Idućih dana vremenske prilike bit će nešto nepovoljnije. Kako javlja HRT, u utorak i početkom srijede vrijeme u većem dijelu Hrvatske bit će vrlo nepovoljno, osobito na Jadranu i područjima uz njega, gdje će biti vjetrovito i kišovito, a poteškoće u prometu mjestimice će stvarati i snijeg, posebice u gorju.

Na Jadranu nova promjena vremena počinje već u noći na utorak, najprije s jačanjem juga, zatim i sve češćom kišom. Povećana vjerojatnost za obilnije pljuskove postoji prijepodne na sjevernom Jadranu, a poslijepodne i navečer i južnije.

Snijeg će već prijepodne početi padati u gorju, uglavnom u Gorskom kotaru, gdje će ga do večeri ponovno mjestimice napadati vjerojatno i više od 20 cm novog snijega, a do srijede ujutro i više od 30 cm. Od poslijepodneva će vjerojatno padati i u nižim dijelovima Like, a navečer i u noći na srijedu mjestimičnog snijega može biti i u nizinama središnje Hrvatske, uz buru i na obali sjevernog Jadrana, te na Ćićariji i Učki.

Državni hidrometeorološki zavod na svojim je stranicama objavio crveno upozorenje koje će sutra biti na snazi za velik dio Hrvatske. Osim jakog vjetra, najavljena je opasnost i od obilnih oborina te grmljavcinskog nevremena.

Smirivanje vremena u srijedu

U utorak na sjevernom Jadranu i u gorju većinom oblačno povremeno s kišom, pa i u obliku pljuskova, koji uz obalu mogu biti i jače izraženi. U gorju će padati snijeg, osobito u Gorskom kotaru, gdje će mjestimice napadati i više od 20 cm novog snijega. Puhat će jako i olujno jugo. Temperatura zraka u gorju od -1 do 5 °C. Uz obalu jutarnja između 7 i 11 °C, a najviša dnevna od 12 do 1 °C. U Dalmaciji promjenjivo i pretežno oblačno te vjetrovito. Povremeno će biti kiše, mjestimice i obilnijih pljuskova. Puhat će jako i olujno, mjestimice i orkansko jugo, pa je ponegdje moguće i plavljenje riva.

U središnjoj Hrvatskoj oblačno, povremeno s kišom, osobito poslijepodne. U gorju ponegdje može biti susnježice i snijega. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 2 °C, a najviša dnevna između 5 i 7 °C.

U srijedu na kopnu postupno smirivanje, poslijepodne i djelomično razvedravanje, ali još u početku s oborinama. U četvrtak i petak djelomice sunčano, ujutro i prijepodne s maglom i niskim oblacima uz hladna jutra. U srijedu na Jadranu postupno razvedravanje, ali na srednjem i južnom dijelu još ponegdje kiša. U četvrtak i petak barem djelomice sunčano. U srijedu će jugo oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a od četvrtka vjetar većinom slab, prognozirao je za HRT mr. sc. Dragoslav Dragojlović iz DHMZ-a.