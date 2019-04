UŽIVO, IVU SANADERA POLICIJA ODVELA U REMETINEC! NJEGOVA REAKCIJA NA PRESUDU: ‘Nema dokaza. Ovo je smiješno, predstava’

Prihvaćena je žalba tužiteljstva na nepravomoćnu presudu kojom je u slučaju Planinska Sanader osuđen na 4,5 godina zatvora, a ovom odlukom Sanader se upućuje u Remetinec, a zatim i na izdržavanje kazne zatvora. Tijek događaja pratite UŽIVO

NOVO 17:58 – “Svakome osuđeniku moraju se osigurati adekvatni uvjeti za liječenje. Pravo je osuđenika da traži prekid izvršenja kazne, o tome odlučuje sudac izvršenja… Ako postoje razlozi, može se dogoditi prekid izvršavanja kazne”, rekao je za N1 predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić. Potvrdio je da se prijašnje vrijeme koje je Sanader proveo u istražnom zatvoru ne ubraja u obligatorni istražni zatvor.

17:27 – Bivši premijer Ivo Sanader je u četvrtak u 17.25 sati sati policijskim automobilom prepraćen u remetinečki zatvor, nakon što mu je istog dana Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska, a Županijski sud izdao dovedbeni nalog.



17:14 – Policija je ušla u kuću.

17:12 – Policija je oko 16 sati od zagrebačkog Županijskog suda zaprimila nalog za uhićenjem bivšeg premijera i predsjednika HDZ-a Ive Sanadera kojemu je Vrhovni sud u slučaju Planinska povisio kaznu pa mora u tzv. obligatorni istražni zatvor.

U policiji, koja nije otkrila Sanaderov identitet, kažu da je “u tijeku postupanje kako bi se izvršio sudski nalog”. Bivšeg premijera policija će, kako se doznaje, tražiti na “poznatim adresama”, a ukoliko ga ne pronađu o tome će obavijestiti sud koji je izdao nalog “kako bi mogao poduzimati daljnje mjere” poput raspisivanja tjeralice.

17:05 – Bivši premijer Ivo Sanader je u četvrtak je, očekujući policiju koja bi ga trebala privesti u remetinečki zatvor nakon što mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska, izjavio kako je riječ o ”predstavi i politički montiranom procesu”.

”Nema dokaza. Ovo je smiješno, presuda je trebala pasti. Ovo je još jedna predstava. Tu su moji odvjetnici, ako dođu po mene, ja idem. To je besmisleno. To su laži, jedna do druge. Ja sam spreman na sve i dokazat ću svoju nevinost”, izjavio je Sanader dodajući kako je bivši ministar regionalnog razvoja Petar Čobanković tijekom suđenja odgovarao iz bilježnice po dogovoru s tužiteljstvom.

Sanaderova braniteljica, odvjetnica Jadranka Sloković, kazala je da su odluku Vrhovnog suda doznali iz medija te da službeno ”još nisu dobili niti jedan papir”.

16:30 – Policija je stigla po Ivu Sanadera u njegovoj kući u Kozarčevoj kako bi ga odveli u remetinečki zatvor.

Jadranka Sloković i Čedo Prodanović ušli su u Sanaderovu kuću u Kozarčevoj, javlja N1.

16:20 – Sanaderova supruga Mirjana kroz prozor kuće fotografira okupljene novinare.

16:00 – Zagrebački Županijski sud u četvrtak je potvrdio da je izdao dovedbeni nalog za bivšim premijerom i predsjednikom HDZ-a Ivom Sanaderom jer mu je Vrhovni sud povisio kaznu u aferi Planinska na više od pet godina.

“Dobili smo rješenje Vrhovnog suda o određivanju istražnog zatvora jer je kazna veća od pet godina, a samim time se radi o situaciji kada se primjenjuje obligatorni istražni zatvor”, kazao je za Hinu glasnogovornik zagrebačkog Županijskog suda Krešimir Devčić.

Dodao je da je nakon rješenja Vrhovnog suda o određivanju obligatornog istražnog zatvora Županijski sud “izdao dovedbeni nalog i proslijedio ga nadležnoj policijskoj postaji po mjestu stanovanja osuđenog Sanadera”.

To znači da će policija Sanadera tražiti u njegovoj kući u Kozarčevoj ulici, a ako ga ne pronađu slijedi raspisivanje tjeralice.

Devčić je kazao da se iz rješenja Vrhovnog suda ne vidi koliko je Sanaderu povećana kazna, osim da je veća od pet godina.

Bivši premijer Ivo Sanader je nakon razmatranja Vrhovnog suda pravomoćno osuđen na šest godina zatvora za “slučaj Planinska”, objavio je N1 pozivajući se na visoke pravosudne izvore.

Glasnogovornik Županijskog suda u Zagrebu Krešimir Devčić za portal DNEVNIK.hr potvrdio je kako je odlukom Vrhovnog suda Sanader osuđen na težu zatvorsku kaznu dulju od pet godina, što znači kako Sanader definitivno ide u zatvor.

Prihvaćena je žalba tužiteljstva na nepravomoćnu presudu kojom je u slučaju Planinska Sanader osuđen na 4,5 godina zatvora, a ovom odlukom Sanader se upućuje u Remetinec, a zatim i na izdržavanje kazne zatvora.

VRHOVNI SUD ODLUČUJE O ŽALBAMA NA PRESUDE U ‘AFERI PLANINSKA’: Hoće li Sanader na koncu biti osuđen na 10 godina zatvora?

Glasnogovornik Vrhovnog suda Željko Pajalić kazao je da nema takvu informaciju. “Nakon razmatranja žalbi tužiteljstva i obrane vijeće Vrhovnog suda donijet će odluku. Ako je preinačenom presudom izrečena kazna od pet ili više godina vijeće bi moralo odrediti i obligatorni istražni zatvor”, kazao je Pajalić za Hinu.

Obrana se žalila zbog bitnih povreda kaznenog postupka te tražila ukidanje nepravomoćne presude, dok se USKOK žalio na visinu kazne.

Pored bivšeg premijera, u aferi Planinska nepravomoćno su osuđeni i Mladen Mlinarević, za kojeg je utvrđeno da je za Sanadera izradio uvećanu procjenu vrijednosti nekretnine, i Stjepan Fiolić, bivši HDZ-ov saborski zastupnik i vlasnik mesne industrije čiju je zgradu u Planinskoj ulici kupilo ministarstvo regionalnog razvoja na čijem je čelu bio Petar Čobanković. On je i prije suđenja priznao nedjelo te je osuđen na društveno koristan rad koji je odradio guleći krumpire.

Mlinareviću i Fioliću zamijenili kazne radom za opće dobro

Mlinarević i Fiolić su na prvom suđenju osuđeni na godinu dana uvjetno, a kazna im je zamijenjena radom za opće dobro.

Tužiteljstvo je tvrdilo da su Sanader i Mlinarević preblago kažnjeni pa su od Vrhovnog suda tražili da preinači odluku o kazni. Za bivšeg premijera tražili su najvišu propisanu kaznu od 10 godina, jer smatraju da je u njegovu slučaju riječ o ”najtežem obliku političke korupcije koju je sam osmislio te je u realizaciji bio uporan i ustrajan, kao što je uporan i ustrajan u njenom prikrivanju”.

Za Mlinarevića tvrde da su on i Sanader svojim ponašanjem na suđenju pokazali da nije bila riječ o ishitrenom ponašanju, već o ”korupciji kao stilu života”.

Bivši premijer se, kao ni njegovi suoptuženici Mlinarević i Fiolić, nije pojavljivao na sjednicama sudskog vijeća kojim predsjeda sutkinja Vesna Vrbetić. Sudac izvjestitelj je bio Žarko Dundović, a u vijeću je bio i sudac Marin Mrčela. Optužbu u spisu koji broji 7000 stranica zastupa Tamara Laptoš, nekadašnja ravnateljica, a sada zamjenica ravnatelja USKOK-a.

Milijuni u kartonskoj kutiji

Sanader je nepravomoćnom presudom po USKOK-ovoj optužnici proglašen krivim da je pomogao bivšem saborskom zastupniku HDZ-a Stjepanu Fioliću i njegovim tvrtkama da 2009. godine po znatno višoj cijeni od tržišne Ministarstvu regionalnog razvoja proda zgradu u zagrebačkoj Planinskoj ulici. Prema presudi, državni proračun je zbog prenapuhane cijene oštećen za 15 milijuna kuna, dok je Sanader od Fiolića dobio proviziju od 17 milijuna kuna.

Bivšem predsjedniku HDZ-a ujedno je i naloženo vraćanje primljenih 17 milijuna kuna, a razliku u cijeni od 15 milijuna kuna u državni proračun bi solidarno trebali nadoknaditi Sanader i Fiolić te njegove dvije tvrtke. Tim tvrtkama je izrečena i novčana kazna u iznosu od 120.000 kuna.

Fiolić je priznao da je uz Sanaderovu pomoć prodao zgradu na temelju lažnog elaborata te je izjavio kako je Sanaderu u kartonskoj kutiji odnio 10 milijuna kuna i milijun eura u njegovu kuću u zagrebačkoj Kozarčevoj ulici.

Bivši premijer je sve optužbe u ovom slučaju odbacio kazavši da je USKOK ucjenjivao njegove suoptuženike, a optužbu niječe i Mlinarević.

Suđenje u aferi Planinska trajalo je od travnja 2013. do travnja 2018. godine, a učestalo je prekidano zbog Sanaderove bolesti. On je u međuvremenu tijekom tog postupka izašao iz pritvora nakon što je Ustavni sud 2015. ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu za afere Hypo i Ina – MOL, dok je Vrhovni sud ukinuo nepravomoćnu osuđujuću presudu za aferu Fimi Media. U tijeku je ponovljeno suđenje u aferama Ina-MOL i Fimi Media.

Sanader je u listopadu nepravomoćno osuđen na dvije i pol godine zatvora u aferi Hypo, dok je nepravomoćno oslobođen optužbi za aferu HEP-Dioki.

PRESUDA ZA AFERU PLANINSKA – SVI SU KRIVI: Sanaderu 4,5 godina zatvora, mora vratiti 17.5 milijuna kn