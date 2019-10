VRIJEME JE ZBILJA ‘POLUDJELO’: Vakula najavio ‘ljeto u listopadu’: Bit će toplo kao rijetko kad u ovo vrijeme – i na kopnu i na Jadranu

Na jesen će nas podsjećati sve kraći dani, mjestimična magla i jutarnja svježina – premda i ona početkom novoga tjedna sve manje izražena

Svi oni koji su se pitali hoće li se kiša i niže temperature zadržati, odgovor je tu: stiže lijepo vrijeme! Prema najavama HRT-ovog meteorologa Zorana Vakule, sljedećih se dana, posebice od subote do utorka, pripremimo na svojevrsno ljeto u listopadu, ne samo zbog sunca i vedrine, na Jadranu nakon petka uz većinom tiho ili slab vjetar, nego i zbog iznadprosječno visoke temperature, napose najviše dnevne, koja je prilično rijetko tako visoka, i još toliko dana u nizu sredinom listopada.

I to ne samo na Jadranu, nego i na kopnu, gdje će u petak biti malo viša nego u četvrtak, a od subote i znatno. No, na jesen će nas podsjećati sve kraći dani, mjestimična magla i jutarnja svježina – premda i ona početkom novoga tjedna sve manje izražena.

U petak svježe jutro, ali topao dan

Nakon tijekom četvrtka česte kiše, u noći slijedi razvedravanje pa će petak u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčan, čak i vedar, ali tek nakon magle kojoj će nestajanje pomoći slab jugoistočnjak. Najniža temperatura od 4 do 7 °C, a najviša uglavnom 18 ili 19 °C. Podjednako toplije poslijepodne nego u četvrtak, ali i svježije jutro bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također biti česta magla, a nakon nje sunce uz samo poneki oblak, prognozira Vakula.

Magle i oblaka bit će i u gorju, dok će na sjevernom Jadranu vladati vedrina, u noći i ujutro uz buru, ponegdje umjerenu do jaku, uglavnom podno Velebita na udare i olujnu, a nakon nje slab do umjeren sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najniža temperatura u gorju samo oko 5, 6 °C, u unutrašnjosti Istre malo viša, a uz more 13 do 16 °C. Najviša dnevna u gorju 16 do 19 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more uglavnom 22 i 23 °C.

Na srednjem Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije još i malo viša, možda čak ponegdje kao u četvrtak – i 25, 26 °C! No, jutro će biti svježije nego u četvrtak, u unutrašnosti ponegdje i uz samo oko 8 °C, a na otocima 15 do 18 °C. Bit će sunčano, većinom čak i vedro, najprije uz buru, zatim maestral, uz koje će more biti malo do umjereno valovito. Podjednako, pa i malo valovitije na jugu Hrvatske, gdje će nestabilno, uz mogućnost pljuskova i grmljavine, biti ne samo u noći, nego još i rano ujutro. No, tijekom dana sve manje oblaka, pa poslijepodne i pretežno vedro.

Iznadprosječno toplo na kraju tjedna i na početku novog

Sunca i vedrine bit će i sljedećih dana, u većini kopnene Hrvatske vjerojatno ponajviše u subotu, koja će biti još toplija od petka, a na dodatni porast temperature, uz mjestimice umjeren jugozapadnjak, valja nam se prilagoditi u nedjelju i početkom novoga tjedna. Da nije ljeto podsjećat će nas sve kraći dani, te jutarnja svježina, ponegdje i magla, koja će s vrhova gorja gdjekad djelovati kao more.

A na pravom moru, temperature većinom od 20 do 22 °C, pretežno sunčano i relativno toplo vrijeme barem neki će iskoristiti za kupanje, osobito u Dalmaciji, dok će na sjevernom Jadranu ugođaj djelomice kvariti oblaci, iz kojih je u nedjelju vjerojatnost mjestimične slabe kiše mala, zatim sve veća. Ponegdje će biti sumaglice, a moguća je i magla, uglavnom na pučini, osobito sjevernog dijela Jadrana, najavljuje Vakula.