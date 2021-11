Posljednji tjedan studenog pokazat će zašto 11. mjesec u godini ima baš taj naziv. Nakon nekoliko dana suhog i ne pretjerano hladnog vremena, u sljedećem nas razdoblju očekuju kiša, magla, mraz i temperature s negativnim predznakom.

"Dakle, za početak novog tjedna pripremite kišobrane, kabanice i nepropusnu obuću, osobito živite li na Jadranu, gdje će u oborinskoj epizodi ovoga ponedjeljka, a i skoroj u drugom dijelu tjedna - kiša biti češća, ponegdje i obilnija", savjetovala je u vremenskoj prognozi HRT-a meteorologinja Tomislava Hojsak.

Narančasto upozorenje DHMZ-a

Sve počinje već u ponedjeljak, kada će prevladavati pretežno oblačno vrijeme. Kiša će najprije pasti na Jadranu, a poslijepodne bi je oblaci mogli donijeti i u ostatak Hrvatske. U Dalmaciji su mogući i izraženi pljuskovi, u podvelebitskom kanalu praćeni jakim vjetrom zbog čega je DHMZ izdao narančasto upozorenje.

Snijeg u gorskim krajevima?

Zapuhat će slab do umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjereno i jako jugo, koje će na sjevernom dijelu okrenuti na buru u jačanju. U gorskim bi krajevima tijekom večeri i u noći, uz pad temperature, moglo biti i snijega.

Jutarnja temperatura će se kretati od dva do sedam stupnjeva na kopnu te između 10 i 15 na moru. Najviša dnevna temperatura će biti između pet i 10 stupnjeva u kontinentalnoj Hrvatskoj, dok bi na obali trebalo biti između 12 i 17 stupnjeva, piše DHMZ.

Minusi u Zagrebu i Osijeku

U Zagrebu će u ponedjeljak prevladavati oblačno s povremenom kišom, češćom u drugom dijelu dana. Vjetar će u gradu biti slabo do umjeren sjeveroistočni, no na Medvednici bi mogao biti jak. Temperatura će se tijekom cijelog dana kretati između tri i sedam stupnjeva.

Niti ostatak tjedna neće biti mnogo bolji. Najavljena oborina će prestati u utorak u noći te će se tijekom jutra djelomično razvedriti. No, temperatura neće prelaziti pet stupnjeva. U srijedu će, pak biti sunčano, ali ujutro je moguć mraz, jer će temperatura biti - minus pet. Poslijepodne bi se ipak trebala popeti na plus tri.

Minusi će prevladavati i u četvrtak ujutro, kad se očekuje razvoj naoblake i magla. Temperatura će biti od minus dva do šest stupnjeva. Nešto toplije će biti u petak, od tri do osam stupnjeva, no valja računati na kišu u prvom dijelu dana, baš kao i u subotu. Samo se u utorak očekuje blagi sjeveroistočnjak, dok bi ostatak tjedna trebao proći mirno.

Kiša će zahvatiti Osijek nešto kasnije u ponedjeljak, no zato će padati do utorka prijepodne. U ta dva dana će se, prema sedmodnevnoj prognozi DHMZ-a, temperatura kreta od dva do osam, odnosno od četiri do pet stupnjeva. Puhat će blagi sjeverni vjetar.

U srijedu se i ondje očekuje mraz, s jutarnjom temperaturom od minus četiri, koja će kasnije ipak doseći pozitivnu vrijednost od četiri stupnja. Bit će sunčano. Hladno i maglovito jutro će biti u četvrtak, a onda će se ponovno ukazati sunce. Temperatura od minus dva do osam stupnjeva. Vjetar će okrenuti na jugoistočnjak.

U petak bi prijepodne moglo pasti malo kiše, a zatim se očekuje djelomično raskidanje oblaka uz temperaturu od šest do devet stupnjeva, kao i u subotu.

Na obali toplije, ali promjenjivo

Rijeku će u ponedjeljak i veći dio utorka okupati kiša. Temperatura će se s 10 do 12 stupnjeva tijekom prvog dana idućeg tjedna, spustiti na sedam do devet stupnjeva u utorak, jer će s blage bure okrenuti na sjeverac.

Za razliku od gradova na kontinentu, srijeda će u Rijeci biti ugodna i uglavnom sunčana s temperaturom od pet do 12 stupnjeva. Građani bi svakako trebali iskoristiti slobodno vrijeme taj dan za šetnju i boravak u prirodi, jer četvrtak ponovno donosi oblake, povremenu kišu i nižu temperaturu. U petak će kiša padati cijeli dan, ponegdje i u obliku jakih pljuskova, baš kao i u subotu. Okrenut će na jugo, a temperatura neće prijeći 10 stupnjeva.

U gradu pod Marjanom, Splitu, prevladavat će suho vrijeme sve do ponedjeljka popodne, kad će pasti kiša. Temperatura će se kretati između 13 i 15 stupnjeva, kao i u utorak kad se očekuje prestanak oborina i kratkotrajno raskidanje naoblake.

Srijeda će biti topla i sunčana, a ugođaj bi mogla kvariti bura. Temperatura će se kretati od šest do 15 stupnjeva. Četvrtak ponovno donosi oborine koje neće stati tijekom petka i subote. Puhat će uglavnom umjeren istočnjak, a temperatura će se kretati između 11 i 14 stupnjeva.