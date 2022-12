U Hrvatskoj će u subotu prevladavati oblačno s kišom osobito na Jadranu i uz njega, a u drugom dijelu dana uz zahladnjenje, ponajprije u gorskim i sjevernim krajevima, kiša će prijeći u susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača, prognozira Državni hidrometeorološki zavod.

Vjetar će u unutrašnjosti biti većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni.

U Dalmaciji će puhati umjereno i jako jugo, a na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i jačati.

Najviša temperatura na kopnu kretat će se od 6 do 11, na moru između 13 i 18 Celzijeva stupnja, navečer u osjetnom padu.

Nedjelja

Umjereno do pretežno oblačno. Povremeno slab snijeg ili susnježica, na Jadranu lokalno kiša, ponajviše na jugu. Poneka pahulja nošena vjetrom moguća je i na obali. Vjetar slab, u Podravini i Slavoniji umjeren sjeverozapadni. Bura na sjevernom Jadranu jaka s olujnim udarima, na sjeveru Dalmacije umjerena, južno od Splita umjeren sjeverozapadni vjetar. Minimalna temperatura od -1 do 3, na Jadranu od 8 do 13 °C. Maksimalna uglavnom od 1 do 6 na kopnu, te od 10 do 15 °C na Jadranu.