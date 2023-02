I danas većinom sunčano, sutra porast naoblake, a u nedjelju prekid hladnog vala, glasi najnovija prognoza RTL-ove Damjane Ćurkov Majaroš.

Danas u cijeloj zemlji pretežno sunčano, na kopnu bez vjetra, a uz obalu i dalje umjerena bura, podno Velebita na udare i olujna, a u Dalmaciji će okrenuti na tramontanu, prema otvorenom moru i sjeverozapadnjak. Dnevna temperatura u blagom porastu pa će posvuda biti manje hladno.

U subotu prijepodne pretežno sunčano, zatim će prema kraju dana sa sjevera rasti naoblaka pa će u nedjelju na Jadranu biti promjenjivo, u unutrašnjosti i pretežno oblačno s povremenim slabim oborinama. Bura će u nedjelju prolazno pojačati, a temperatura osjetno rasti – jutra ostaju hladna, ali danju će biti ugodnije.

DHMZ petak

Vedro, ponegdje s malom naoblakom. Vjetar slab. Na obali slab do umjeren sjeverni i bura, podno Velebita bura lokalno jaka s olujnim udarima, a prema otvorenom moru i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura na kopnu od 1 do 5, a na obali, otocima i unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 8 do 12 °C.

Subota

Pretežno sunčano uz postupan porast naoblake sa sjevera, osobito u drugom dijelu dana. Na kopnu vjetar slab, a u najsjevernijim područjima i prolazno umjeren jugozapadni. Uz obalu je puhala slaba i umjerena bura, a prema otvorenom moru umjeren sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka od -9 do -4, na moru od -1 do 3, a najviša dnevna od 5 do 9 na kopnu i od 9 do 13