Uz dotok vlage i danas u kopnenim predjelima nestabilno, dok u Dalmaciji ostaje sunčano, vedro i vrlo vruće, ističe RTL-ova metereologinja Damjana Ćurkov Majaroš

Subota

Prijepodne u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano, ali i dalje nestabilno pa će mjestimice biti kiše, a u Dalmaciji od jutra pretežno sunčano, često i potpuno vedro. Puhat će slaba do umjerena bura. U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima djelomice sunčano, uz jači razvoj oblaka će biti ponekog pljuska. Puhat će slab do umjeren sjeverni vjetar, a temperatura većinom ispod 30 stupnjeva.

Na istoku zemlje djelomice sunčano, ali većinom suho, tek je rijetko moguć kakav kraći pljusak. Temperatura oko 31, 32 °C, a malo osvježenja će donositi slab do umjeren sjeverni vjetar. U Dalmaciji većinom sunčano, osobito uz obalu, dok u Zagori uz jači razvoj oblaka može pasti poneki lokalni pljusak. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, zatim navečer i u noći na nedjelju bura. Temperatura do najviše 35 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu barem djelomice sunčano, rijetko je moguć poneki neverin, a u gorju će lokalno pasti malo kiše ili kakav pljusak. Prema kraju dana će zapuhati i jačati bura, a temperatura u gorju do 30, uz obalu vrlo vruće uz 32, 33 stupnja.

Idućih dana na kopnu

Idućih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano, postupno će biti sve toplije pa nas u novom tjednu čekaju prave ljetne vrućine. Temperatura će u većini predjela biti iznad 30, sredinom tjedna i oko 35, a sve toplije će biti i noći.

Idućih dana na moru

Na Jadranu idućih dana sunčano i vedro. Još u početku vjetrovito uz umjerenu i jaku buru s olujnim udarima, a zatim u novom tjednu noću burin, danju maestral. Noći ostaju neugodno tople, a tijekom dana će biti vruće ili vrlo vruće.