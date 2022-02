Veljača će nam svoju "prevrtljivu" ćud pokazati ovog vikenda. Uvod u ovu promjenu vremena bila je južina ovog četvrtka, dok će u petak sa zapada biti sve češća kiša koju će do večeri zamjenjivati snijeg, osobito u gorju gdje će biti i snježnog pokrivača, prognozirao je za HRT meteorolog Zoran Vakula.

Snijega će do ponedjeljka biti i u drugim krajevima, čak i na Jadranu, gdje će jaka i olujna bura, ponegdje i s orkanskim udarima prouzročiti mnogobrojna ograničenja u prometu.

Početkom novog tjedna povećava se vjerojatnost za stabilnijim vremenom, iako neće biti toplo kao prošlih dana.

Prognoza petak

"U petak će u Podunavlju još biti suho, ali već prijepodne oblačnije nego u četvrtak. Još više u nastavku dana, kada mjestimice u zapadnoj Slavoniji i Podravini može pasti malo kiše. Za razliku od četvrtka - jutarnji će temperaturni 'minusi' biti rjeđi, a uz često umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar najviša temperatura oko 13 °C", prognozirao je Vakula.

U središnjoj Hrvatskoj će jutro biti toplije od četvrtka, dok će poslijepodne biti hladnije, tijekom dana sve oblačnije i kišovitije uz zamjetan sjevernjak i sjeveroistočnjak. U gorju će navečer vjerojatno biti i malo snijega.

"Snijeg će još češće i više padati u Gorskom kotaru i Lici - već prijepodne u višim predjelima, do kraja dana i u nižim, uz olujne udare bure možda i uz obalu sjevernog Jadrana, gdje će ujutro još biti slabog juga, ponegdje i magle. Temperatura zraka još razmjerno visoka za doba godine, ali manje nego u četvrtak.

Južniji će krajevi u petak biti naši najtopliji i najsunčaniji, do večeri i suhi, uz slab vjetar i more malo valovito. No, prema kraju dana sve češća kiša, a uz pad temperature i jačanje bure pojavljivat će se i pahuljice, osobito u unutrašnjosti Dalmacije.

Na krajnjem jugu Hrvatske još stabilnije i mirnije - sunčano, uz jutarnju temperaturu zraka oko 8 °C, u unutrašnjosti malo iznad 0 °C, te poslijepodne od 15 do 17 °C", kazao je Vakula.

Prognoza idućih dana

"Sljedećih dana hladnije, tijekom vikenda na Jadranu uz čestu kišu, ponegdje i snijeg nošen jakom i olujnom burom, na udare mjestimice i orkanskom. Sunčanog će vremena u subotu biti na sjevernom dijelu, posebice na zapadu Istre, a u nedjelju gotovo posvuda barem malo. No, zamjetno sunčanije, stabilnije i mirnije tek od ponedjeljka.

I u većini unutrašnjosti početkom novoga tjedna mnogima će biti povoljnije nego za vikend, kada će sunčanog vremena biti malo ili nimalo. Oborine češće i obilnije u gorju i unutrašnjosti Dalmacije, a u sjevernijim će krajevima ponegdje i izostati. Ne i vjetar, koji će pojačavati osjećaj hladnoće ionako zamjetan zbog pada temperature", prognozirao je Zoran Vakula.