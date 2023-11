"Vrijeme sljedećih dana bit će prilično "izazovno". Ne samo zbog raznovrsnih meteoroloških pojava, nekih i opasnih, vrijednih upozorenja, nego i zbog prilično velike nepouzdanosti vremena i opsega pojavnosti pojedinih pojava", upozorio je meteorolog Izidor Pelajić za HRT.

Premda zimski uvjeti - kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom, poledica, snijeg te jak pa i olujan vjetar, kao i gdjekad obilna kiša - potkraj studenoga i početkom prosinca ne bi trebali biti nešto neuobičajeno, s obzirom na donedavnu iznadprosječnu toplinu, većinom čak i rekordnu, te mnogima ugodno i povoljno vrijeme - u nastavku tjedna valja biti na oprezu. Već u utorak su stručnjaci DHMZ-a objavili posebno priopćenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U četvrtak ujutro sve češća kiša

U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu umjereno do pretežno oblačno. Do večeri će se zadržati uglavnom suho, malo kiše past će u Posavini. Uz umjeren jugoistočni, pa južni i navečer jugozapadni vjetar bit će sve toplije. Stoga sredinom dana oko 8 °C, navečer i više, moguće i iznad 15 °C, uz kojih će mnogi zaboraviti na jutarnji slab do umjeren mraz.

U oblačnoj središnjoj Hrvatskoj umjeren jugozapadnjak donosit će vlažan zrak i mjestimičnu kišu. Ujutro hladno, oko -2 °C, pa se kiša može smrzavati u dodiru s tlom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najviše oborine past će na tmurnom zapadu. U gorju noćas ponegdje moguć i snijeg, a s porastom temperature slijedi kiša. U Gorskom kotaru osobito pred jutro treba dodatno paziti u prometu zbog mogućnosti poledice. Puhat će umjeren i jak jugozapadni i južni vjetar, lokalno s olujnim udarima.

U Dalmaciji s južinom promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, češća u unutrašnjosti. Južnije će biti i sunčanih razdoblja. More u jačanju na umjereno valovito i valovito. Najviša temperatura zraka od 12 °C u unutrašnjosti do 18 °C na otocima.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na krajnjem jugu Hrvatske promjenjivo oblačno, osobito prijepodne sa sunčanim razdobljima, ali mjestimice s kišom. Slaba i umjerena bura u noći će već okretati na jugo, koje će pojačati na jako, ponegdje moguće s olujnim udarima, uglavnom prema otvorenom morua. Temperatura zraka danju će porasti do oko 18 °C.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U petak - južina

Južina se nastavlja na kopnu i u oblačni petak, kad će najkišovitije opet biti u gorju. Temperatura će dodatno porasti, moguće je da na istoku Hrvatske dostigne i 20 °C. U subotu zahladnjenje, ponajprije u gorju i snijeg, koji je moguć i ponegdje u nizinama na sjeveru Hrvatske. U nedjelju postupno smirivanje vjerojatno i barem djelomično razvedravanje - te još hladnije.

Na Jadranu promjenjivo s ponegdje obilnijom kišom na sjevernom dijelu. U subotu je moguća grmljavina, a u nedjelju bi se trebalo razvedravati sa sjevera, u Dalmaciji još lokalno s malo kiše. Bit će razmjerno vjetrovito, najprije s izraženom južinom, a od kraja subote i burom koja će doponedjeljka oslabjeti, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

Meteorologinja RTL-a Damjana Ćurkov Majaroš također je najavila u petak oblačno vrijeme s povremenom kišom, ali još uvijek iznadprosječno toplo. Krajem dana će uz dotok hladnijeg zraka kiša u unutrašnjosti prelaziti u susnježicu ili snijeg, očekuje se i stvaranje snježnog pokrivača i to ne samo u gorju, već i ponegdje u nizinama. U novi tjedna ulazimo stabilnijim, ali i još hladnijim vremenom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa