VRHOVNI SUD POTVRDIO PRESUDU PROTIV ZDRAVKA I VIŠNJE PEVEC: Njemu ostaje još 11 mjeseci zatvorske kazne

Supružnici Pevec proglašeni su krivima po točki optužnice koja ih je teretila da su na štetu tvrtke pribavili nepripadnu materijalnu korist od gotovo četiri milijuna kuna

Vrhovni sud potvrdio je presudu Županijskog suda u Bjelovaru prema kojoj su Zdravko i Višnja Pevec krivi za zloporabu povjerenja u gospodarskom poslovanju i u siječnju 2015. godine osuđeni na zatvorske kazne.

Zdravku Pevecu, podsjetimo, izrečena je jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i deset mjeseci. Pri tomu, polovica kazne preinačena je u uvjetnu, a kako mu se priznaje i šest mjeseci koje je proveo u pritvoru, preostaje mu još oko 11 mjeseci zatvorske kazne.

Njegovoj supruzi Višnji izrečena je kazna zatvora u trajanju od jedne godine, koja je potom zamijenjena radom za opće dobro na način da se jedan dan zatvora zamjenjuje s dva sata rada.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Bjelovaru Zdravka Peveca proglasio je krivim po dvije od tri točke optužnice, a po jednoj ga je oslobodilo, dok je Višnja proglašena krivom po jednoj, a po druge dvije je oslobođena. Supružnici Pevec proglašeni su krivima po točki optužnice koja ih je teretila da su na štetu tvrtke pribavili nepripadnu materijalnu korist od gotovo četiri milijuna kuna.

Po drugoj točki optužnice u kojoj ih se teretilo za povrede vođenja poslovnih knjiga oboje su oslobođeni, a po trećoj točki optužnice u kojoj ih se teretilo da su utajom poreza državni proračun oštetili za gotovo 27 milijuna krivim je proglašen Zdravko Pevec, dok je Višnja Pevec oslobođena optužbi.

Na prvostupanjsku presudu žalili su se i Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru i oboje optuženika, no Vrhovni sud odbacio je sve žalbe osim onih koje se odnose na pravne kvalifikacije presude, s obzirom na to da je u međuvremenu došlo do izmjena Kaznenog zakona.