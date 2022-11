U većini krajeva danas pretežno sunčan, u unutrašnjosti prijepodne mjestimice magla i niski oblaci, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) . Vjetar poslijepodne ponegdje umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni. Na Jadranu ujutro mjestimice slaba do umjerena bura, danju sjeverozapadnjak, a navečer na sjeveru jugo. Najviša dnevna temperatura zraka između 13 i 18 stupnjeva Celzijevih, u Dalmaciji i malo viša.

Slaba kiša u srijedu navečer i u četvrtak

"Pod utjecajem anticiklone vrijeme je stabilno, u unutrašnjosti je jutros bilo magle s rosuljom, a na Jadranu vedro. Mjestimice je u unutrašnjosti i unutrašnjosti Istre bilo mraza. Danas će vrijeme nakon dizanja i razilaženja jutarnje magle biti sunčano. Poslijepodne na Jadranu porast naoblake sa zapada, a zapuhat će slabo jugo. Prognoziramo u srijedu i četvrtak mali porast temperature. Više naoblake i kratkotrajna slaba kiša moguća je srijedu navečer i u četvrtak u zapadnim krajevima unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu", navodi meteorolog N! televizije Bojan Lipovšćak.

U petak moguće veće količine oborine, a u subotu zahlađenje

Dodaje kako se u petak očekuje prolaz oslabljene fronte uz naoblačenje i kratkotrajno jugo.

"Na Jadranu i u Gorskom kotaru moguće su veće količine oborine. U subotu će jugo skrenuti na istočnjak i buru te će zahladiti. Prognoziramo za vikend oblačno vrijeme s povremenom slabom kišom i burom na Jadranu. Minimalne temperature u unutrašnjosti od 2 do 6, u planinskim krajevima oko 0°C, na Jadranu od 8 do 12°C. Najviša dnevna temperatura u unutrašnjosti od 10 do 13, a na Jadranu od 15 do 17° C", navodi meteorolog.