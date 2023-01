Zadnja dekada siječnja bit će u pretežno zimskom ozračju. "Temperatura zraka oko prosječne za doba godine, pa i malo niža, i pritom dosta oblaka, povremeno uz snijeg, koji će stvarati novi snježni pokrivač ne samo u gorju nego i ponegdje u nizinama, a nakratko se mogu zabijeliti i neka mjesta na obali, gdje će do utorka biti i mjestimične kiše." prognozira za HRT metereolog Izidor Pelajić iz DHMZ-a

"I u unutrašnjosti potkraj ponedjeljka opet sve češće kiše, a od utorka više sunčanih razdoblja i slabije oborine, na Jadranu i uglavnom suho Od utorka će većinom biti i manje vjetrovito, ali do tada na Jadranu jaka i olujna bura, osobito u subotu na udare i orkanska, na jugu pak jako jugo. Valja upozoriti i kako će olujnih udara sjeveroistočnog i sjevernog vjetra u subotu biti i ponegdje u kopnenom području", upozorava.

Obala u crvenom

Upravo zbog snažnog vjetra Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) objavio je za subotu, 21 siječnja, crveni meteoalarm za područje cijele jadranske obale. Upaljeni crveni meteoalarm sugerira izrazito opasno vrijeme, pojašnjava DHMZ, te ističe kako je crveni meteoalarm na snazi za subotu na području Rijeke, Kvarnera i Kvarnerića, Velebitskog kanala te srednje i sjeverne Dalmacije.

U subotu moguć i snježni pokrivač

U subotu na istoku Hrvatske pretežno oblačno, hladno, temperatura oko 0 °C. Vjetar umjeren do jak sjeverni. Povremeno će padati snijeg, ponegdje stvarajući tanji pokrivač. I u središnjoj Hrvatskoj mjestimice novi snijeg na tlu. Najmanje oborina bit će na sjeveru. Puhat će jak sjeveroistočnjak, a temperatura će biti između -2 i 2 °C. U gorju može pasti više od 15 cm novog snijega. Temperatura cijelog dana ispod 0 °C, ceste skliske, pa će u prometu biti potreban poseban oprez, prognozira Pelajić, a DHMZ dodaje da će u subotu najniža temperatura biti između -5 i 0 stupnjeva, a na Jadranu 1 i 7 stupnjeva Celzijevih. Najviša dnevna temperatura uglavnom od -2 do 3, a na Jadranu od 5 do 10 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i zbog olujne bure, pod Velebitom i s orkanskim udarima, koja će nositi pahulje do obale. S promjenjivom naoblakom na moru povremeno kiša, uglavnom južnije, a moguća je i susnježica. Temperatura od 3 do 8 °C.

U oblačnoj Dalmaciji vjetrovito, povremeno kiša, mjestimice susnježica, a osobito u unutrašnjosti i snijeg. Snijeg se može zadržavati, bar kratkotrajno. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, na jugu i istočni vjetar te jugo, osobito u prvom dijelu dana. Najviša temperatura u unutrašnjosti oko 3 °C, na obali i otocima od 7 do 11 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske kiša ponegdje obilnija, praćena grmljavinom, a uglavnom na sjeveru i prema unutrašnjosti susnježica te ponegdje u višim predjelima snijeg. Puhat će jako i olujno jugo, ujutro i južni vjetar, popodne istočni. More valovito i jače valovito, prema otvorenome moguće i uzburkano.

Smirivanje tek u utorak

Zimski ugođaj nastavit će se na kopnu i sljedećih dana - pretežno oblačnih i većinom razmjerno hladnih. Povremenih oborina, uglavnom snijega, bit će u nedjelju, još više u ponedjeljak, kad će u nizinama snijeg prelaziti u kišu, a u gorju će nastati novi deblji snježni pokrivač. U utorak postupno smirivanje i malo toplije.

Na Jadranu promjenjivo, razmjerno hladno i vjetrovito, uglavnom uz jaku buru, na jugu jugo. Do ponedjeljka na većem dijelu Jadrana povremeno kiša, mjestimice i susnježica, a utorak još samo ponegdje na sjeveru.