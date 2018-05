VRIJEĐANJE MORALNIH OSJEĆAJA GRAĐANA? Evo koliko biste na moru mogli platiti šetnju gradom u badiću

Za kazne će se pobrinuti nadležni komunalni redari.

Nakon što se pisalo o slučajevima gdje su u Osijeku građani uznemireni dok im se susjedi bez odjeće sunčaju na vlastitim balkonima, mnogi su se prisjetili kazni za hodanje bez dovoljno odjeće u gradovima na moru.

SUNČATE SE NA VLASTITOM BALKONU BEZ ODJEĆE? Policija vam golotinju može masno naplatiti: ‘To mi nije nimalo ugodno gledati’

Kazna za golu šetnju i do 2000 kuna

Tako ćete, na primjer, u Dubrovniku ili Novalji za šetnju gradom samo u badiću, platiti 1000 kuna, a na Hvaru i duplo više. Za to će se pobrinuti nadležni komunalni redari. U Novalji ponekad kažnjavaju i točenje alkohola na javnim površinama, no objašnjavaju da se radi ipak više o upozorenju nego o kazni. ‘Nemoguće je u ljetnim mjesecima, kada imate preko 30 stupnjeva, svima objasniti da to nije pristojno. Možda je problem više sanitarni, higijenski nego je to vizualni’, rekao je za Dnevnik.hr dogradonačelnik Novalje Marijan Šuljić.



Policija postupa i zbog ‘vrijeđanja moralnih osjećaja građana’

Kazne su i dalje propisane u staroj valuti, njemačkim markama, a razlikuju se od grada do grada, pa tako, na primjer, u Zadru, nećete platiti kaznu za šetnju bez primjerene odjeće. Ako se pak na privatnom balkonu sunčate bez odjeće, i to je kažnjivo, a policija će to smatrati prekršajem javnog reda i mira. Kazna za razgolićivanje na javnom mjestu je od 185 do 750 kuna. Policija balkone tako smatra ‘fiktivnim javnim mjestima’ jer su radnje koje se na njima čine ipak dostupne javnosti.

‘Vrijeđanje moralnih osjećaja građana, policija postupa po svakoj dojavi ili ako policajac uoči takav prekršaj’, rekao je za Dnevnik.hr glasnogovornik PU zadarske, Elis Žodan. Osim golotinje, u nekim se gradovima i cvijeće ili obješena odjeća smatra prijetnjom. Zadar takve primjere kažnjava s 500 do 1000 kuna.