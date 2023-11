Sljeme se već zabijelilo, a čini se kako nam snijeg stiže i u niže krajeve. Danas ujutro i u dijelu prijepodneva bit će većinom oblačno s mjestimičnim oborinama, kišom, u gorju snijegom, a malo susnježice ili snijega može pasti i u nekim nizinama. Potom prestanak oborine i smanjenje naoblake, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Ipak, meteorolog Dorian Ribarić prognozirao je da će se većina oborina ispadati tijekom noći pa znatnije prorijediti tijekom jutarnjih sati, prenosi Danas.hr. "U unutrašnjosti, čak i u nizinama, moguća susnježica, nakratko i snijeg, naravno, znatno češće u višem gorju gdje će se uhvatiti i tanji snježni pokrivač. Sve vjetrovitije, osobito duž obale, naglo uz jaku i olujnu bura te tramontanu", kazao je.

Kasnije tijekom dana, u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj doći će do smanjenja naoblake, a prema večeri i razvedravanje. No, prolazno može biti slabijih oborina, dok bi na mjestima iznad 400-500 metara nadmorske visine mogao pasti i snijeg. Na istoku - hladno i vjetrovito, uz kišu i susnježicu, a malo snijega moglo bi pasti i u slavonskom gorju. Postoji mogućnost da ga nakratko bude i u nižim predjelima.

Na Jadranu jaka i vrlo jaka bura i sjeverni vjetar, mjestimice s orkanskim udarima. Najviša dnevna temperatura od 2 do 7, duž obale i na otocima između 9 i 13 stupnjeva Celzijusovih.

U Dalmaciji djelomično razvedravanje, a oborina bi moglo biti uz samu granicu s BIH, u višim predjelima i snježne pahulje. Na sjevernom Jadranu pretežno sunčano, a slaba susnježica i snijeg još samo rijetko u dijelu Like.

Crveni alarm zbog jakog vjetra

Upaljen je i crveni meteoalarm u Velebitskom kanalu i srednjoj Dalmaciji zbog jakih udara vjetrova.

"Jaka i vrlo jaka, mjestimice moguća i olujna bura i tramontana, osobito prema večeri podno Biokova. Najjači udari vjetra 35-70 čvorova (65-130 km/h)", stoji na stranicama DHMZ-a.

Foto: DHMZ/Screenshot

Što nas čeka sljedeći tjedan?

Idućih dana na kopnu bit će hladnije - dani više primjereniji zimi, a u početku je moguće povremena naoblaka i propadanje snijega ili danju pak kakav kraći pljusak snijega. Potkraj ponedjeljka - novo jače naoblačenje s kišom, češćom u malo manje hladan utorak. U gorju snijeg, a sunčanije, ali hladnije, u srijedu.

Na Jadranu će biti mirnije i sunčanije, ali početak idućeg tjedna obilježiti porast naoblake s južinom te sve izglednijom kišom, najprije na sjeveru, a u utorak posvuda i to u obliku izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. U srijedu - razvedravanje uz jaku buru i sjeverozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu od 1 do 6 °C. Najviša dnevna od 3 do 8 u unutrašnjosti te između 8 i 12 °C duž obale i na otocima.

