vjetra. Dodatno, na području riječke regije treba pripaziti na poledicu.

Sutra će u Hrvatskoj biti promjenljivo do pretežno oblačno, a u unutrašnjosti mjestimice i povremeno snijeg. Na Jadranu mjestimice kiša, u Dalmaciji pljuskovi, a lokalno na sjevernom dijelu i susnježica. Puhat će umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na većem dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima, a na krajnjem jugu istočnjak i jugo. Minimalna temperatura od -4 do 0, na Jadranu od 3 do 7, a maksimalna između -1 i 3, na Jadranu 6 i 11 °C.