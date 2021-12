Na redu je nova destabilizacija atmosfere koja donosi i novi set oborina iako je u srijedu prijepodne barem djelomice, još često i pretežno sunčano. Zapuhat će slab do umjeren jugoistočnjak, uz obalu sve jače jugo. Bure će biti još samo na krajnjem jugu. U prvom dijelu dana hladno i vrlo hladno.

Poslijepodne u središnjim i sjeverozapadnim predjelima sve oblačnije. Oborina će prvo biti uz granicu sa Slovenijom, navečer i drugdje, lokalno je moguća i ledena kiša. Zapuhat će vjetar s juga, a temperatura oko 3-4, prognozirala je RTL-ova meteorologinja, Damjana Ćurkov.

Naoblačenje za cijelu zemlju

U Slavoniji do kraja dana većinom oblačno, ali i dalje uglavnom suho, a oborina će biti tek u noći na srijedu. Puhat će slab do umjeren jugoistočnjak, a temperatura do 6 stupnjeva. Na jugu Dalmacije i poslijepodne sunčano, a sjevernije će biti kiše, do kraja dana i drugdje. Uz jako i olujno jugo temperatura između 8 u Zagori i 13 na moru.

Na sjevernom Jadranu većinom oblačno s kišom, u gorju susnježica i snijeg, a lokalno i ledena kiša uz koju je moguća poledica. Jugo će jačati, a temperatura u gorju do 5, uz obalu oko 11 stupnjeva.

Prema prognozi DHMZ-a, sredinom dana sa zapada stiže naoblačenje, potom na sjevernom Jadranu kiša, a u gorskim područjima i susnježica i snijeg. Naoblačenje će do večeri zahvatiti cijelu zemlju, no suho će se veći dio dana zadržati na istoku unutrašnjosti, a oborine koja može stvarati poledicu osim u gorju u večernjim satima može biti i u dijelovima središnje Hrvatske.

Upaljen narančasti meteoalarm

Za danas je na snazi narančasti Meteoalarm za cijelu obalu zbog jakog vjetra. Sredinom dana zapuhat će jugo i jačati na jako, navečer mjestimice i olujno, uz valove na otvorenom moru više i od 2.5 metra.

Idućih dana na kopnu

U četvrtak pretežno oblačno s kišom, u gorskim predjelima i snijegom. U petak oborine uglavnom na istoku i u gorju, dok će na zapadu biti stabilnije i vedrije. U subotu opet česte, lokalno i obilne oborine, a čini se da će snijega biti i u nizinama istočne Hrvatske.

Idućih dana na moru

Na Jadranu ostajemo u nestabilnom razdoblju - nešto malo mirnije će biti u petak, ali u četvrtak i opet u subotu česte, lokalno i izražene oborine. Zbog obilnih kiša ponovno su moguće bujične i urbane poplave, a do kraja tjedna će se često skupiti i više od 100 litara kiše po metru četvornom.