VRIJEME I DALJE DIVLJA: Vakula najavio zahladnjenje, još oluja, pijavice, u nekim dijelovima i tuču – ali barem znamo kad se vraća ljeto

Nestabilno vrijeme obilježit će ovaj tjedan

Drastična promjena vremena jučer je stigla u Hrvatsku, a veliko nevrijeme pogodilo je više dijelova Hrvatske. U Dugoj Resi odletio je krov vijećnice, dok je u metropoli oluja dugo trajala i mnogi su strahovali od novih poplava. Do njih, srećom, nije došlo. No, spremaju se novi problemi.

HRT-ov meteorolog Zoran Vakula objavio je novu prognozu.

“Ako već niste – pripremite se na promjenjiv i nestabilan tjedan, te osjetno svježiji od prošloga, osobito na kopnu. Štoviše, nedavna upozorenja na opasnost od toplinskog vala već su zamijenila ona za mjestimične oluje uoči godišnjice ‘Oluje’: grmljavinska nevremena, lokalno obilne pljuskove, tuču, na moru i moguće pijavice te najprije olujno jugo, zatim ponegdje buru. Zbog svega toga – ako baš ne morate – u utorak i srijedu ne plovite, barem ne manjim plovilima. A i putovanja kopnom bit će ‘izazovna’ jer će atmosfera biti vrlo nestabilna. Naravno, kiša neće padati ni posvuda, ni stalno. Štoviše, mjestimice bi mogla i izostati, ali nije moguće pouzdano prognozirati gdje i kada… Za većinu ponovno povoljnije vrijeme – stabilnije, sunčanije i toplije, često i vruće – bit će od petka”, kazao je Vakula.

DHMZ oglasio meteoalarm za sutra i srijedu

Detaljna prognoza

“U utorak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti promjenjivo, uz povremenu mjestimičnu kišu, a velika je vjerojatnost i za lokalno obilnije pljuskove s grmljavinom, pa i olujno nevrijeme s tučom. Temperatura ujutro od 16 do 19 °C, poslijepodne 27 do 30 °C.

Svježije nego prošlih dana bit će i u središnjoj Hrvatskoj, uz češću kišu nego na istoku, te gdjegod i obilne pljuskove s grmljavinom zbog kojih postoji i posebno upozorenje.

I u gorju i na sjevernom Jadranu će biti grmljavinskih nevremena, a moguće su i lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča, na moru i pijavice. Sunčana će pak razdoblja omogućiti porast temperature zraka od jutarnjih 14 do 19 °C, na otocima i oko 23 °C – do najviših 25 do 28 °C, u gorju malo niže. Osim juga, prolazno će puhati i umjeren do jak jugozapadni i zapadni vjetar, navečer ponegdje i bura.

Promjenjivo će biti i u Dalmaciji, također uz opasnost od olujnih nevremena s mjestimice obilnom kišom u samo nekoliko sati, a i tučom, na moru i pijavicama. More uglavnom umjereno valovito, prema otvorenome i valovito, većinom uz umjereno i jako jugo, a navečer ponegdje bura i tramontana.

Vjetrovito i gdjegod valovito bit će i na jugu Hrvatske, te također nestabilno, uz opasnost od lokalnih nevremena, osobito prema kraju dana. Najniža temperatura od 20 do 25 °C, a najviša oko 30 °C.

Sredinom tjedna svježije, uz čestu kišu, pa stabilnije…

U srijedu svježije, u kopnenom području uz pretežno oblačno i kišovito vrijeme, te često umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar koji će dojmu svježijeg pridonositi i od ponovno sunčanijeg četvrtka, kada će temperatura opet rasti, a kiša biti sve rjeđa.

I na Jadranu do četvrtka nestabilno, uz povremene mjestimične pljuskove i grmljavinu, te na sjevernom dijelu uz buru – u srijedu ponegdje i jaku, uglavnom podno Velebita s olujnim udarima, a prema jugu slabiji i promjenjiviji vjetar. Uz sve više sunčanih sati opet će sve češće biti vruće.

Posebna prognoza za Knin i okolicu za 4. i 5. kolovoza

Godišnjica “Oluje” neće biti vruća kao većina prošlih, pogotovo ne kao ona 2017. godine, kada je najviša temperatura zraka bila čak 41,6 °C. Štoviše, bit će jedna od svježijih, ali ipak ne kao 2005. godine, kada je najviše izmjereno samo 20 °C.

Nakon utorka, tijekom kojeg je vrlo velika vjerojatnost oluja uoči godišnjice “Oluje” ili barem obilnijih pljuskova s grmljavinom, pa i tučom – srijeda će biti stabilnija, ali se ne može jamčiti i sasvim suha.

Ukratko, u srijedu će u Kninu i okolici biti razmjerno svježe, uz najnižu temperaturu zraka od 15 do 17 °C, te najvišu oko 25 °C, uz dodatni osjećaj svježine zbog slabe i umjerene bure. Uz promjenjivu naoblaku bit će i sunčanog vremena, ali će postojati mogućnost i za povremenu kišu, pa i poneku munju”, prognozirao je Vakula.