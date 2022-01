Vikend i početak idućeg tjedna bit će u znaku hladnog vremena, javlja Dnevnik Nove TV. U kontinentalnom dijelu povremeno će biti uglavnom slabog snijega ponegdje uz stvaranje tankog snježnog pokrivača, dok će na Jadranu prevladavati vedro.

U subotu ujutro u unutrašnjosti promjenjivo oblačno, ponegdje sa slabom susnježicom ili snijegom. Na Jadranu pretežno sunčano povremeno uz umjerenu naoblaku. Danju će u Središnjoj Hrvatskoj biti promjenljivo oblačno s kraćim sunčanim razdobljima, osobito početkom dana i opet navečer. Sredinom dana povremeno snijeg pa susnježica. Tanji snježni pokrivač može nastati ponegdje u višim predjelima i na sjeveru. U istočnim predjelima također promjenljivo i hladno. Povremeno snijeg, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača, osobito u gorju.

U Gorskoj Hrvatskoj promjenljivo ponegdje sa slabim snijegom. Na Jadranu pretežno sunčano, na Kvarneru povremeno uz umjerenu naoblaku. U gorju vjetar većinom slab. Na Jadranu, osobito prema otvorenom moru, umjeren do jak sjeverozapadnjak. Poslijepodne u gorskom području od 0 do 3, a na Jadranu od 4 do 9 stupnjeva.

U Dalmaciji barem djelomice sunčano. Od sredine dana puhat će umjeren, prema otvorenom moru ponegdje i jak sjeverozapadnjak, koji će navečer okrenuti na tramontanu i buru. Temperatura od 6 do 10 stupnjeva.

Kako javlja meteorolog Ivan Čačić za Dnevnik.hr Svjetska meteorološkoa organizacija nedavno je priopćila kako postoji dovoljno dokaza da na prijenos virusa COVID -19 utječe vrijeme. Povećani prijenos virusa u umjerenim širinama prati hladno vrijeme, a u tropskom području razdoblja dugotrajne kiše.

Idućih dana hladno

Na kopnu u nedjelju i ponedjeljak promjenjivo i pretežno oblačno te razmjerno hladno, osobito u noći, kada će biti i poledice, javlja HRT. Povremeno će biti i pljuskova snijega, a u nedjelju i susnježice, osobito na istoku. Ponegdje je moguće stvaranje tanjeg snježnog pokrivača. U utorak većinom suho, ali ujutro i prijepodne mjestimice s maglom.



Na Jadranu idućih dana barem djelomice sunčano, uglavnom na sjevernom dijelu povremeno s umjerenom naoblakom.