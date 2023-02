Najavljena promjena vremena i naglo zahlađenje stigli su u subotu navečer i u Hrvatsku. Snijeg je u subotu navečer počeo padati u Zagrebu, Velikoj Gorici, Slavonskom Brodu… Posljedica je to prodora hladnog i nestabilnog zraka sa sjevera koji nad europsko kopno povlači anticiklona stacionirana nad Velikom Britanijom i polje niskog tlaka ciklone koja se razvija nad Sredozemljem. Nad našim krajevima nalazi se granica hladnog zraka sa sjevera i toplog s juga.

U noći na nedjelju došlo je do osjetnog pad temperature i prelaska kiše u susnježicu i snijeg. Očekuje se da će u planinskim krajevima pasti do 20 centimetara snijega te da će vjetar stvarati zapuhe. Uz jak vjetar zbog visokog indeksa hlađenja osjet topline bit će do 5 stupnjeva niža temperatura zraka. Ovo je pravi ugriz zime ili kako ga Englezi nazvaju - Beast from the East (Zvijer s istoka).

Prognoza za nedjelju

Oblačno, u unutrašnjosti snijegom uz stvaranje snježnog pokrivača. Na Jadranu kiša, u Dalmaciji i izraženiji pljuskovi, moguće i grmljavina, a na sjevernom će dijelu lokalno biti i snijega nošenog burom, glasi prognoza DHMZ-a za nedjelju. U unutrašnjosti Dalmacije popodne i navečer susnježica i snijeg.

Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na većem dijelu Jadrana jaka i olujna, na sjevernom dijelu i orkanska bura, a na južnom uglavnom olujno jugo. Najviša temperatura većinom od 0 do 4, a na Jadranu od 6 °C na sjevernom do 15 °C na krajnjem jugu.

Hrvatska sutra

U unutrašnjosti pretežno oblačno mjestimice sa slabom susnježicom, a u gorju snijegom i to uglavnom u prvom dijelu dana. Na Jadranu promjenljivo oblačno uz mjestimičnu kišu ili pljuskove, ponajprije u Dalmaciji. Puhat će umjeren, ponegdje i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu jaka i olujna bura, a samo na krajnjem jugu umjereno do jako jugo. Minimalna temperatura zraka između -4 i 0, a na Jadranu 3 i 9 °C. Maksimalna uglavnom od -1 do 4 °C, a na Jadranu od 6 °C na sjeveru do 13 °C na jugu.

Zbog zimskih uvjeta i bure otežan promet u Hrvatskoj

Zbog zimskih uvjeta na cestama i jake bure u nedjelju ujutro u Hrvatskoj je otežan cestovni i pomorski promet, objavio je HAK.

Zimski su uvjeti i snijeg na većini cesta u Lici, Gorskom kotaru i središnjoj Hrvatskoj, uključujući autocestu A1 između čvorova Karlovac i Maslenica, autocestu Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Karlovac te državnu cestu Karlovac-Udbina-Knin i staru cestu kroz Gorski kotar.

U priobalju puše bura, povremeno s olujnim i orkanskim udarima, pa su u prekidu pojedine trajektne, katamaranske i brodske linije.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Dalmaciji i obrnuto, a nema ni slobodnog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i obrnuto.

Za sav promet zatvorene su dionica Jadranske magistrale (DC8) između Senja i Svete Marije Magdalene zbog vjetra te dionica autoceste A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Ogulin i Brinje u oba smjera zbog prometne nesreće na 112. km.

Samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 Zagreb-Split-Ploče između čvorova Sveti Rok i Posedarje; autocesta A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice; dionica riječke obilaznice (A7) između čvorova Škurinje i Orehovica; Jadranska magistrala (DC8) između Novog Vinodolskog i Senja; državna cesta DC54 Maslenica-ZatonObrovački; državna cesta DC25 Gospić-Karlobag; Paški most i Krčki most.

Na dionici Jadranske magistrale (DC8) Bakar-Novi Vinodolski, dionici autoceste A7 Draga (Rijeka Istok)-Šmrika, državnoj cesti između čvora i mjesta Križišće, lokalnoj cesti Kraljevica-Križišće (LC58107) zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom.

Zbog vjetra, u prekidu su trajektne linije: Brestova-Porozina, Prizna-Žigljen, Stinica-Mišnjak, Lopar-Valbiska, Dubrovnik-Koločep-LopudSuđurađ te katamaranske linije: Pula-Zadar, Ubli-Korčula-Dubrovnik i Split-Hvar-Vela Luka-Ubli i brodska linija Zadar-Preko.