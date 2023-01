Danas će ujutro i prijepodne biti već više promjenjive naoblake, nešto više sunca u početku u Dalmaciji. U unutrašnjosti ponegdje magla, češća i dugotrajnija uz obale rijeka prema istoku. Vjetar uglavnom slab, tek na krajnjem jugu kratko bura, a na Kvarneru će krenuti slabo jugo. Samo jutro je malo hladnije od jučerašnjeg - na kopnu oko nule ili mali minus, a uz more između 6 i 9 °C, prognoza je RTL-ova meteorologa Doriana Ribarića.

Poslijepodne u središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj daljnji porast naoblake, samo u početku još kraća sunčana razdoblja. Kasnije navečer se očekuje povremeno malo kiše, u višem gorju nakratko i koja snježna pahulja. Vjetar uglavnom slab, u gorskim područjima i na sjeveru ponegdje umjeren jugozapadni. Temperatura bez veće promjene, oko 9 °C.

Povećanje naoblake u Dalmaciji

I na istoku oblačniji drugi dio dana, no ovdje će malo kiše biti tek u noći na subotu. Vjetar slab do umjeren jugoistočni, a temperatura malo viša, bit će između 7 i 10 °C.

U Dalmaciji povećanje naoblake, osobito navečer oko Zadra i njegovu zaleđu, gdje može tada biti i koje kapi kiše. Zapuhat će većinom slabo jugo, a temperatura ostaje oko 13-14 °C, malo niža u zaobalju.

Na sjevernom Jadranu po ne toliko izraženoj južini, ali ipak sve tmurnije, a time i malo svježije. Na širem riječkom području do večeri slaba kiša ili rosulja, ubrzo zatim i drugdje, no samo kratkotrajno. Susnježica i snijega bit će nakratko samo u najvišim predjelima Gorskog kotara i Like.

Idućih dana na kopnu

Za vikend na kopnu malo toplije i uglavnom suho, tijekom subote nakon jutarnje magle uz više sunčanog vremena. No, od nedjelje kreće jedno oblačno razdoblje, od ponedjeljka uz česte oborine, moguće i u obilnim količinama. Pritom će idućeg tjedna uz zahladnjenje, najvjerojatnije uz granicu sa Slovenijom te naravno gorju biti susnježice i snijega uz stvaranje snježnog pokrivača.

Idućih dana na moru

Na Jadranu vikend sunčaniji i uglavnom suh, tek potkraj nedjelje malo kiše na sjevernom Jadranu. No, idućeg tjedna vrlo kišovito i vrlo vjetrovito. Proći će preko Jadrana i područja uz njega nekoliko izraženih kišnih valova, bit će obilne kiše, ponegdje nevera, a nevolje će stvarati nerijetko jako i olujno jugo, oštro, ponegdje čak vrlo neugodna lebićada. Temperatura bez veće promjene, tek jutra malo toplija.