VRIJEME NIKAKO DA SE STABILIZIRA; O onome što nas čeka oglasio se i Vakula: Promjenjivo, vjetrovito, svježe, al’ može biti i ‘teže’

Zoran Vakula javlja da se i sljedećih dana nastavlja promjenjivo vrijeme. Svakodnevno će barem ponegdje pasti i malo kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u kopnenom području

U većini će krajeva prevladavati sunčano i toplo, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za Hrvatsku za srijedu. Povremeno će više oblaka biti u unutrašnjosti, dok u Gorskom kotaru i Lici te na krajnjem istoku može pasti i malo kiše ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a prema večeri će slabjeti. Na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i olujna, te sjeverni vjetar, a poslijepodne prema otvorenom moru vjetar u okretanju na sjeverozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva, u gorju malo niža.

I sljedećih se dana, pod djelovanjem visinske ciklone, nastavlja promjenjivo vrijeme, te razmjerno vjetrovito i za kraj svibnja svježe, premda uz dosta sunčanih sati, posebice na Jadranu. No, svakodnevno će barem ponegdje pasti i malo kiše, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom, osobito u kopnenom području, pri čemu će nestabilnije biti od četvrtka do subote, a u srijedu i nedjelju kiša će u većini krajeva ipak izostati, javlja Zoran Vakula za HRT.

Većinom suha i sunčana srijeda

I u srijedu, kao i tijekom utorka, u istočnim hrvatskim krajevima malo kiše može pasti već ujutro, a sredinom dana i poslijepodne je velika vjerojatnost mjestimičnih pljuskova, ponegdje praćenih grmljavinom. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a najviša dnevna temperatura bit će oko 20 °C, javlja u detaljnijoj prognozi Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

U središnjoj Hrvatskoj malo toplije, s temperaturom i do 23 °C, ali uz i dalje povremeno umjeren, samo mjestimice na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Bit će sunčano, uz povremeno umjerenu naoblaku, a samo rijetko može biti i poneke kapi kiše, pa i pokojeg popodnevnog pljuska. Kiša je još vjerojatnija u dijelu gorske Hrvatske, i to ujutro, te ponovno poslijepodne. Na sjevernom pak Jadranu uglavnom suho i sunčano. Puhat će bura, mjestimice još jaka s olujnim udarima, a u drugome dijelu dana okrenut će ponegdje na sjeverozapadnjak. Najviša temperatura od 15 do 19 °C u gorju te između 21 i 23 °C u Istri i Hrvatskom primorju.

Podjednaka će temperatura biti i u većem dijelu Dalmacije, gdje će dan obilježiti sunce, ali i bura, koja će poslijepodne oslabjeti te okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Uz jači razvoj oblaka pokojeg pljuska može biti mjestimice u unutrašnjosti Dalmacije. I na krajnjem jugu Hrvatske neće biti stabilno, ali hoće razmjerno vjetrovito uz buru pa sjeverni i sjeverozapadni vjetar, pri čemu će more, kao i drugdje na Jadranu, biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Temperatura zraka danju će rasti do 24, 25 °C uz obilje sunca.

I u nastavku tjedna bez veće promjene…

I u drugoj polovini tjedna bez veće promjene temperature zraka. Izmjenjivat će se vedra i oblačna razdoblja. Na mjestimične pljuskove u kopnenom području treba računati potkraj četvrtka na zapadu i sjeverozapadu zemlje, a tijekom petka i subote povremene će kiše biti gotovo posvuda. Puhat će sjeverni i sjeverozapadni te sjeveroistočni vjetar.

Na Jadranu i dalje bura, na dijelu obale sredinom dana i poslijepodne zapadnjak i jugozapadnjak, prema otvorenome i sjeverozapadnjak. Uz promjenljivu naoblaku temperatura zraka neće se znatnije mijenjati, a kiše može biti ponegdje u petak i subotu, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.

Zbog olujnog vjetra zatvorena A1 između Sv. Roka i Maslenice

Zbog olujnog vjetra, dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Maslenica zatvorena je za sav promet, a dionicom između čvorova Maslenica i Posedarje smiju prometovati samo osobna vozila, izvijestio je u srijedu ujutro Hrvatski auto-klub.

Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Senja i Karlobaga promet je zabranjen za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama i motocikle (I.skupina), a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).