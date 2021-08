U Rijeci, Splitu i Dubrovniku vrlo je velika opasnost od toplinskih valova, vrućina ni u ponedjeljak neće popustiti, izvijestili su u nedjelju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Vrlo velika opasnost od toplinskih valova očekuje se u Rijeci i Splitu u ponedjeljak, a u Dubrovniku u ponedjeljak i u utorak. Najniža temperatura uglavnom će biti između 16 i 21, na Jadranu od 23 do 28, a najviša dnevna između 32 i 38 stupnjeva Celzijusovih.

S promjenom vremena u utorak na kopnu i u srijedu na moru prestaje opasnost od toplinskih valova, a do tada zaštitite se od vrućine, poručili su iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. "Rashladite svoj dom, klonite se vrućine, rashladite tijelo i pijte dovoljno tekućine te pomognite drugima", poručuju u DHMZ-u.

Stiže hladna fronta

Darijo Brzoja, meteorolog Nove TV, navodi kako greben anticiklone polako popušta pred dolinom koja se spušta sa sjevera. Krajem dana u blizini će nam biti i jedna hladna fronta, a nestabilan, hladniji zrak tu će se onda zadržavati još i u utorak i srijedu, kad očekujemo kišu i pljuskove.

"Prvo jutro u novom tjednu još će biti sunčano i uglavnom dosta toplo. U gorju jedino malo svježije, drugdje na kopnu i 20-ak stupnjeva, dok će na Jadranu nakon još jedne ne baš ugodne i pretople noći, ujutro biti između 23 i 28. Zapuhat će jugo, u početku uglavnom slabo i umjereno. U središnjoj Hrvatskoji poslijepodne sunčano, no uz jači razvoj oblaka, osobito prema večeri, moglo bi već biti i pokojeg pljuska, lokalno čak uz grmljavinu i izraženijeg. Temperatura će biti oko 35, 36 stupnjeva. U Slavoniji i Baranji također sunčano, poslijepodne tek malo oblaka, a pokoji pljusak moguć je krajem dana, uglavnom u zapadnoj Slavoniji te uz granicu s Mađarskom. Temperatura u ponedjeljak ide i do 37. Bit će vrlo vruće i sparno. I u gorju i na sjevernom Jadranu uglavnom će prevladavati sunčano vrijeme. Više oblaka navečer, uz šanse za pljuskove i grmljavinu, lokalno izraženije prije svega u Istri te u gorskim krajevima. U gorju umjeren jugozapadnjak, dok će na moru pojačati jugo. Najviša dnevna temperatura veća od 30, na moru ponovno i do 36 stupnjeva. Najviše sunca, ali i vrućine i sparine u ponedjeljak će biti u Dalmaciji. Puhat će umjereno, u drugom dijelu dana i umjereno jako jugo, dok će temperatura biti većinom između 33 i 38 stupnjeva", navodi Brzoja.

Kiša i pljuskovi već u noći na utorak

Dodaje kako već u noći na utorak može biti kiše i pljuskova, a uz jače naoblačenje nestabilno će se potom zadržati i tijekom dana, te i u srijedu. Potom slijedi smirivanje vremena i postupno razvedravanje pa će u četvrtak biti barem djelomice sunčano. Nakon ove vrućine, od utorka i osjetno svježije - temperatura će uz sjeverac biti ugodnih 25 stupnjeva.

"I na sjeverni Jadran promjena vremena stiže u utorak, a do kraja dana i u Dalmaciju. Kiše, pljuskova i grmljavine potom bit će i u srijedu nakon čega i ovdje slijedi smirivanje. Zapuhat će jaka bura koja će se u srijedu već proširiti na cijeli Jadran, a u potom četvrtak i oslabjeti. Nakon ove promjene, na moru će u drugoj polovici tjedna ponovno biti sunčano i vrlo toplo", govori meteorolog Darijo Brzoja za Dnevnik Nove TV.