Vrijeće će danas na Jadranu biti uglavnom suho i djelomice sunčano, a u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, a većinom u Slavoniji, Baranji i Srijemu te u Lici ponegdje još uz kišu, osobito ujutro i prijepodne, izvijestili su iz DHMZ-a.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na Jadranu jaka bura, na udare olujna, podno Velebita i orkanska, u drugom dijelu dana će slabjeti i ponegdje okrenuti na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 9 do 14, a na Jadranu od 16 do 21 °C.

Tijekom noći i jutra puhala jaka bura mjestimice je puhala brzinom i oko 140 km/h, a iz DHMZ-a kažu da će bura popodne postupno slabjeti.

Sredinom tjedna opet oborine

Početak novog tjedna bit će nestabilan, ali kiše će biti malo i samo ponegdje, dok će već utorak biti više sunca, javlja Danas.hr. Jutra će opet obilježiti magla i niski oblaci, ponegdje i dugotrajni. Sredinom tjedna opet malo slabih oborina, uglavnom u gorju i na zapadu, a danju postupno sve toplije, ali jutra ostaju prohladna.

U Dalmaciji u novom tjednu većinom sunčano, ponegdje će biti i magle ili sumaglice, a sjevernije sredinom tjedna porast naoblake, povremeno će pasti i nešto kiše, osobito u četvrtak. Vjetar slab do umjeren, utorak i sasvim mirno, a pred vikend novo jačanje bure. Dnevna temperatura uz obalu ostaje iznad prosjeka.