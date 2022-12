Hrvatsku u petak očekuje promjenljivo, mjestimice i pretežno oblačno vrijeme s bar malo kiše u većini krajeva, a temperature će se u Dalmaciji penjati i do 17 Celzijevih stupnjeva, poručuju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Najviše kiše bit će na sjevernom Jadranu te u Gorskom kotaru gdje lokalno može biti obilnija. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak, u gorju s jakim udarima, a na Jadranu i jugo.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se od 10 do 15, u Dalmaciji i do 17 Celzijevih stupnjeva.

Nastavlja se proljetno vrijeme

Vikend nam donosi gotovo proljetno vrijeme pa će za doček biti manje više ugodno i većinom suho, javlja RTL. U gorju u novogodišnjoj noći, ali i idućih dana moguće je samo malo povremene kiše. Južina će i dalje podržavati izrazito visoke temperature, a uzmemo li u obzir da je obično krajem stare, odnosno početkom nove godine izrazito hladno toplina će nas ovih dana podsjetiti na proljeće.

U Dalmaciji sunčanije, dok će sjevernije biti promjenjivo, a uz više oblaka će povremeno pasti i malo slabe kiše. Puhat će većinom slabo do umjereno jugo, tek sredinom idućeg tjedna bura. Do tada će i ovdje biti toplo - ujutro iznad 10, a tijekom dana uglavnom iznad 15, mjestimice i do gotovo 20 stupnjeva.

Ugriz zime tek iza 10. siječnja

"Prvi tjedan 2023. godine nastavit će u toplom južnom ritmu uz promjenljivu naoblaku i kraća sunčana razdoblja. Zbog južnog strujanja više naoblake bit će u priobalju i Gorskom kotaru. Temperature zraka i dalje visoke – u unutrašnjosti oko 14, na Jadranu do 18C. Ugriz zime možemo očekivati tek oko 10. – 11. siječnja", navodi meteorolog N1 televizije Bojan Lipovšćak.