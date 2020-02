VREMEŠNI BRAČNI PAR IZ ZAGREBA DOŽIVIO UŽASNU PRIJEVARU: ‘Odveli su nas u dom na prepad, ostali smo bez stana’

‘Odgovorio bi mi da je sve u redu i da se ne brinem, da su ugovori na sigurnom u njegovu uredu. Jednom sam se o svemu požalila prijateljici iz Splita. Čini mi se da je Mišel čuo taj razgovor, od tog dana nigdje ne mogu pronaći svoje stvari iz ormarića, a svaki put kad telefoniram, Mišel ili njegova supruga stoje pokraj mene i sve prisluškuju’, ispričala je umirovljenica

Vecernji.hr danas je objavio potresnu ispovijest umirovljenika koji su postali žrtve vlasnika doma za starije i nemoćne koji je s njima na prijevaru sklopio lihvarski ugovor i uknjižio se na njihov stan.

“Suprug Vlado i ja cijeli smo život živjeli u Zagrebu. Pošteno smo radili, štedjeli i stvarali. Nažalost, ostali smo bez oboje djece. Kćer je nesretno izgubila život, a sin je nakon teške bolesti preminuo prije nekoliko godina. Od uže obitelji ostali su nam samo dvije unuke. Jedna živi u Gračacu, na imanju koje smo joj ostavili, a druga je doktorica znanosti iz oceanografije i radi u Poreču. Bez obzira na odnos koji imam s unukama i koji često nije bio idealan, svjesna sam da su mi one sve što imam. Još uvijek osjećam potrebu da ih trebam zbrinuti i omogućiti im koliko-toliko lagodniji život”, započela je devedesetogodišnja Vesna Mioković.

Unuka je došla po njih i odvela ih u Gračac

Njihov pakao počeo je kad je Vesna shvatila ona i suprug u tako visokoj dobi više ne mogu održavati stan, plaćati režije, skupe lijekove, odlaziti u trgovinu. To su primijetili i susjedi koji su stupili u kontakt s obje unuke koje su odlučile da baka i djed dođu kod jedne od njih u Gračac.

“Unuka iz Gračaca pojavila se prije nešto više od četiri mjeseca u Zagrebu. Doslovno je na prepad iz stana odvela Vladu i mene. Nismo se imali vremena ni spremiti se, izašli smo iz vlastitog stana kao siromasi, tek s nekoliko vrećica u rukama. Kazala je da nas vodi u kuću u Gračacu nakon čega će za djeda pronaći dom za starije i nemoćne. Kazala mi je kako je pronašla povoljan dom u Biogradu na Moru. Odvela je djeda, a ja sam ostala živjeti s njom još neko vrijeme. Dom smo plaćali Vladinom mirovinom s time da to nije bilo dovoljno, od svoje mirovine odvajala sam još novca kako bismo mogli pokriti mjesečni trošak skrbi u domu Dalmatino”, ispričala je Mioković.

Prije mjesec i pol i ona je završila u istom domu, htjela je otići jer suživot s unukom nije funkcionirao. Ubrzo je shvatila da neće moći plaćati mjesečne obveze za sebe i muža, budući da dom za jednog mjesečno stoji 5000 kuna. Tada je dogovorila s unukom da će prodati stan u zagrebačkoj Medvedgradskoj ulici.

Prodaja stana nije išla, a odnos s unukom nije funkcionirao

“Unuci smo suprug i ja izdali punomoć temeljem koje je mogla raspolagati nekretninom. Dogovorili smo se da će se pobrinuti za prodaju stana. Od dobivenog novca htjeli smo platiti naše tekuće i buduće procijenjene troškove života u domu, a ostatak podijeliti unukama. Na stan smo bili uknjiženi i Vlado i ja. Vlado je unatoč godinama još bio lucidan i nekako je mogao stati na noge, ali je u zadnjih četiri mjeseca otkako se nalazi u domu potpuno fizički i psihički propao. Dementan je, ne doživljava svijet oko sebe i više je nepokretan nego pokretan. On zapravo ne može ni govoriti”, rekla je te dodala da je zbog prodaje stana često s unukom dolazila u sukob te da ju je ova često vrijeđala i napadala.

Potez očajnika

Vesna je gubila nadu te se očajna obratila vlasniku doma Mišelu Tepši, inače lokalnom političaru i poduzetniku (osnovao je stranku MODES, Moderna demokratska stranka, koja je dobrim dijelom sačinjena od odmetnutih HSP-ovaca), piše Večernji. On je tada kazao kako se on može pobrinuti za prodaju stana.

“Povjerovala sam mu, djelovao je zainteresirano i aktivno. Govorio je o svom utjecaju i vezama, a ja sam mislila da ću konačno pronaći rješenje, da ću u miru proživjeti treću dob i otići na drugi svijet bez dugova i bilo kakvih repova. Predložio mi je da odemo kod javnog bilježnika u Zadar da mu izdam punomoć kako bi mogao prodati stan. Prihvatila sam to, a već sutradan Mišel je mene ugurao u auto, a Vladu je doslovno vukao jer je nepokretan. U uredu javnog bilježnika nitko mi nije rekao što ćemo Vlado i ja potpisati. Ispred nas su stavili četiri papira i kazali nam samo gdje da stavimo potpise. Bila sam uvjerena da se radi o punomoći”, rekla je uplakana Vesna.

Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

No, nisu potpisali punomoć, već unaprijed smišljeni ugovor o dosmrtnom uzdržavanju, koji se od ugovora o doživotnom uzdržavanju razlikuje u tome što kod ugovora o dosmrtnom predmetna imovina odmah po potpisinju prelazi u vlasništvo “njegovatelja”, piše Večernji. Kod ugovora o doživotnom vlasništvo se stječe tek nakon smrti.

“Dovedena sam u potpunu zabludu, a o suprugu neću ni pričati. On ni sada nije svjestan niti razumije što je potpisao. Da je riječ o ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju, a ne o izdavanju punomoći doznala sam od susjeda u Zagrebu. Oni inače imaju ključ od našeg poštanskog sandučića i zamolila sam ih da nas o svemu što dolazi poštom obavještavaju. Na našu adresu u Zagrebu stigla je obavijest o njegovu uknjiženju na naš stan”, ispričala je Vesna.

Tvrdi da je vlasnik doma i njegova supruga prisluškuju

Kopiju ugovora Tepeš joj nikad nije pokazao, iako ga je tražila. “Odgovorio bi mi da je sve u redu i da se ne brinem, da su ugovori na sigurnom u njegovu uredu. Jednom sam se o svemu požalila prijateljici iz Splita. Čini mi se da je Mišel čuo taj razgovor, od tog dana nigdje ne mogu pronaći svoje stvari iz ormarića, a svaki put kad telefoniram, Mišel ili njegova supruga stoje pokraj mene i sve prisluškuju”, kaže Mioković.

Tepša: ‘Ja nikad ne bi nikoga tako prevario’

Večernji je kontaktirao Mišela Tepšu. Nakon upita da pojasni cijelu priču poklopio je slušalicu pa rekao da se mora kratko konzultirati sa suprugom. Povratno je nazvao: “Ne znam o čemu govorite. Ja nikad ne bih nikoga tako prevario. Imam troje djece i nisam nikakav kriminalac. Evo, pozivam vas da dođete u Biograd, sve ćemo riješiti u četiri oka uvjeravam vas”, izjavio je i dodao kako nije istina da nije predočio ugovor. Rekao je da je primjerak samoinicijativno poslao unuci u Gračac, iako ona nije Vesnina skrbnica.

“Ako treba ja ću sutra tražiti poništenje tog ugovora, ja sam samo htio najbolje za svoju štićenicu”, kazao je prestrašeno.

Na pitanje je li svjestan da je iznudio potpis od 97-godišnjeg dementnog i nepokretnog čovjeka i od njegove žene koja je mislila da potpisuje punomoć, a ne ugovor, Teoša kaže: “Pazite, nakon tog ugovora ja sam njih oslobodio plaćanja mjesečne naknade. Trebao sam se na neki način osigurati jer oni više nisu mogli plaćati iznos predviđen za njegu u domu za starije i nemoćne”, kazao je Tepša.

Ne želi pokazati oglas

Rekao je kako namjerava prodati stan te da ga je već oglasio na internetu, no na pitanje na kojoj se web stranici stan može pogledati nije odgovorio. Kaže da će to napraviti kad ga bude volja.

Upitan je i zašto je ugovor proslijedio Vesninoj i Vladinoj unuci u Gračac. “To sam napravio zato što sam cijelo vrijeme bio s njom u kontaktu, obećao sam joj da ću stan prodati i dati joj ostatak novca kad se pokriju troškovi doma”, izjavio je Tepša.

No, u ugovoru o dosmrtnom uzdržavanju nalazi se i odredba prema kojoj će dio novca doista pripasti unuci, no samo ako se stan proda. To znači da odredba nije pravno obvezujuća za Tepšu niti je on stan dužan prodati, već eventualno isplatiti dio novca ako se iz određenog razloga odluči prodati stan.

Starica je pod velikim pritiskom?

Novinaru Večernjeg Tepša se naknadno javio, rekavši kako im Vesna ima nešto za reći te da je u potpunosti promijenila iskaz. Večernji pše kako je tada starica u prisutnosti Tepše govorila ono što joj je on sa strane sugerirao, riječ po riječ.

U međuvremenu su novinari kontaktirali i poznanicu obitelji koja je tada krenula u Biograd na Moru jer sumnja da je na gospođu izvršen snažan pritisak.

U Biogradu na moru već se dulje vrijeme priča kako njegov dom ne udovoljava minimalnim uvjetima te da je pretrpan.

Doznalo se također i kako Tepšin dom uopće nema dozvolu za rad, ali unatoč tome uredno radi i posluje. “Dom Dalmatino dobio je zabranu rada temeljem rješenja Ministarstva za demografiju, mlade i socijalnu politiku još 3. siječnja 2018. godine. Prema obavijesti istog ministarstva, Mišel Tepša žalio se Upravnom sudu u Splitu, gdje mu je odbijen tužbeni zahtjev, a nakon čega je žalbu podnio Visokom upravnom sudu. Trenutačno nemamo nikakvih službenih informacija o daljnjem postupku”, stoji u odgovoru zadarskog pročelnika za Večernji list.