VRHOVE PLANINA ZABIJELIO SNIJEG: U nastavku tjedna očekuju nas tri velike vremenske promjene

Snijeg je u nedjelju zabijelio planinske vrhove u Hrvatskoj, no u nizinama ga se još uvijek ne očekuj etako skoro. Ipak, prognostičari navpde kako nas u tjednu pred nama očekuju tri velike vremenske promjene

Nedjelja je donijela najavljenu promjenu vremena. Temperature zraka diljem Hrvatske su pale u odnosu na subotu, a u najvišim dijelovima planina bilo je i snijega. Snijeg je padao na Plataku, Dinari i na Zavižanu. Zasad nije poznato koliko ga točno ima.

U novome tjednu velika je vjerojatnost još barem 3 izraženije promjene – najprije porasta, pa pada temperature, za vikend ponovno porasta. Pritom će na Jadranu do četvrtka prevladavati bura, koju će zamijeniti jugo, s njim i zatopljenje, ali i porast vjerojatnosti za kišu.

U ponedjeljak se očekuje svježe i vjetrovito vrijeme, ponegdje uz oborine. U Slavoniji, Baranji i Srijemu tjedan će početi pretežno oblačnim vremenom. Mjestimice može pasti malo kiše, ali ponegdje će biti i sunčanih razdoblja. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a temperatura će od najnižih jutarnjih 6 do 9 °C, danju porasti do većinom 14 ili 15 °C.

U središnjoj Hrvatskoj oblaka će manje biti u Hrvatskom zagorju, Međimurju i Podravini. No, ponegdje će još pasti malo kiše, uglavnom u noći i prijepodne. Uz sjeveroistočnjak, većinom umjeren, najviša će temperatura biti od 12 do 15 °C.

U Gorskome kotaru i Lici hladnije – uz najviših samo od 8 do 12 °C. Prevladavat će oblačno, ponegdje s kišom. Na sjevernom Jadranu sunčanije, iako mjestimice uz prolazno više oblaka može pasti i kiša. I dalje će puhati bura – umjerena i jaka, na udare ponegdje olujna pa i orkanska, uglavnom u Hrvatskom primorju.

I na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije bura umjerena i jaka, s olujnim udarima mjestimice. Sredinom dana na jugu prolazno istočnjak i jugo. Prevladavat će sunčano, ali ponegdje može pasti malo kiše, vjerojatnije i unutrašnjosti, te na otvorenome moru i otocima. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 15 do 18 °C, a na obali između 19 i 21 °C, piše HRT

A MISLILI STE DA NEĆE ZAHLADITI? Pao je i prvi snijeg i to ne samo na Zavižanu, a temperatura pala na -2

Olujni vjetar stvara probleme u prometu

Zbog olujnog vjetra, na dijelu autoceste A1 između čvora Posedarje i čvora Sveti Rok zabranjen je promet za sve skupine vozila; u prekidu su i neke trajektne i katamaranske linije, izvijestio je jutros Hrvatski autoklub (HAK). Zbog pojačanog prometa vozi se u koloni na autocestama A2 Zagreb-Macelj u zoni dvosmjernog prometa između Zaprešića i Jankomira; zagrebačkoj obilaznici (A3) kod mosta Sava iz smjera autoceste Goričan-Zagreb (A4) u smjeru Bregane, kolona je oko 1 km.

Samo za osobna vozila otvoreni su (zbog olujnog vjetra): autocesta A6 Rijeka-Zagreb, između čvorova Kikovica-Delnice (obilazak za ostale skupine je starom cestom kroz Gorski kotar DC3); državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački, obilazak za ostale skupine vozila je državnim cestama preko Gračaca, Zatona Obrovačkog i Karina (DC50 i DC27); Paški most. Na Jadranskoj magistrali (DC8) između Bakra i Svete Marije Magdalene te na autocesti A7 Draga-Šmrika zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila).

Zbog jakog vjetra u prekidu su: trajektna linija: Prizna-Žigljen i katamaranske linije: Novalja-Rab-Rijeka, i Mali Lošinj-Cres-Rijeka.

Od utorka – promjenljivo

U utorak u unutrašnjosti malo toplije te većinom suho i djelomice sunčano, ujutro mjestimice s maglom. U drugome dijelu dana zapuhat će jugozapadnjak koji će najaviti novo jače naoblačenje s kišom u srijedu. Pritom će zapuhati umjeren i jak sjeverni s kojim će opet stići hladniji zrak pa će u četvrtak biti svježije. Prema kraju tjedna ponovni porast temperature.

Na Jadranu će bura u utorak slabjeti i okrenuti na zapadnjak i sjeverozapadnjak. No, već prema kraju srijede ponovno se na sjevernom Jadranu predviđa bura koja će u četvrtak puhati duž cijele obale.

Temperatura zraka i na Jadranu će do srijede malo porasti, potom će se u četvrtak sniziti, a od petka ponovno porasti, uz jačanje juga. Malo je kiše moguće mjestimice u srijedu te vjerojatno ponovno za vikend.