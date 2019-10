VRH SDP-A STIŠĆE SVOJE EUROPARLAMENTARCE: Traže da zbog Šuice glasuju protiv cijele Europske komisije, ovi baš i nisu oduševljeni

‘Nemamo snajper da pogodimo samo Šuicu, nego granatu koju možemo ispaliti na cijelu grupu, i na 10 naših, a to je glupo’, kazao je jedan izvor iz SDP-ovog tabora u Europskom parlamentu

Troje SDP-ovih zastupnika u Europskom parlamentu (EP) – Biljana Borzan, Tonino Picula i Predrag Fred Matić – pod velikim su pritiskom vrha stranke u Zagrebu i svojih kolega zastupnika iz Sabora koji od njih traže da, zbog sumnji u porijeklo imovine Dubravke Šuice (HDZ), glasuju protiv cijelog novog saziva Europske komisije na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta 23. listopada. No, SDP-ovi europarlamentarci, kako neslužbeno doznaje Večernji list, smatraju kako to nije dobra ideja s obzirom na to da predložena Komisija ima najviše europskih povjerenika upravo iz njihove političke obitelji, socijalista i demokrata.

Oni smatraju da bi glasovanjem protiv cijele Komisije bili i protiv desetoro svojih kolega.

Gađajući Šuicu pogodit će desetoro ‘svojih’ u Komisiji

Takvo bi svrstavanje moglo umanjiti značaj koji SDP-ovci imaju u klubu zastupnika socijalista i demokrata u EP-u baš u trenutku kad je SDP-ovcima krenulo u borbi za bolju vidljivost, piše Večernji list. Naime, Borzan je nedavno postala potpredsjednica europskih socijalista zadužena za ekonomiju. Stoga bi protivljenje cijelom novom sazivu Komisije moglo za posljedicu imati marginalniju ulogu SDP-ovaca pri raspodjeli izvjestiteljskih dužnosti za važne teme i zakonske prijedloge.

“Nemamo snajper da pogodimo samo Šuicu, nego granatu koju možemo ispaliti na cijelu grupu, i na 10 naših, a to je glupo”, kazao je Večernjem listu jedan izvor iz SDP-ovog tabora u EP-u.

SDP-u je ovo bitno u unutarnjopolitičkoj borbi

Za to vrijeme na Iblerovom trgu prevladava stav da bi troje SDP-ovih europarlamentaraca trebalo biti protiv cijele Komisije jer je SDP u unutarnjopolitičkoj borbi i želi izbjeći pitanja kako to da je podržao Šuicu. K tomu, dvoje od troje europarlamentaraca, Borzan i Matić, članovi su Predsjedništva SDP-. Večernji list piše kako izvori bliski predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću još nisu potvrdili hoće li se o ovome pitanju otvoriti rasprava na Predsjedništvu. No, jedan izvor iz SDP-ova kluba u Saboru očekuje da će ta tema ipak biti na dnevnom redu Predsjedništva stranke.

Inače, SDP-ovci su bili suzdržani kada je saborski Odbor za europske poslove krajem kolovoza glasovao o nominaciji Šuice. Peđa Grbin tada je postavio pitanje o porijeklu njezine imovine što se kasnije pretvorilo u vruću političku temu u Hrvatskoj, ali ne i u Bruxellesu budući da je Šuica prošla saslušanje pred nadležnim odborima EP-a.

