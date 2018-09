VRH HDZ-a O BRKIĆEVOJ SUDBINI: ‘Ovaj slučaj je preozbiljna stvar, ali puno stvari nije jasno’

I hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je jučer situaciju oko potpredsjednika Vlade i Milijana Brkića i afere SMS, te je opovrgnuo da je riječ o unutarstranačkom sukobu

Milijana Brkića za sada ne očekuju nikakve sankcije od strane HDZ-a, potvrdilo je za Jutarnji list više dužnosnika iz samog vrha HDZ-a.

“Stranka je do sada izricala suspenzije, ali to je bilo u slučajevima koji su bili potpuno jasni, a ovaj put nije tako. Iako, indicije postoje. Uhićen je njegov kum i bivši vozač, ali nemojte od HDZ-a očekivati nešto takvo (sankcioniranje Brkića ili njegovo uklanjanje s mjesta potpredsjednika Sabora).

A nije realno očekivati da će nešto u tom smjeru inicirati i sam Brkić jer bi time, zapravo, na neki način priznao krivnju. Osim toga, ovaj slučaj je preozbiljna stvar, curile su povjerljive informacije o istrazi”, rekao je visoki dužnosnik vladajuće stranke za Jutarnji list.

PLENKOVIĆ OTKRIO NOVI DETALJ AFERE SMS: ‘Sjeo sam s Milijanom Brkićem, razgovarali smo sat vremena’

Kaže kako je slika koja se stvara u javnosti kriva te da ovo nije unutarstranački sukob.

Plenković ima jasan stav

I hrvatski premijer Andrej Plenković komentirao je jučer situaciju oko potpredsjednika Vlade i Milijana Brkića i afere SMS, te je opovrgnuo da je riječ o unutarstranačkom sukobu.

PUHOVSKI O ‘AFERI SMS’: ‘Svi su znali da je uključen Brkić, ali ime jednog čovjeka iz vrha HDZ-a se pojavilo, a onda je nekako nestalo’

“Prvo, nema ni riječi da bi vlada ili ja osobno koristio državne institucije za nekakve unutarstračke ili bilo kakve druge obračune. Institucije dolaze do svojih saznanja sukladno zakonu, poduzimaju mjere i eventualno kreću u postupke. To su stvari koje se događaju potpuno neovisno od politike. To nije način na koji ja radim, to nije način na koji radi ova vlada”, zaključio je Plenković.