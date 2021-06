U subotu nas očekuju prve prave ljetne vrućine. No, očekuje nas i promjena vremena - moglo biti pljuskova s grmljavinom.

"Nakon sunca i topline, u subotu mjestimice moguće i vrućine, na kopnu će biti nestabilnije. Glavnina kiše, često u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, u većini unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu past će u nedjelju, a u ponedjeljak i južnije. Lokalno je moguće i nevrijeme, a dnevna temperatura će se pritom sniziti.

Od utorka ponovno uglavnom suho i sunčanije, na kopnu s temperaturom normalnom za doba godine, a na Jadranu i višom jer će bura i sjeverozapadnjak omogućiti njezin veći porast nego ovotjedni jugozapadni vjetar s mora", objavio je HRT u prognozi.

Temperature u subotu do 30 stupnjeva

"U subotu će u Slavoniji, Baranji i Srijemu još biti stabilno i pretežno sunčano, uz uglavnom slab jugoistočni vjetar. Navečer i u noći lokalno su mogući pljuskovi i grmljavina, ponajprije u zapadnoj Slavoniji. Poslijepodnevna temperaturu većinom 28 ili 29 °C.

Ljetne vrijednosti najviše temperature, između 27 i 30 °C, bit će i u središnjoj Hrvatskoj. No iako većinom sunčana, subota će biti nestabilnija od petka. Uglavnom kasnije poslijepodne i navečer mjestimice jači razvoj oblaka praćen pljuskom i grmljavinom.

Mala vjerojatnost za lokalni pljusak u drugom dijelu subote postoji i u gorju, u kojem će prevladavati sunčano, kao i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na moru i južni. Najniža temperatura od 10 °C u gorju do 18 °C na obali, a danju vrlo toplo.

Mnogo sunca i vrlo toplo i u Dalmaciji, osobito u njezinoj unutrašnjosti, gdje će temperatura porasti i do 29 °C. Uz popodnevni slab do umjeren jugozapadni vjetar s mora, na obali najviša temperatura do 27 °C. More mirno i malo valovito.

Podjednako vrijeme bit će i na jugu Hrvatske - pretežno sunčano i danju vrlo toplo. A najniža jutarnja temperatura od 15 °C, u zaobalju i malo niže - do 20 °C na obali.

Nedjelja promjenjiva

U nedjelju na kopnu povremeno kiša, mjestimice vjerojatno i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura viša, a dnevna niža od subotnje. U ponedjeljak se vrijeme smiruje najprije na istoku, a kiše će još biti glavninom u gorju. U utorak djelomice sunčano, ujutro mjestimice moguća magla, a danju toplije.

U nedjelju i na sjevernom Jadranu nestabilnije, a u Dalmaciji još uglavnom suho i vrlo toplo. U ponedjeljak mjestimice pljuskovi i grmljavina te danju manje toplo. Zapuhat će slaba do umjerena bura, a na jugu jugo. U utorak je još moguć poneki pljusak, ali će biti i sunčanije, uz buru i sjeverozapadnjak te porast temperature", prognoza je koju je objavio HRT.

Preporuča se laganija odjeća

Dugoročnu prognozu za ljeto objavila je meteorologinja N1 televizije, Tea Blažević, no na početku se osvrnula na temperaturu danas i onu tijekom vikenda. "Iako su se temperature zraka i danas poprilično približile brojci 30 u dolini Neretve i na širem području Knina, sutra će biti još koji stupanj toplije. Na zagrebačkom području temperatura će vrlo vjerojatno doseći visokih 29 stupnjeva", prognozirala je Blažević za N1.

"Osjet ugode, odnosno naš dojam sutra će biti da je vruće. Osjet ugode je pokazatelj temperature zraka kako je naše tijelo subjektivno osjeća i ovisi o nizu meteoroloških (prije svega strujanje i vlažnost zraka) i nemeteoroloških čimbenika, poput odjevenosti, stoga se sutra Zagrepčanima preporučuje laganija odjeća", dodala je Blažević.

Val topline

"Aktualne temperature mora kreću se oko 20 stupnjeva. Najtoplije je oko područja Mljeta, gdje je temperatura oko 23 stupnja", rekla je Blažević te dodala da nas je zahvatio val topline. "Toplina se sa smjera JZ, područja Sjeverne Afrike, premješta prema našem području, stoga će i sutra diljem Hrvatske biti ljetni dojam.

Vjerojatnost za nestabilnosti povećava se već u nedjelju, osobito u zapadnim područjima zemlje gdje bi poslijepodne i navečer moglo biti izraženijih pljuskova praćenih grmljavinom. U nedjelju je lokalno moguće i nevrijeme.

Dugoročna prognoza

Prema AccuWeatheru, linija fonti ipak bi se postupno pomicala sjevernije od naših krajeva što bi otvorilo prostor sušnijim, ali i toplijim prilikama u svim ljetnim mjesecima.

Europski centar za srednjoročnu prognozu vremena (ECMWF) izvijestio je da se i u lipnju i u srpnju i u kolovozu osjeća pozitivno ljetno odstupanje u odnosu na višegodišnji prosjek. Vjerojatnost je veća u srpnju i kolovozu. Što se oborina tiče, ljetni mjeseci trebali bi biti nešto sušniji ili bi količina oborine trebala biti oko one prosječne", prognozirala je Blažević.