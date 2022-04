Upitan za komentar sramotnog istupa izaslanika ministarstva branitelja u Splitu 10 travnja, kao i skandiranje ustaškog pozdrava okupljenih, premijer Andrej Plenković svu odgovornost je prebacio na sudove.

"Što se tiče zabrane tog pokliča on je već danas suprotan i hrvatskome Ustavu i hrvatskome zakonu, stvar je samo kako se to primjenjuje od strane pojedinih sudova. Na Vrhovnom sudu je da ujednačava praksu", rekao je Plenković.

U krivu je na više razina



Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić, Ustavno-pravna stručnjakinja Zlata Đurđević i sudac Ivan Turudić za RTL objasnili su kako je premijer u krivu i to na više razina.

Sve se svodi na DORH

"Vrhovni sud Republike Hrvatske o tome nije donio nijednu odluku i to stoga što do sada nije bio u prilici odlučivati. Naime, člankom 220. Prekršajnog zakona dana je ovlast državnom odvjetniku Republike Hrvatske podići zahtjev za zaštitu zakonitosti protiv pravomoćnih prekršajnih odluka. Međutim, takvog zahtjeva državnog odvjetnika u vezi s navedenim pitanjem do sada nije bilo", poručio je Dobronić.

DORH takav zahtjev nije podnio jer, kažu, " nema osnove za podizanje zahtjeva za zaštitu zakonitosti protiv presude Visokog prekršajnog suda oko spornog pokliča. ".

Vrhovni sud je razvlašten od ustavne ovlasti

"Naš pravni sustav je takav da je Vrhovni sud razvlašten od one ustavne ovlasti koje ima. Nema ovlasti ujednačavati sudsku praksu u kaznenim predmetima, a u prekršajima samo na zahtjev državnog odvjetništva. Znači u ovom predmetu je mogla glavna državna odvjetnica zapravo podnijeti zahtjev za zaštitu zakonitosti. Ona to nije napravila već duže vrijeme. Nju postavlja Vlada Republike hrvatske odnosno Sabor tako da bojim se da svi putevi vode prema Vladi", ističe Đurđević.

Politički kukavičluk? Apsulutno

Turudić se slaže. a ide i korak dalje.

"Pozdrav "Za dom spremni" nigdje nije tim riječima, tim izričajem, naveden da je kazneno djelo. Ako tako smatra neka propiše da je to zabranjeno. Sada se daje jedan vrlo nezahvalan zadatak sudovima da oni budu moralni, društveni arbitri, da oni daju sudove o stvarima koje su svjetonazorske. To nije fer, to nije fer prema sudbenoj vlasti i onda je najlakše sudbenu vlast optuživati za stvari za koji zaista nije doista niti na koji način niti objektivno niti subjektivno odgovorna. Prebacivanje odgovornosti kao politički kukavičluk? Apsolutno!", zaključio je Turudić.